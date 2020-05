PAT : Lancement de Rootness Energize™, deuxième produit issu du partenariat PAT-Clariant

Regulatory News:

Plant Advanced Technologies PAT (Paris:ALPAT) annonce la commercialisation par Clariant de Rootness Energize™, le deuxième actif co-développé dans le cadre du partenariat qui unit les deux sociétés. Le nouvel actif rejoint Prenylium™, lancé en janvier dernier, dans la gamme Premium Root Power conçue par Clariant.

Rootness Energize™ est extrait des racines de Luffa cylindrica plus communément appelée Courge éponge. Cette plante grimpante de la famille des Cucurbitacées venue d’Asie est traditionnellement utilisée en médecine chinoise pour apaiser certaines inflammations telles que la pharyngite, la rhinite, les œdèmes ou encore les brûlures.

La technologie éco-responsable PAT Plantes à traire® offrant un accès au compartiment racinaire permet à PAT d’explorer la capacité de la plante à produire une molécule d’intérêt, l’acide bryonolique, et d’en augmenter la concentration de 1000%. Ce composé référencé pour ses activités anti-oxydantes et anti-inflammatoires révèle, sous l’impulsion du partenariat avec Clariant, de nouvelles propriétés aux applications cosmétiques anti-âge telles que la restauration énergétique du métabolisme de la peau, l’induction d’une réponse de protection contre des agents extérieurs néfastes, la prévention du stress oxydatif et globalement la réduction des signes de vieillissement en améliorant la fermeté, la tonicité et l’élasticité de la peau.

Le caractère innovant de cette découverte fait l’objet d’un brevet co-déposé* par les deux partenaires PAT-Clariant et ajoute un niveau de concrétisation supplémentaire à cette alliance stratégique qui souligne par la même occasion le haut niveau de recherche et de développement visé par les deux sociétés.

Le produit commercialisé via le réseau international de Clariant depuis le début du mois d’avril réalise une entrée très satisfaisante sur le marché en recevant le prix de bronze des BSB Innovation Awards dans la catégorie « Skin benefits ».

__________________________

