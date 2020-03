Plant Advanced Technologies : Création de Cellengo, filiale de PAT spécialisée en fermentation microbienne

Regulatory News:

Plant Advanced Technologies PAT (Paris:ALPAT) annonce la création de sa filiale Cellengo, détenue à 100%, suite à des avancées importantes dans le développement d’actifs végétaux obtenus par synthèse microbienne. Dans le but d’industrialiser la production de biomolécules issues de cette nouvelle plateforme, PAT a décidé de regrouper et d’apporter ses activités au sein d’un opérateur dédié, avec l’ambition d’en faire un acteur incontournable du domaine de l’Ingénierie Métabolique*.

Les nouveaux actifs dont les voies de biosynthèse naturelles ont été élucidées seront produits par Cellengo en mettant en œuvre des technologies de fermentation industrielle. La filiale vise les marchés cosmétique, nutraceutique, pharmaceutique et celui des bio-pesticides.

PAT propose actuellement à ses clients des produits issus de sa technologie PAT Plantes à traire®, rendant disponible des actifs naturels racinaires réputés insourçables. Les technologies d’Ingénierie Métabolique mises en œuvre par Cellengo viennent étendre l’offre de PAT, notamment pour des molécules naturelles présentes à l’état de traces chez les végétaux. Cellengo poursuivra les mêmes objectifs de responsabilité environnementale que PAT au travers de technologies éco-responsables, s’inscrivant dans les principes de la Chimie Verte, permettant de préserver les plantes dans leur environnement d’origine, et évitant l’usage des terres agricoles pour des productions non-alimentaires.

*Synthèse de substances naturelles végétales par des microorganismes reprogrammés

A propos de PAT :

Plant Advanced Technologies PAT est spécialisé dans l’identification, l’optimisation et la production de biomolécules végétales rares jusqu’à présent inaccessibles, à destination des industries cosmétiques, pharmaceutiques et de chimie fine. PAT dispose de savoir-faire uniques, brevetés mondialement et écologiques (PAT plantes à traire® et Target Binding®). La société est cotée sur Euronext GrowthTM Paris (code ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT).

PAT est éligible aux dispositifs PEA, PEA – PME et FCPI

Plus d’informations sur : www.plantadvanced.com

