Plant Advanced Technologies : Temisis nominée pour le prix Galien MedStartUp

Regulatory News:

Plant Advanced Technologies PAT (Paris:ALPAT) annonce que Temisis, sa filiale de développement d’actifs anti-inflammatoires, fait partie des trois finalistes du prix Galien MedStartUp 2018. Les lauréats seront dévoilés lors de la cérémonie du Prix Galien prévue le 25 octobre 2018 à New-York.

Temisis est nominée grâce à sa molécule phare en développement, TEM1657, perçue comme une solution disruptive dans le traitement du psoriasis.

Organisé par la Fondation Galien et Business France, le Prix Galien MedStartUp récompense les startups les plus prometteuses du secteur de la santé, nées de partenariats internationaux entre des innovateurs français et nord-américains.

« Nous sommes très heureux que notre filiale Temisis soit mise à l’honneur lors de ce prestigieux évènement qui rassemble chaque année les plus grands groupes pharmaceutiques tels que Roche, Sanofi ou encore Pfizer. Cela valide notre capacité à proposer des produits novateurs dans le domaine de la santé. » commente Jean-Paul Fèvre, PDG de Plant Advanced Technologies.

Retrouvez toute l’information de PAT sur plantadvanced.com

A propos de PAT :

Plant Advanced Technologies PAT est spécialisé dans l’identification, l’optimisation et la production de biomolécules végétales rares jusqu’à présent inaccessibles, à destination des industries cosmétiques, pharmaceutiques et agrochimiques. PAT dispose de savoir-faire uniques, brevetés mondialement et écologiques (PAT plantes à traire® et Target Binding®).

La société est cotée sur Euronext GrowthTM Paris - Code ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT.

A propos de Temisis :

Temisis est une filiale à 100% de PAT, dédiée au développement d’actifs anti-inflammatoires dont TEM1657. Ce candidat médicament, breveté en 2016, démontre des effets remarquables contre le psoriasis, par prise orale et par application locale, et à ce jour sans effet secondaire. www.temisis.com

A propos du prix Galien MedStartUp :

Le rendez-vous mondial de l'innovation dans le secteur de la santé. La Fondation Galien encourage, reconnaît et récompense l'excellence dans l'innovation scientifique pour améliorer l'état de la santé humaine. Notre vision est d’être le catalyseur du développement de la prochaine génération de traitements innovants et de technologies qui auront un impact sur la santé humaine et permettront de sauver des vies. https://medstartup.galienfoundation.org/

PAT est éligible aux dispositifs PEA et PEA – PME

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181011005835/fr/