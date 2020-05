Pixium Vision : renforce son financement par le tirage d'une tranche de 1,25 M auprès de ESGO et du pré-accord pour un Prêt Garantie par l'Etat à hauteur de 2,5 M

Paris, le 4 mai 2020 – 18h00 CEST– Pixium Vision (FR0011950641 - ALPIX), société bioélectronique qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce l’obtention d’un pré-accord pour un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) d’un montant total de 2,5 millions d’euros auprès de sa banque commerciale et de Bpifrance. En parallèle, la Société a procédé à l’émission d’une tranche d’Obligations d’un montant nominal de 1,25 million d’euros correspondant à 125 Obligations, en demandant à European Select Growth Opportunities Fund (« ESGO »), investisseur basé aux Etats-Unis et spécialisé dans la santé, d’exercer 125 des 750 Bons d’Emission d’Obligations restants et permettant le tirage des tranches d’Obligations.

« L’obtention d’un financement dans le cadre du Prêt Garanti par l’Etat nous permet d’accroître sensiblement notre visibilité financière jusqu’au premier trimestre 2021. Il vient compléter le filet de sécurité financier mis en œuvre avec ESGO avec lequel nous travaillons en toute confiance. Cette visibilité financière accrue, en complément des mesures économiques prises pour adapter notre activité au contexte de crise actuel, nous permet de poursuivre activement le développement de notre Système Prima et engager l’étude pivotale PRIMAvera dès que la situation nous le permettra. » a indiqué Lloyd Diamond, Directeur Général de Pixium Vision

Cette annonce intervient conformément aux dispositions de l’accord avec ESGO relatif à un financement pour un montant nominal maximal de 10.000.000 euros sur une période de 30 mois annoncé le 6 novembre 20191. Dans le cadre de ce contrat, la Société a émis, le 18 février 20202, 875 Bons d’Emission d’Obligations permettant l’émission d’un nombre maximum de 875 Obligations représentant un montant nominal maximum d’emprunt obligataire de 8.750.000 euros en cas d’exercice de la totalité des Bons d’Emission. Une première tranche de 1.250.000 euros de valeur nominale avait été émise en novembre 2019 et une deuxième tranche d’un même montant a été émise en février 2020. Après tirage de la nouvelle tranche de 1,25 million d’euros, le nombre de Bons d’Emission en circulation est de 625 permettant l’émission d’un nombre maximum de 625 Obligations représentant un montant nominal maximum d’emprunt obligataire de 6.250.000 euros en cas d’exercice de la totalité des Bons d’Emission.

À PROPOS DE PIXIUM VISION

La mission de Pixium Vision est de créer un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la vue de récupérer en partie leur perception visuelle et gagner en autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision sont associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation.

Pixium Vision conduit des études cliniques de faisabilité avec son système Prima, son implant sous-rétinien miniaturisé et sans fil, chez des patients qui ont perdu la vue par dégénérescence rétinienne liée à la forme sèche de la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA). Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des partenaires académiques de renommée mondiale tels que, l'Université Stanford en Californie, l'Institut de la Vision à Paris, le Moorfields Eye Hospital de Londres et l’Institute of Ocular Microsurgery (IMO) de Barcelone et l’UPMC de Pittsburgh (USA). La société est certifiée EN ISO 13485. Pixium Vision a reçu la qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance

Pour plus d’informations : http://www.pixium-vision.com/fr

Suivez-nous sur @PixiumVision;









1 Communiqué de presse de la Société en date du 6 novembre 2019

2 Communiqué de presse de la Société en date du 19 février 2020

