PAT : augmentation de capital réalisée

27/12/2018 | 08:54

Plant Advanced Technologies (PAT) annonce la réalisation d'une augmentation de capital avec suppression du DPS au profit de deux groupes industriels et l'Institut Lorrain de Participation (ILP-SADEPAR) d'un montant global de 1.090.000 euros.



Cette émission portant sur 54.500 actions ordinaires au prix unitaire de 20 euros, représentant 5,58% du capital social après opération. Elles porteront jouissance courante et seront immédiatement assimilées aux actions existantes déjà négociées sur Euronext Growth.



'Ces nouveaux fonds vont nous permettre de consolider nos positions sur les marchés porteurs que sont la cosmétique et la santé animale', commente Jean-Paul Fèvre, le PDG de la société spécialisée dans les biomolécules végétales rares.



