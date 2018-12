Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Oddo BHF affiche une recommandation d’Achat sur le titre Plastic Omnium, ainsi qu’un objectif de cours de 30 euros, alors que l’équipementier automobile tient aujourd’hui une journée Investisseurs. Les premiers éléments financiers communiqués par le groupe sont jugés positifs et rassurants par l’analyste.Ainsi, Plastic Omnium a confirmé ses objectifs pour 2018 et fait part de ses guidances pour 2019-2021: une surperformance de 5 points par rapport à la production automobile mondiale, une croissance des résultats chaque année, un free cash flow d'au moins 200 millions d'euros (en forte hausse par rapport à l'objectif à trois chiffres de cette année estimé à 130 millions d'euros) et une réduction des coûts.