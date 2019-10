CORRIGE ET REMPLACE : Plant Advanced Technologies: Résultats Premier Semestre 2019

Regulatory News:

Ce communiqué remplace celui publié le 28/10/2019 à 18h pour la raison suivante : erreur de titre du communiqué « Chiffre d’Affaires au 2ème semestre 2019 » remplacé par « Résultats Premier Semestre 2019 ».

Plant Advanced Technologies: Résultats Premier Semestre 2019

Plant Advanced Technologies (Paris:PAT):

En Milliers d'euros 30/06/2019* 6 mois 30/06/2018* 6 mois 31/12/2018* 12 mois Chiffre d'affaires 285 337 1 142 Excédent Brut d’Exploitation (EBE) - 787 - 786 - 1 245 Résultat d’exploitation - 997 - 1 062 - 2 115 Résultat courant avant impôts - 1 019 - 1 106 - 2 213 Résultat exceptionnel 135 219 2 227 Crédit Impôt Recherche (CIR) 415 425 850 Résultat net - 469 - 461 865

* Les résultats n’intègrent pas les filiales

Le Conseil d’Administration de Plant Advanced Technologies PAT, réuni le 25 octobre 2019 sous la présidence de Jean-Paul Fèvre, a arrêté les comptes sur le 1er semestre 2019. Les comptes semestriels de PAT ont fait l’objet d’un examen limité de la part des auditeurs.

Stabilisation des résultats semestriels

Plant Advanced Technologies PAT annonce un chiffre d’affaires semestriel de 285 k€ non significatif1.

La bonne maîtrise des charges opérationnelles au cours du semestre permet à PAT de limiter ses charges d’exploitation et d’afficher un Excédent Brut d’Exploitation de - 787 k€. Ce pilotage des coûts d’exploitation porte le résultat d’exploitation à - 997 k€ contre - 1 062 k€ au S1 2018.

Sur le semestre, PAT totalise 415 k€ de Crédit Impôt Recherche - CIR traduisant la forte innovation portée par les projets de recherche de la société. A noter que ce chiffre ne tient plus compte du CIR lié à la R&D sur son anti-inflammatoire transféré à la filiale pharmaceutique Temisis depuis octobre 2018.

Le résultat net au premier semestre 2019 est similaire à 2018 soit - 469 k€ contre - 461 k€ au 30 juin 2018.

Ainsi, la situation financière reste saine avec un endettement net de 3 664 k€ pour 7 896 k€ de capitaux propres, portant le ratio d’endettement net sur fonds propres à 47%.

Le rapport et les comptes semestriels 2019 seront disponibles

le 30 octobre 2019 sur www.plantadvanced.com

A propos de PAT :

Plant Advanced Technologies PAT est spécialisé dans l’identification, l’optimisation et la production de biomolécules végétales rares jusqu’à présent inaccessibles, à destination des industries cosmétiques, pharmaceutiques et de chimie fine. PAT dispose de savoir-faire uniques, brevetés mondialement et écologiques (PAT plantes à traire® et Target Binding®). La société est cotée sur Euronext GrowthTM Paris (code ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT).

