10/01/2019 | 11:14

UBS est revenu ce matin sur plusieurs équipementiers automobiles, et il se montre désormais offensif sur l'un d'eux : le français Plastic Omnium, sur le titre duquel il est passé à l'achat, contre une précédente position neutre. L'objectif de cours à 12 mois est relevé de 25 à 27 euros, ce qui augure d'un potentiel de hausse de plus de 10%.



Depuis le mois de juin, le cours de l'action Plastic Omnium a été pratiquement divisé par deux en raison d'inquiétudes sur le cycle économique et un 'de-rating' général du secteur auto. Soit, 'mais moins de la moitié de cette baisse s'explique par une réduction des prévisions de bénéfices par action', souligne UBS. Ainsi, l'action Plastic Omnium se traite désormais à son plus bas niveau en six ans en affichant un PER 2020 de 6,7 fois seulement. Un cours qui intègre bien plus qu'un simple ralentissement cyclique et paraît exagérément bas, estime UBS, qui identifie donc un point d'entrée attractif.



'Plastic Omnium est l'une des nos meilleures idées d'investissement pour 2019', indique une note.







Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.