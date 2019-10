Plastic Omnium : Oddo révise à la baisse son objectif

09/10/2019 | 09:45

Plastic Omnium a annoncé, hier soir, un avertissement sur ses résultats 2019 à la suite de difficultés opérationnelles dans sa nouvelle usine de Greer (Etats-Unis).



Suite à cette annonce, Oddo a abaissé ses prévisions de 13% en moyenne sur 2019/2020 et son objectif de cours est révisé en baisse à 25 E contre 30 E. Le bureau d'analyses reste cependant à l'achat sur la valeur.



' Le message de confiance du management qui vise toujours une surperformance d'au moins 5 points en 2020 et indique des prises de commandes ' dynamiques ' sont d'autres éléments qui nous rassurent sur l'aspect fondamental de l'histoire ' indique Oddo.



' Nous attendons désormais un EBIT 2019 ajusté de 513 ME (contre 571 ME), soit une MOP de 6.0% en ligne avec la nouvelle guidance et qui intègre l'impact négatif de la grève GM, et un FCF total de 310 ME (également en ligne avec la guidance d'environ 300 ME). Nous avons également revu en baisse nos attentes 2020 et visons un EBIT de 567 ME (contre 618 ME), soit une MOP de 6.4% que nous considérons conservatrice ' rajoute le bureau d'analyses.



