Plant Advanced Technologies PAT : Chiffre d'affaires 2019 en progression de 2%

Plant Advanced Technologies PAT (Paris:ALPAT) :

Chiffre d’affaires** En Milliers d'euros 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 1 173* 1 147 806

* Chiffres non audités

** Le chiffre d’affaires n’intègre pas celui des filiales de PAT

Plant Advanced Technologies PAT annonce un chiffre d’affaires annuel de 1 173 k€ en progression de 2% par rapport à 2018. Ceci ne tient pas compte des filiales dont l’activité devrait se situer en légère progression par rapport à l’année précédente.

L’année 2019 est une année de transition pour l’activité cosmétique de PAT qui, comme annoncé le 30 novembre dernier, a fait l’objet d’un partenariat stratégique avec Clariant pour le co-développement et la distribution de ses produits catalogue. Pour rappel, la confiance et l’engagement de Clariant s’est traduite par une prise de participation de 10,13% chez Plant Advanced Technologies PAT.

Prochaine communication : Résultats annuels 2019 – Avril 2020

A propos de PAT :

Plant Advanced Technologies PAT est spécialisé dans l’identification, l’optimisation et la production de biomolécules végétales rares jusqu’à présent inaccessibles, à destination des industries cosmétiques, pharmaceutiques et de chimie fine. PAT dispose de savoir-faire uniques, brevetés mondialement et écologiques (PAT plantes à traire® et Target Binding®). La société est cotée sur Euronext GrowthTM Paris (code ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT).

PAT est éligible aux dispositifs PEA , PEA – PME et FCPI

