Plant Advanced Technologies : Réalisation d'une augmentation de capital réservée d'un montant de 1 090 k au prix unitaire de 20

Plant Advanced Technologies PAT (Paris:ALPAT), annonce ce jour la réalisation d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de deux groupes industriels et l’Institut Lorrain de Participation (ILP-SADEPAR) d’un montant global de 1 090 000 euros, prime d’émission incluse. Cette levée de fonds va permettre de financer le développement de PAT et de ses nouveaux produits.

Jean-Paul Fèvre, Président-Directeur Général de PAT a déclaré : « Nous sommes ravis du soutien de la Région, au travers de son fonds ILP-SADEPAR, et de l’intérêt porté par deux industriels qui confirment l’intérêt de nos technologies et de nos innovations. Ces nouveaux fonds vont nous permettre de consolider nos positions sur les marchés porteurs que sont la cosmétique et la santé animale. »

Description de l’augmentation de capital

Cette augmentation de capital est réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie de placement privé auprès d’un cercle restreint d’investisseurs. Elle a été réalisée en vertu de la délégation de compétence consentie par l’Assemblée Générale Mixte de la société en date du 28 juin 2017, au terme de sa 10ème résolution, et selon les modalités définies par le Conseil d’Administration du 25 octobre 2018 et par décision du Président en date du 22 novembre 2018, sur délégation du Conseil.

Cette émission portant sur 54 500 actions ordinaires d’une valeur nominale de 1 € chacune émises au prix unitaire de 20 €, correspond à une augmentation de capital d’un montant nominal de 54 500 € et d’une prime d’émission de 1 035 500 €, soit un produit brut total égal à 1 090 000 €.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante à compter de leur émission et seront immédiatement assimilées aux actions existantes déjà négociées sur le marché Euronext Growth.

Cette augmentation de capital représente 5,58% du capital social de la Société après opération et porte le nombre total d’actions de la société à 975 906.

A titre indicatif, l'émission a pour conséquence de ramener la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la société préalablement à l'émission et ne souscrivant pas à celle-ci à 0,944% du capital après l'opération.

L’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, n’a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l’AMF.

Des informations détaillées concernant Plant Advanced Technologies PAT, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risque figurent dans le document de base, lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations réglementées et l’ensemble des communiqués de presse de Plant Advanced Technologies, sur son site internet (www.plantadvanced.com).

A propos de PAT :

Plant Advanced Technologies PAT est spécialisé dans l’identification, l’optimisation et la production de biomolécules végétales rares jusqu’à présent inaccessibles, à destination des industries cosmétiques, pharmaceutiques et agrochimiques. PAT dispose de savoir-faire uniques, brevetés mondialement et écologiques (PAT plantes à traire® et Target Binding®).

La société est cotée sur Euronext GrowthTM Paris (code ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT).

PAT est éligible aux dispositifs PEA et PEA – PME

