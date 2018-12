Pixium Vision renouvelle sa ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux

Paris, 24 décembre 2018 - 7:00 CET - Pixium Vision (FR0011950641 - PIX), société bioélectronique qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce aujourd'hui la mise en place d'une nouvelle ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux, la précédente étant arrivée à échéance.

La Société a souhaité conserver sa flexibilité financière, en complément de sa trésorerie de 18,4 millions d'euros. Le Conseil d'Administration, en date du 21 décembre 2018, et conformément à la 20ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2018, a décidé la mise en oeuvre de cette ligne de financement en fonds propres.

Conformément aux termes de l'accord, Kepler Cheuvreux, intervenant comme intermédiaire financier et garant de la transaction, s'est engagé à souscrire un maximum de 3 000 000 (trois millions) d'actions (représentant, à titre indicatif, un montant d'émission de 5,0 M€), à sa propre initiative, sur une période maximale de 24 mois, sous réserve que les conditions contractuelles soient satisfaites. Les actions seront émises sur la base d'une moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur les deux jours de bourse précédant chaque émission, diminuée d'une décote maximale de 6,0%. Pixium Vision conserve la possibilité de suspendre ou mettre fin à cet accord à tout moment.

Dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de cette ligne de financement, un actionnaire détenant 1,00% du capital de Pixium Vision avant sa mise en place, verrait sa participation passer à 0.88% du capital sur une base non diluée.

Le nombre d'actions émises dans le cadre de cet accord et admises aux négociations fera l'objet d'avis Euronext ainsi que d'une communication sur le site Internet de Pixium Vision.

La présente émission ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'AMF.

Contacts

Pixium Vision







Didier Laurens, CFO

investors@pixium-vision.com

+33 1 76 21 47 68 Relations Presse

Newcap Media

Annie-Florence Loyer - afloyer@newcap.fr

+33 1 44 71 00 12 / +33 6 88 20 35 59

Léa Jacquin - ljacquin@newcap.fr

+33 1 44 71 94 94 Relations Investisseurs USA

ICR

David Clair

david.clair@icrinc.com

+1 646 277 12 66





À PROPOS DE PIXIUM VISION

La mission de Pixium Vision est de créer un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la vue de récupérer en partie leur perception visuelle et gagner en autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision sont associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation.

Pixium Vision conduit des études cliniques de faisabilité avec PRIMA, son implant sous-rétinien miniaturisé et sans fil, chez des patients qui ont perdu la vue par dégénérescence rétinienne liée à la forme sèche de la Dégénérescence Maculaire Liée à l'Age (DMLA). Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des partenaires académiques de renommée mondiale tels que, l'Université Stanford en Californie, l'Institut de la Vision à Paris, le Moorfields Eye Hospital de Londres et l'Institute of Ocular Microsurgery (IMO) de Barcelone et l'UPMC de Pittsburgh (USA). La société est certifiée EN ISO 13485. Pixium Vision a reçu la qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance

Pour plus d'informations : http://www.pixium-vision.com/fr

Suivez-nous sur @PixiumVision; www.facebook.com/pixiumvision

www.linkedin.com/company/pixium-vision

Avertissement :

Le présent communiqué contient de manière implicite ou expresse certaines déclarations prospectives relatives à Pixium Vision et à son activité. Ces déclarations dépendent de certains risques connus ou non, d'incertitudes, ainsi que d'autres facteurs, qui pourraient conduire à ce que les résultats réels, les conditions financières, les performances ou réalisations de Pixium Vision diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Pixium Vision émet ce communiqué à la présente date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives qui y sont contenues, que ce soit par suite de nouvelles informations, événements futurs ou autres. Pour une description des risques et incertitudes de nature à entraîner une différence entre les résultats réels, les conditions financières, les performances ou les réalisations de Pixium Vision et ceux contenus dans les déclarations prospectives, veuillez-vous référer au chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de référence de la Société enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers sous le numéro R.18-085 le 26 mars 2018, lequel peut être consulté sur les sites de l'Autorité des marchés - AMF (www.amf-france.org) et de Pixium Vision (www.pixium-vision.com).

IRIS® est une marque déposée de Pixium-Vision SA



Au 30 septembre 2018. Augmentation de capital réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personne assurant la prise ferme des titres de la société dans la limite de 20% du capital social par an conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-138 et L. 228-92 du code de commerce. Sur la base indicative de la moyenne des cours des vingt dernières séances de l'action Pixium Vision au 20 décembre 2018 Sur la base des 21 606 363 actions composant le capital social au 30 novembre 2018

