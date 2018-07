PlanetMedia : Flash LCM T1

PUBLICATIONS

26 juillet 2018

PLANET MEDIA CA S1 2018 (=)

(Communiqué société)

Bonne tenue des audiences mais toujours plus de mobiles

Le groupe PlanetMedia publie son chiffre d'affaires du 1er semestre 2018. A 5,446M€, soit une croissance de près de 39%, celui-ci ressort légèrement en dessous de nos attentes (5,7M€ attendus). Le chiffre d'affaires Publicité ressort à 4,855M€ dont 1,579M€ sur les actifs externes, soit l'activité régie d'Addict Media. Sur les actifs internes (Planet.fr, Medisite, FemmesPlus et E-Santé), donc proche du périmètre historique, le CA s'établit à 3,24M€, soit un recul d'environ 3% par rapport à l'an passé. Comme sur le T1, cette évolution s'explique simplement par l'évolution du mode de consommation des médias avec un poids de plus en plus important du smartphone (51% vs 36% l'an passé). Rappelons en effet que la monétisation de l'audience sur smartphone est moindre que sur desktop (moins d'affichages publicitaires par pages, moins de pages vues). La poursuite de la bonne orientation des audiences (+12% dont +28% sur les actifs Santé) devrait mieux se refléter dans l'évolution du CA S2, la base de comparaison étant plus aisée avec un poids du smartphone dans les audiences déjà élevé (46% au T4 2017).

Suite à cette publication nous ajustons marginalement nos estimations avec notamment un CA 2018 désormais anticipé à 11,5M€ (vs 12,0M€). Si 2018 s'apparente à un exercice de transition, marqué par l'intégration des actifs d'Addict Media Régie et l'impact ponctuel de l'évolution du mode de consommation des médias, nous restons très confiants dans la capacité du groupe à poursuivre sa trajectoire de croissance rentable. La bonne orientation de l'audience de l'ensemble des médias du groupe représente l'un de ses plus grands atouts. A 5,8x EBITDA 2018 et 4,7x 2019, les ratios de valorisation demeurent par ailleurs très attractifs. En ce sens, nous maintenons notre recommandation à l'Achat et notre OC de 5,4€.

Achat, OC de 5,4€ - Florian Cariou : + 33 1 53 45 10 98

Infos marché Secteur Internet Cours (€) 4.0 Capitalisation (M€) 19.3 Marché Euronext Growth Bloomberg ALPLA F P Actionnariat Dirigeants et man Autocontrôle Flottant dataires 52.5% 3.5% 44.0% M€ (31/12) 2017 2018e 2019e 2020e CA 8.2 11.5 12.4 13.2 var. 8.4% 40.8% 8.0% 6.2% ROC 1.4 1.5 1.9 2.1 marge op. 17.6% 13.0% 15.3% 16.0% RNpg publié 1.3 1.2 1.6 1.8 BNPA (€) var. 0.27 5.3% 0.25 -8.9% 0.35 40.8% 0.39 11.9% Dividende net (€) Rendement net 0.08 2.0% 0.08 2.0% 0.08 2.0% 0.08 2.0% FCF 1.7 1.7 2.1 2.3 ROCE nsnsnsns VE/CA (x) VE/ROC (x) PER (x) 1.8 14.2 16.6 1.6 1.3

10.2 8.3

11.8 10.5 Dette fin. Nette 3.2 1.9 0.1 -1.8 Gearing 52% 28% 2% -19% Estimations Midcap Partners Prochain évènement : RN S1 2018 - 30/08/2018

___________________________________________________________________________________________________

MIDCAP PARTNERS • LOUIS CAPITAL MARKETS •42 RUE WASHINGTON• PARIS • 130 WOOD STREET • LONDON