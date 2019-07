22/07/2019 | 10:17

A la suite de la publication du 1er semestre de Plastic Omnium, Oddo maintient son opinion Achat et son objectif de cours de 30 E.



Oddo souligne que la surperformance de 7,1 pt affichée a été, sans surprise, tirée par la Chine (+13,5 pt) et l'Amérique du Nord (+10,2 pt) où le groupe a gagné de nombreux contrats au cours des dernières années.



' La guidance du groupe, à savoir une légère baisse de l'EBIT vs 2018, semble confirmer que le pire est désormais derrière nous et que la rentabilité devrait, à nouveau, progresser séquentiellement (7,2%e). Ceci, conjugué à la forte baisse des Capex, concentrés cette année au S1, devrait permettre à l'équipementier d'atteindre sans grande difficulté son objectif de FCF > 200 ME ' indique le bureau d'analyses.



' Nous maintenons notre prudence, essentiellement envers les équipementiers dits technologiques (Valeo, Continental) qui : 1/ ont besoin de davantage de croissance pour stabiliser leurs marges ; 2/ ont plus de difficultés à réduire leurs coûts et générer du FCF ; 3/ ont basé leurs guidances sur des hypothèses de production aujourd'hui obsolètes (0/-1%) ' rajoute Oddo.



