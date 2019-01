Pixium Vision : résultats d'études positifs pour PRIMA

08/01/2019 | 07:35

Pixium Vision annonce que son dispositif sous-rétinien PRIMA a atteint les objectifs de l'étude de faisabilité après six mois de suivi et de rééducation de patients atteints de la forme sèche de Dégénérescence Maculaire liée à l'Age (DMLA).



Il rapporte que l'implant est bien toléré et préserve l'acuité visuelle périphérique résiduelle, que tous les patients perçoivent de la lumière au centre de leur champ visuel et que la majorité identifie des signaux complexes, des lettres ou des séquences de lettres.



Ces résultats intérimaires positifs permettent de préparer l'étude pivot européenne multicentrique. Pixium Vision prépare dès à présent cette importante étude, phase nécessaire à l'obtention du marquage CE.



