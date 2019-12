Pixium Vision : et ses partenaires publient dans Nature Biomedical Engineering un article sur l'implant photovoltaïque sous-rétinien PRIMA

Nous sommes très fiers de la publication de cet article conjointement avec nos partenaires chercheurs de l'Institut de la Vision et de la Fondation Adolphe de Rothschild dans Nature Biomedical Engineering. Nous continuons de tester la faisabilité de nouvelles améliorations du système en parallèle à la fois en Europe et aux

PRIMA est un implant sous-rétinien miniaturisé sans fil de nouvelle génération. Il comprend une puce photovoltaïque d'une taille de 2x2 millimètres et épaisse de 30 microns, constituée de 378 électrodes. Implanté sous la rétine par chirurgie peu invasive, il agit comme un réseau de panneaux solaires miniatures activé par un signal proche de l'infra-rouge issu du traitement des images captées par une mini-caméra et projetées à l'aide d'un dispositif installé dans des lunettes de réalité augmentée. Le système Prima est conçu pour restaurer la vision chez des patients aveugles du fait de dystrophie rétiniennes - un très important besoin médical non couvert. La population cible comprend des patients atteints de la forme sèche de Dégénérescence Maculaire Liée à l'Age (DMLA) ou de Rétinite Pigmentaire (RP). En cours d'évaluation clinique en France chez 5 patients atteints de forme sèche de DMLA, le système Prima bénéficie également d'une autorisation d'essai clinique de faisabilité chez 5 patients aux États-Unis.

La mission de Pixium Vision est de créer un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la vue de récupérer une perception visuelle parcellaire et de gagner en autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision sont associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation. Pixium Vision a atteint le stade clinique avec son système Prima, un implant sous-rétinien miniaturisé et sans fil actuellement testé et conçu pour des patients qui ont perdu la vue par dégénérescence rétinienne liée à la forme sèche de la Dégénérescence Maculaire Liée à l'Age (DMLA). Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des partenaires chercheurs et enseignants, issus de certains des instituts de recherche les plus prestigieux du monde, spécialistes de la vision, comme l'Université Stanford en Californie, l'Institut de la Vision à Paris, le Moorfields Eye Hospital de Londres, l'Institute of Ocular Microsurgery (IMO) de Barcelone, l'Hôpital Universitaire de Bonn et l'UPMC de Pittsburgh aux États-Unis. La société est certifiée EN ISO 13485. Pixium Vision a reçu la qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

