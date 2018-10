Plant Advanced Technologies : Amélioration des résultats au 1er semestre 2018

Valorisation de 2,5 M€ de l’anti-inflammatoire

Regulatory News :

Plant Advanced Technologies (Paris:ALPAT) :

En Milliers d'euros 30/06/2018* 6 mois 30/06/2017* 6 mois 31/12/2017* 12 mois Chiffre d'affaires 337 174 807 Excédent Brut d’Exploitation - EBE - 786 -977 - 1 349 Résultat d’exploitation - 1 062 - 1 218 - 1 867 Résultat courant avant impôts - 1 106 - 1 234 - 1 909 Résultat exceptionnel 219 220 351 Crédit Impôt Recherche 425 406 884 Résultat net - 461 - 608 - 675

* Les r ésultats n’intègrent pas les filiales

Le conseil d’administration de Plant Advanced Technologies PAT, réuni le 25 octobre 2018 sous la présidence de Jean-Paul Fèvre, a arrêté les comptes du 1er semestre 2018. Ces derniers ont fait l’objet d’un examen limité de la part du Commissaire aux Comptes.

Augmentation de l’ensemble des résultats semestriels

Plant Advanced Technologies PAT, enregistre un chiffre d’affaires semestriel de 337 k€ en progression de 94% par rapport à l’an passé. Historiquement non significatif1, ce dernier est porté par l’augmentation des ventes de molécules liée au lancement d’une nouvelle gamme cosmétique d’un client.

La bonne maîtrise des charges permet à PAT d’afficher un Excédent Brut d’Exploitation en amélioration de 191 k€ par rapport à l’an dernier.

Sur le semestre, PAT totalise 425 k€ de Crédit Impôt Recherche et 181 k€ de subventions, traduisant la forte innovation portée par les projets de recherche de la société.

Bénéficiant de cette dynamique positive, le résultat net s’inscrit en amélioration à -461 k€ contre une perte de - 608 k€ au 30 juin 2017.

Au cours de la période, la société a renforcé sa trésorerie au travers de deux prêts bancaires pour un montant total d’1,7 M€. Ainsi, la situation financière reste saine avec un endettement net de 3 404 k€ pour 5 954 k€ de capitaux propres, portant le ratio d’endettement net sur fonds propres à 57%.

Progression des ventes de molécules

Afin d’accompagner la montée en puissance de son portefeuille de produits non-exclusifs, PAT a constitué son réseau de distribution qui compte déjà 4 partenariats lui permettant de couvrir la France, l’Amérique du Nord, l’Europe et la Chine.

La société dispose déjà de 4 actifs commercialisés dont son actif exclusif EquiBiome lancé en avril 2018 avec son client SEPPIC (filiale d’Air Liquide) avec des premières ventes qui devraient intervenir dès l’année prochaine.

Renouvellement de l’accord avec BASF

Comme annoncé, la société vient de renouveler son accord de recherche avec le leader mondial de la chimie, BASF, dédié à la découverte de molécules naturelles pour le développement de biofongicides. A cet effet, PAT pourra s’appuyer sur son nouveau site R&D de La Réunion qui sera pleinement opérationnel dès cet hiver et assurera ainsi une exploitation continue des plantes tout au long de l’année. Cette nouvelle serre de recherche permettra à PAT d’accélérer le développement et la mise sur le marché de ses actifs en portefeuille.

Valorisation de 2,5 M€ de l’anti-inflammatoire

PAT a apporté son actif anti-inflammatoire au sein de sa filiale à 100% TEMISIS. Cet apport fait l’objet d’une valorisation de 2,5 M€. Le caractère très innovant de cet actif a d’ailleurs été salué outre Atlantique au travers du Prix Galien MedStarUp où Temisis s’est positionnée parmi les trois finalistes pour sa solution disruptive dans le traitement du psoriasis.

Fort d’un réseau de distribution et d’un portefeuille d’actifs significatifs, PAT devrait enregistrer une montée progressive de ses ventes dès 2019.

Le rapport financier semestriel 2018 sera disponible le 31 octobre 2018 sur plantadvanced.com

A propos de PAT :

Plant Advanced Technologies PAT est pionnier dans l’optimisation et l’exploration des racines par la technologie PAT plantes à traire®. PAT est spécialisé dans l’identification, l’optimisation et la production de biomolécules végétales rares jusqu’à présent inaccessibles, à destination des industries cosmétiques, pharmaceutiques et agrochimiques. PAT dispose de savoir-faire uniques, brevetés mondialement et écologiques (PAT plantes à traire® et Target Binding®).

La société est cotée sur Euronext GrowthTM Paris (code ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT).

PAT est éligible aux dispositifs

PEA et PEA – PME

https://www.facebook.com/Plant-Advanced-Technologies-PAT-357548927780030/

https://twitter.com/PAT_SA_54

https://www.linkedin.com/company-beta/1735035/

https://www.youtube.com/channel/UC2uOiU0F-iEAnIjEznZC80g

1 Les revenus issus des contrats de R&D en cours ne sont pas comptabilisés dans le CA semestriel comme l’an passé. Ces derniers s’ajouteront aux ventes de molécules en fin d’exercice.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181025005929/fr/