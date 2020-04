Planet Fitness : rassuré, un broker confirme son avis

02/04/2020 | 17:07

Le titre Planet Fitness recule ce jeudi de -0,3%, alors que l'analyste Jefferies a confirmé à la fois son avis et sa cible concernant celui-ci.



Jefferies confirme en effet sa recommandation 'achat' sur le titre Planet Fitness, accompagnée d'un objectif de cours de 80 dollars, après un échange rassurant avec le management.



'Bien que l'impact de COVID-19 reste un vent contraire, nous pensons que Planet Fitness adopte les bonnes stratégies (...). Les initiatives numériques portent leurs fruits, le bilan est sain et nous voyons un potentiel pour se développer davantage dans un environnement récessif', note le broker.



