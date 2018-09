Communiqué de presse du 6 septembre 2018

Planet Media SA :

CA & Résultats pro forma* au 30 juin 2018





En K€ 1er Semestre 2017 30/06/2017

(6 mois) 30/06/2018

(6 mois) % Evolution 31/12/2017

(12 mois) Chiffre d'affaires 5 890 5 446 - 8 % 11 881 dont Publicité 5 340 4 855 - 9 % 10 684 dont CA Publicité net** 4 272 3 709 - 13 % 8 447 EBE 1 249 1 340 +7 % 3 157 % CA 21 % 25 % 26 % Dotation aux amort. et prov. - 1 159 1 096 - 5 % - 2 128 Résultat Net 13 70 NS 983 % CA 0% 1% 8 %

A la suite de la simplification juridique approuvée par la dernière Assemblée Générale, Planetmedia SA présente des comptes semestriels combinés clos le 30 juin 2018 et approuvés par le conseil de surveillance le 6 septembre 2018. Afin d'assurer une comparabilité avec l'exercice 2017, la société présente également un combiné non audité au 30 juin 2017.

*non audité, inclus : Planet Media SA et ses filiales Planet Publishing, Planet Advertising retraité des opérations et prestations intra-groupes

** après rétrocession de la commission aux éditeurs

Chiffre d'affaires 1er Semestre : 5 446 k€ dont CA Publicité net 3 709 k€



L'activité du groupe planetmedia a enregistré un chiffre d'affaires Publicité net de 3 709 k€

sur ce premier semestre de son exercice fiscal 2018 en décroissance de 13 % principalement liée à la contre-performance de l'activité Régie. Le chiffre d'affaire régie OPS / Premium baisse de 383 k€ au cours du 1ER semestre et concerne aussi bien la commercialisation des sites internes du Groupe que les sites externes en régie.



Par ailleurs, la société a enregistré une baisse de 8 % de l'inventaire en pages vues soit- 270 k€ vs 2017. Cette baisse résulte du renforcement, au 1er semestre, des articles d'une page au détriment des dossiers paginés et des diaporamas. Des actions correctrices nécessaires ont été mises en place dès la fin août, qui devraient porter leurs fruits dès le deuxième semestre. Cette baisse ne remet pas en cause l'attractivité des sites du groupe planetmedia, qui réalisent une forte progression (visites +12 % vs S1 2017, malgré une base de comparaison très élevée).

A noter l'excellente performance du pôle Santé du groupe : Medisite et E-santé qui enregistrent une progression des visites de +23% vs S1 2017.





Au niveau des visiteurs uniques, avec près de 5,0 millions de visiteurs uniques par mois*,Medisite progresse de +28 % par rapport à 2017. E-santé, acquis en novembre 2016 et orienté éditorialement sur la cible des jeunes mamans progresse quant à lui de +12 % et tutoie aujourd'hui les 3 millions de visiteurs uniques par mois*.

Toujours à noter, la très bonne complémentarité entre les 2 sites avec une audience dédupliquée de 6,7 millions de visiteurs uniques*.



* source Médiamétrie / Net Ratings Mai 2018





EBE : une croissance profitable + 7 %

.

Malgré la baisse de son chiffre d'affaires, la société enregistre un EBE de 1 340 K€ au 1er semestre 2018, en croissance de7 %.

Cette bonne performance illustre la bonne maîtrise des charges.

.

Après l'enregistrement de plus d'un million d'euros de DAP, le résultat net du 1er semestre 2018 s'établit à 70 k€ versus 13 k€ en 2017.

Perspectives 2018

.

A la suite de la contre-performance de l'activité Régie OPS / Premium issue de l'acquisition d'Addict Media Régie en novembre 2016, Planetmedia a mis en place un plan de redressement approfondi afin de redéployer et concentrer les équipes sur les points forts historiques de la Société (publicité sur site en programmatic et monétisation de ses bases de données qui représentent 78 % du chiffre d'affaires Publicité net au 1er semestre 2018).

Avec un chiffre d'affaires Publicité net en retrait sur les deux premiers mois du troisième trimestre2018 et avec une nouvelle contre-performance de l'activité régie en particulier sur les sites externes liée notamment à la mise en conformité avec le RGPD, le CA du 3ème trimestre est attendu en recul de l'ordre de 10%*.



*estimation au 31/08/2018





En 2018, le montant des investissements devrait rester au niveau de celui constaté en 2017.





En raison du décalage du chiffre d'affaires combiné du groupe, l'EBE et le Résultat net au titre de l'exercice 2018 seront en net retrait par rapport à 2017.

La structure financière du groupe et ses fondamentaux demeurent solides.

L'endettement bancaire net s'élève à 3 000 k€ soit environ une année d'EBE.

Le plan de redressement activé en septembre permettra à Planet Media SA de revenir à des ratios de rentabilité normatifs pour la société dès 2019.

Rappel de la simplification juridique approuvée lors de l'AG du 27 avril 2018

A la suite de l'intégration opérationnelle et juridique des sociétés acquises, Planet.fr SA est devenu Planet Media SA. La société présente donc pour l'exercice 2018 des chiffres combinés représentant l'intégralité du groupe. Pour rappel, en 2017, seuls les comptes de Planet.fr SA avaient été publiés.

Pour rappel, la structure juridique du groupe en 2018 est la suivante :

PlanetMedia SA : société mère regroupant les activités d'édition du pôle News (Planet.fr et FemmesPlus)

Planet Publishing : société fille détenue à 100 % par Planet Media SA regroupant les activités d'édition du pôle Santé : Medisite et E Santé ainsi que les participations dans Alpen SAM et Medpics SAS

Planet Advertising : société fille détenue à 100 % par Planet Media SA regroupant les activités de monétisation (Display et Marketing direct) de ses actifs Internes (Planet, FemmesPlus, Medisite, E-santé) et de son activité de régie externe (RATP, TRND, Leguide, MK2, .)

Planet Media SA, est un groupe média créé en 2000, introduit en bourse en 2005, qui poursuit sa croissance d'éditeur indépendant à travers les sites Planet.fr, FemmesPlus.fr , Medisite.fr, e-sante.fr sur les thématiques News, Femmes et Santé avec un positionnement fort sur les CSP+ et les hauts revenus.

Publication du Chiffre d'affaires au 30/09/2018 le 26 octobre 2018

Contact : Jérôme Duca - email : jerome.duca@planetmedia.fr

Alternext - Code ISIN : FR 0010211037 - mnémonique : ALPLA - éligibles PEA et PEA-PME.

