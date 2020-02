Plant Advanced Technologies : Lancement de Prenylium, premier produit issu du partenariat PAT-Clariant

Regulatory News:

Plant Advanced Technologies PAT (Paris:ALPAT) annonce la commercialisation par Clariant de Prenylium, le premier actif co-développé dans le cadre du partenariat qui unit les deux sociétés. Le nouvel actif intègre la gamme Premium Root Power conçue par Clariant pour cataloguer les ingrédients issus de la collaboration.

Prenylium est le premier produit développé au travers des plateformes de PAT à être issu d’un arbre. Le Mûrier blanc ou Morus alba, traditionnellement exploité en Chine pour la culture du ver à soie est bien connu du milieu cosmétique pour son activité blanchissante. Les technologies de PAT et l’expertise de Clariant permettent aujourd’hui de lui attribuer de nouvelles propriétés de protection du matrisome grâce à la découverte d’un ensemble de molécules clés : les flavonoïdes prénylés.

Prenylium présente une efficacité élevée pour la protection du matrisome contre les dégradations de l’épiderme liées à l’âge et à l’exposition aux UV. Il permet de réduire la visibilité des rides existantes et de lisser ainsi la peau.

Grâce à sa concentration exceptionnelle en flavonoides prénylés, de plus de 2000% supérieure à celle observée dans des extraits traditionnels racinaires de Morus alba, l’actif présente une forte efficacité biologique.

En découvrant un nouvel ensemble de molécules dans les racines de cet arbre, PAT découvre une nouvelle fois des propriétés inédites à une espèce végétale connue.

« L’accès aux racines des arbres et leur exploitation via la technologie PAT Plantes à traire® est un défi remporté avec succès qui démontre une nouvelle fois les bénéfices de notre plateforme en termes de non-destruction des végétaux et de production de composés hautement actifs à des teneurs remarquables. Notre volonté commune avec Clariant de satisfaire les attentes du marché avec des produits plus naturels et respectueux franchit un premier cap avec Prenylium. » Jean-Paul Fèvre, Président Directeur Général.

Le produit est commercialisé via le réseau international de Clariant depuis le 16 janvier 2020.

A propos de PAT :

Plant Advanced Technologies PAT est spécialisé dans l’identification, l’optimisation et la production de biomolécules végétales rares jusqu’à présent inaccessibles, à destination des industries cosmétiques, pharmaceutiques et de chimie fine. PAT dispose de savoir-faire uniques, brevetés mondialement et écologiques (PAT plantes à traire® et Target Binding®). La société est cotée sur Euronext GrowthTM Paris (code ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT).

