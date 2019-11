Pixium Vision : présentera lors de la 11ème édition du Eye and The Chip World Research Congress on Artificial Vision les résultats cliniques à 12 mois de son système Prima chez des patients atteints de forme sèche de Dégénérescence Maculaire

Paris, le 08 novembre 2019 – 17h45 CET– Pixium Vision (FR0011950641 - PIX), société bioélectronique qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce sa participation aux 11èmes éditions du Eye and The Chip World Research Congress1 – Dearborn, MI, USA.

A cette occasion, le Pr. Daniel Palanker, Université de Stanford et le Dr Yannick Le Mer, Fondation Adolphe de Rothschild, Conseiller Médical et Scientifique de Pixium-Vision présenteront les résultats positifs à 12 mois de la première étude de faisabilité de son système Prima chez des patients atteints de forme sèche de Dégénérescence Maculaire liée à l’Age (DMLA), le 10 novembre 2019, lors de la session : essais cliniques en cours, résultats et expérience patient.

Le Detroit Institute of Ophthalmology, chef de file de la recherche en ophtalmologie parraine deux congrès de recherche internationaux dont le Eye and the Chip World Research Congress. Ces deux évènements de référence réunissent les meilleurs scientifiques mondiaux pendant trois jours. Le Eye and The Chip World Research Congress vise à marier les plus récentes avancées en nanoélectronique et en neurobiologie afin de fournir une vision artificielle à de nombreuses personnes qui sont maintenant aveugles en raison de nombreux troubles, maladies et blessures oculaires.

Communication

Dimanche 10 novembre 2019

De 9:00 à 9:30 EST

Session 1 – Current Clinical Trials, Patient Outcomes and Experiences

– Current Clinical Trials, Patient Outcomes and Experiences Moderateur – Lauren Ayton, Ph.D., University of Melbourne, Melbourne, Australia

– Lauren Ayton, Ph.D., University of Melbourne, Melbourne, Australia Titre – Photovoltaic Restoration of Sight in Age-related Macular Degeneration: One-Year Clinical Results

– Photovoltaic Restoration of Sight in Age-related Macular Degeneration: One-Year Clinical Results Orateurs Daniel Palanker, Ph.D., Stanford University, Stanford, California Yannick Le Mer, M.D., Fondation Ophtalmologique A. de Rothschild, Paris, France



1 - Detroit Institute of Ophthalmology et le Henry Ford Department of Ophthalmology

