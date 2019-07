1er semestre 2019 : Croissance de 21% du chiffre d'affaires - Surperformance de 7,1 points de la production automobile - Bonne résistance des résultats

- Le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 4 611 millions d'euros, en progression de 20,7 % dans son nouveau périmètre. A périmètre et change constants, il est stable (+ 0,2 %) et surperforme de 7,1 points la production automobile mondiale, notamment en Chine et en Amérique du Nord.

- La marge opérationnelle atteint 281 millions d'euros (6,6 % du chiffre d'affaires), contre 324 millions d'euros au 1er semestre 2018 et 286 millions d'euros au 2ème semestre 2018. Elle résiste à la forte baisse et à la volatilité du marché en Chine, en Allemagne et en Angleterre.

- Après 64 millions d'euros d'amortissements supplémentaires (hors IFRS 16), porteurs de croissance future, l'EBITDA progresse de 54 millions d'euros pour atteindre 511 millions.

- Le résultat net part du groupe ressort à 155 millions d'euros et tient compte de 25 millions de coûts de restructuration.

- Après 308 millions d'euros d'investissements (7,2 % du chiffre d'affaires), le cash-flow libre s'élève à 30 millions d'euros. Le 2ème semestre 2019 verra une réduction des investissements qui représenteront, comme annoncé, environ 6 % du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2019.

- La structure financière est saine, avec une dette nette de 1 021 millions d'euros représentant 46 % des capitaux propres et 1,1 fois l'EBITDA, tenant compte de l'application de la norme IFRS 16 (+ 234 millions d'euros).

En anticipation d'une production automobile mondiale estimée en baisse de 4,5 % sur l'ensemble de l'année 2019 (soit environ 87 millions de véhicules produits en 2019 contre 91,3 millions en 2018), Plastic Omnium a renforcé son plan de réduction de coûts.

Dans ces conditions de marché, le groupe confirme pour 2019 la surperformance de ses activités d'au moins 5 points ainsi que la génération d'un cash-flow libre d'environ 200 millions d'euros et prévoit désormais un résultat opérationnel en légère baisse en comparaison des 610 millions d'euros réalisés en 2018. L'EBITDA 2019 sera supérieur à l'EBITDA 2018.

Par ailleurs, sur la base d'une expertise indépendante, Plastic Omnium projette de céder ses actifs immobiliers tertiaires à la foncière Sofiparc, détenue à 100 % par Burelle SA qui est aussi le holding de contrôle de Plastic Omnium. Cette transaction permettrait de rationaliser le parc immobilier non industriel et de renforcer la structure financière de Plastic Omnium.

