Pixium Vision restructure son financement obligataire avec Kreos Capital

Paris, 1er août 2018 - 18h00 CEST - Pixium Vision (FR0011950641 - PIX), société bioélectronique qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce aujourd'hui la signature d'un avenant à son emprunt obligataire signé le 27 septembre 2016 auprès de Kreos Capital, fournisseur de premier rang de dette aux entreprises en croissance en Europe.

Dans le cadre du contrat initial, Pixium Vision a tiré un total de 8 millions d'euros en deux tranches de 4 millions chacune respectivement au 27 mars et au 29 juin 2017. Au 30 juin 2018, le montant de l'emprunt obligataire au bilan de Pixium Vision est de 6,6 millions d'euros.

L'avenant prévoit :

- Le remboursement anticipé de l'emprunt obligataire à hauteur de 1,6 million d'euros,

- L'émission de 1,6 million d'obligations convertibles de valeur nominale de 1 euro,

- L'émission de 1 BSA donnant le droit de souscrire à 165 430 actions nouvelles.

Cette restructuration du financement obligataire accroît la visibilité sur le financement des dépenses programmées pour la poursuite du développement technologique et de l'évaluation clinique du système de vision bionique innovant, PRIMA.

Principales caractéristiques des obligations convertibles

Les obligations convertibles de valeur nominale 1€ sont remboursables au 1er septembre 2020 correspondant à la date d'échéance de la Tranche A (avec faculté de prorogation d'une année maximum). Le coupon annuel est de 11,5% équivalent au taux d'intérêt annuel du contrat initial. Le ratio de conversion est de 0,4491 action nouvelle par obligation à la date de l'avenant. Les obligations ne peuvent pas être converties dans les six mois à compter de la date de signature, sauf exceptions.

Les obligations convertibles ne feront pas l'objet d'une admission aux négociations sur le marché règlementé d'Euronext à Paris.

À titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'émission des obligations convertibles serait portée à 0,97% après conversion (sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 30 juin 2018, soit 20.896.363 actions).

Principales caractéristiques du bon de souscription d'actions

Parallèlement, Pixium Vision a émis au profit de Kreos Capital un (1) bon de souscription d'actions (le « BSA2018-KREOS ») donnant droit à la souscription de 165.430 actions ordinaires nouvelles de la Société de valeur nominale de 0,06 €, au prix de 1,87€. Cette émission correspond à l'application de la clause d'ajustement prévue au contrat initial en cas d'augmentation de capital.

Le reste des dispositions applicables à ce bon sont identiques à celles applicables aux BSA2016-KREOS émis en juin 2017, notamment sur son absence d'admission aux négociations sur le marché règlementé d'Euronext à

Paris.

À titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'émission du BSA sera portée à 0,99% après exercice du BSA (sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 30 juin 2018, soit 20.896.363 actions).

Au titre de deux émissions, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'émission des obligations convertibles et du BSA sera portée à 0,96% après exercice du BSA et conversion (sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 30 juin 2018, soit 20.896.363 actions).

Cadre juridique de l'émission des obligations convertible et du BSA

L'émission des obligations convertibles et l'émission du BSA a été décidée par le Conseil d'administration faisant usage de la délégation de compétence relative à la réalisation d'une offre visée au II de l'article

L.411-2 du Code monétaire et financier conférée par la Dix-Septième résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2018 (Placement Privé) et en outre s'agissant des obligations convertibles, dans le cadre de l'autorisation portant sur moins de 10 % du capital social conférée par la Dix-Huitième Résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2018.

L'émission des obligations et du bon de souscription d'actions en faveur de Kreos Capital ne nécessite pas la préparation d'un prospectus devant être soumis au visa de l'AMF ou de toute autre autorité règlementaire.

À PROPOS DE PIXIUM VISION

La mission de Pixium Vision est de créer un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la vue de récupérer une partie de leur perception visuelle et gagner en autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision sont associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation.

Après avoir obtenu le marquage CE pour un premier système de vision bionique, IRIS®II, Pixium Vision conduit des études cliniques de faisabilité avec PRIMA, son implant de nouvelle génération sous-rétinien miniaturisé et sans fil, chez des patients qui ont perdu la vue par dégénérescence rétinienne liée à une forme atrophique de Dégénérescence Maculaire Liée à l'Age (DMLA). Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des partenaires académiques de renommée mondiale tels que l'Institut de la Vision à Paris, l'Université Stanford en Californie, le Moorfields Eye Hospital de Londres et l'Institute of Ocular Microsurgery (IMO) de Barcelone.

La société est certifiée EN ISO 13485. Pixium Vision a reçu la qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

À PROPOS DE KREOS CAPITAL

Kreos Capital est le plus important fournisseur en Europe de solutions de financement par dette pour les entreprises en forte croissance, avec des revenus de plus de 150 millions d'euros. Depuis 1998, Kreos, pionnier du financement par dette des sociétés en forte croissance au Royaume-Uni, Europe de l'Ouest, Scandinavie et Israël, a réalisé près de 450 opérations et engagé 1,8 milliard d'euros dans 14 différents pays. Kreos bénéficie d'une expérience reconnue par sa contribution à la valeur des entreprises accompagnées et son soutien à leur croissance grâce à des structures de prêt flexibles adaptées au cycle d'activité, et en relation étroite avec le management des sociétés soutenues et leurs investisseurs.

L'équipe mondiale de Kreos possède grande expérience en financement par la dette, management et gestion d'actifs, couvrant le marché paneuropéen depuis ses bureaux à Londres, Tel Aviv et Stockholm.

Avertissement :

IRIS® est une marque déposée de Pixium-Vision SA