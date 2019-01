Plant Advanced Technologies : Bilan annuel du contrat de liquidité contracté par Plant Advanced Technologies PAT avec Louis Capital Markets

Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES PAT (Paris:ALPAT), confié à Louis Capital Markets, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres d’Oddo BHF SCA à la date 31/12/2018 :

4 635 titres CF ALPAT

34 152,63 euros en espèces

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel du contrat, au 29/06/2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

2 679 titres CF ALPAT

74 035,68 euros en espèces

