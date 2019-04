Plastic Omnium : Oddo relève son objectif de cours

23/04/2019 | 09:46

Plastic Omnium a annoncé un chiffre d'affaires économique (CA consolidé et CA des co-entreprises à hauteur de leur pourcentage de détention) de 2 236 millions d'euros pour le premier trimestre 2019, en croissance de 20%.



Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et relève son objectif de cours à 35 E (contre 30 E).



' La forte surperformance de Plastic Omnium au T1-19 (+650 pb), dans un contexte pourtant tendu en raison de la chute de la production automobile mondiale de 7%, devrait rassurer quant aux perspectives de l'équipementier malgré le message prudent passé sur le S2 en raison du manque de visibilité et de la prudence habituelle du management ' indique Oddo dans son analyse du jour.



' Pour autant, celle-ci nous conforte dans notre opinion positive sur le titre. Face au rerating sectoriel depuis le début de l'année, nous avons en revu en hausse nos multiples de valorisation et notre objectif de cours ' rajoute le bureau d'études.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.