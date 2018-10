Chiffre d'affaires au 30 septembre 2018 : 5 858 M, +3,6%

Levallois, 25 octobre 2018,

Chiffred'affaires1au 30 septembre 2018 : 5 858M€, +3,6%

Positionnement stratégique du Groupe en pure player automobile avec la prise de contrôle du leader mondial des modules bloc-avant, HBPO, et la cession en cours de la division Environnement.

Croissancedu chiffre d'affaires1de 3,6% surles 9 premiers mois de l'annéeet de 15,7% sur le 3èmetrimestre.

Compte tenu del'évolutiondes conditions de marché, le Groupe prévoit pour 2018 (et en comparaison des données 2017 IFRS 5) : oune croissance du chiffre d'affaires1d'au-moins 5% (soit un chiffred'affaires1d'environ 8,9 milliards d'euros en données proforma4) ; oun résultat opérationnel 2018 comparable à celui de 2017 ; oun résultat net part du groupe en forte progression suite aux effets de périmètre ; oun free cash-flow à 3 chiffres.

Investor Day organisé le 13 décembre 2018 à α-Alphatech (Compiègne - France)pour présenter la stratégie de croissance et d'innovation duGroupe sur son nouveau périmètre.

En M€ 9 mois 2017retraités IFRS 5 9 mois 2018 Variation Variation à périmètre etchanges constants5 Variationproduction automobile mondiale* Chiffred'affaireséconomique1 5 655,9 5 858,5 +3,6% +2,3% +0,8% En M€ T3 2017 retraité IFRS 5 T3 2018 Variation Variation à périmètre etchangesconstants5 Variationproduction automobile mondiale* Chiffre d'affaireséconomique1 1 761,7 2 037,6 +15,7% -2,1% -2,1%

*Données IHS-Octobre 2018

Informations financières Tél. : +33 (0)1 40 87 66 78 Fax : +33 (0)1 40 87 96 62investor.relations@plasticomnium.com

Plastic Omnium est le leader mondial des systèmes de carrosserie intelligents, des systèmesd'énergie propre et des modulespour l'automobile.

Le Groupe et ses coentreprises emploient plus de 31 000 personnes dans 122 usines, 24 centres de R&D et 26 pays dans le monde, pour servir 83 marques automobiles. Plastic Omnium est cotée à l'Euronext Paris, compartiment A, fait partie du SRD et des indices SBF 120 et CAC Mid 60 (code ISIN : FR0000124570).

Evolution du périmètre et de la présentation des activités de la Compagnie Plastic Omnium

-

Projet de cession de l'activité Environnement

La Compagnie Plastic Omnium a signé le 19 juillet 2018 une option de vente de sa filiale PlasticOmnium Environment BV au consortium Latour Capital / Bpifrance (Banque publique d'investissement). L'accord des autorités de la concurrence concernées a été obtenu, ainsi quel'avis des instances représentatives du personnel.Le closing de l'opération devrait intervenir d'ici la fin de l'année 2018.

En application de la norme IFRS 5 au 1erjanvier 2018, les résultats del'activité Environnement sont présentés sur une ligne spécifique « résultat net des activités non poursuivies ». Par conséquent, lechiffre d'affaires des 9 premiers mois2017 a été retraité pour présenter un périmètre comparable aux 9 premiers mois 2018.

-

Prise de contrôle de HBPO, leader mondial des modules bloc-avant de carrosserie

La Compagnie Plastic Omnium a finalisé le 26 juin 2018l'acquisition de la participation de 33,33% dugroupe allemand Mahle dans la co-entreprise HBPO, jusqu'alors détenue à parité par Plastic Omnium, Hella et Mahle. Plastic Omnium détient désormais 66,67% de HBPO, leader mondial des modules bloc-avant de carrosserieavec un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros.

En application de la norme IFRS 10,le chiffre d'affaires de la Compagnie Plastic Omnium intègre, à compter du 1erjuillet 2018, HBPO à 100% (intégration globale). HBPO était,jusqu'au 30 juin 2018, consolidé par mise en équivalence et sa quote-part de chiffre d'affaires présentée en chiffre d'affaireséconomique uniquement.

-

Nouvelle présentation des activités du Groupe autour de 2 secteurs opérationnels

Depuis le 1erjuillet 2018, Plastic Omnium présente ses activités autour de deux secteurs opérationnels différents :

- Plastic Omnium Industries regroupe les activités de production, avec 98 usines dans 22 pays : oIntelligent Exterior Systems, dédiée aux systèmes complexes et intelligents de carrosserie oClean Energy Systems, dédiée aux systèmes de stockage d'énergie propre

- Plastic Omnium Modules regroupe lesactivités d'assemblage de modules, avec 24 sites répartis dans 11 pays : oHBPO,dédiée aux modules bloc-avant



Evolutiondu chiffre d'affaires parsecteur opérationnel

Sur les 9 premiers mois de l'année 2018, le chiffred'affaires économique1de la Compagnie PlasticOmnium, s'établit à 5858,5millions d'euros, en progression de+3,6% par rapport aux 9 premiers mois retraités IFRS 5de l'année 2017.

La croissance est de +2,3% à périmètre et changes constants (219,9millions d'euros d'effets négatifsde change et 255,9millions d'euros d'effets positifs de périmètre).

La surperformance du marché automobile est de 1,5 point (IHS octobre 2018 : production automobile en hausse de 0,8% sur 9 mois), dont 2,8 points pour Plastic Omnium Industries.

En M€par secteur opérationnel 9 mois 2017publié 9 mois 2017retraités IFRS 5 9 mois 2018 Variation Variation à périmètre etchanges constants5 Plastic Omnium Automobile 5 655,9 - - - Plastic Omnium Industries - 5 090,4 5 002,2 -1,7% +3,6% Plastic Omnium Modules - 565,5 856,3 +51,4% -4,6% Plastic Omnium Environnement 245,5 - - - - Chiffre d'affaires économique1 5 901,4 5 655,9 5 858,5 +3,6% +2,3% Co-entreprises 912,7 912,7 781,9 -14,3% +4,8% Chiffre d'affaires consolidé2 4 988,7 4 743,2 5 076,6 +7,0% +2,0%

Au 3èmetrimestre 2018, le chiffre d'affaires économique1de la Compagnie Plastic Omniums'établit à 2 037,6millions d'euros, en progression de+15,7% par rapport au 3èmetrimestre retraité IFRS5 2017. A périmètre et changes constants, il est en baisse de -2,1%, dans une production automobile en baisse de -2,1% (source : IHS octobre 2018).

Plastic Omnium Industries,en croissance de +0,3% à périmètre et change constants, réalise une surperformance de 2,4 points par rapport à la production automobile mondiale.

Plastic Omnium Modules, dont l'activité est à 30% allemande, est en décroissance de9,2% sur le trimestre. La structure de coûts de cette activité est essentiellement variable.3 unités d'assemblage sont en cours d'installation (1 Allemagne, 2 Mexique) et permettront de soutenir l'activité dès 2019.

En M€par secteur opérationnel T3 2017publié T3 2017retraité IFRS 5 T3 2018 Variation Variation à périmètre etchanges constants5 Plastic Omnium Automobile 1 761,8 - - - Plastic Omnium Industries - 1 576,0 1 556,4 -1,2% +0,3% Plastic Omnium Modules - 185,7 481,2 +159,2% -9,2% Plastic Omnium Environnement 77,4 - - - - Chiffre d'affaires économique1 1 839,2 1 761,7 2 037,6 +15,7% -2,1% Co-entreprises 305,4 305,4 150,7 -50,7% -0,5% Chiffre d'affaires consolidé2 1 533,7 1 456,3 1 886,9 +29,6% -2,2%

Evolutiondu chiffre d'affaires économique par zone géographique

En M€et en % du CA Par zone géographique3 9 mois 2017publié 9 mois 2017retraités IFRS 5 9 mois 2018 Variation Variation à périmètre etchanges constants5 Europe 3 198,1 2 972,5 3 189,0 +7,3% +2,2% Amérique du Nord 1 539,2 1 532,2 1 525,4 -0,4% +0,3% Amérique du Sud 205,4 198,8 154,1 -22,5% +5,4% Asie, dont Chine 958,7 952,4 990,0 +3,9% +5,7% Chiffre d'affaires économique1 5 901,4 5 655,9 5 858,5 +3,6% +2,3% Co-entreprises 912,7 912,7 781,9 -14,3% +4,8% Chiffre d'affaires consolidé2 4 988,7 4 743,2 5 076,6 +7,0% +2,0%

En M€et en % du CA Par zone géographique3 T3 2017publié T3 2017retraité IFRS 5 T3 2018 Variation Variation à périmètre etchanges constants5 Europe 963,2 892,2 1 069,0 +19,8% -3,2% Amérique du Nord 491,2 488,7 582,3 +19,1% -2,5% Amérique du Sud 76,3 74,5 52,7 -29,2% +2,2% Asie, dont Chine 308,5 306,3 333,6 +8,9% +1,2% Chiffre d'affaires économique1 1 839,2 1 761,7 2 037,6 +15,7% -2,1% Co-entreprises 305,4 305,4 150,7 -50,7% -0,5% Chiffre d'affaires consolidé2 1 533,7 1 456,3 1 886,9 +29,6% -2,2%

Surles 9 premiers mois de l'année, l'activité en Europe, qui représente 54%du chiffre d'affaires1total, est en hausse de +7,3%. Elle bénéficie del'intégration globale de HBPO au 1erjuillet 2018, activité à 60% européenne. A périmètre et changes constants,l'activité,en hausse de +2,2%, surperforme de 2,1 points une production automobile stable à +0,1%.

Sur le 3èmetrimestre, la croissance est de +19,8% (intégration à 100% de HBPO sur un trimestre entier). A périmètre et change constants,le chiffre d'affairesen Europe recule de 3,2% dans une production automobile en baisse de 5,3%. La production automobile européenne a été particulièrement affectée par les difficultés ponctuelles des constructeursdans l'application des normes WLTP, notamment en Allemagne (production en baisse de 17,3%).L'Allemagneest le 1erpays contributeur auchiffre d'affaires dugroupe (18%du chiffre d'affaires total).Hors Allemagne, le chiffre d'affaires

progresse de 2,2%, principalement tirépar l'Europe de l'Est.

L'activitéen Amérique du Nord est en légère croissance de +0,3% à périmètre et changes constants surles 9 premiers mois de l'année,dans une production automobile en retrait de -1,2%.

Au 3èmetrimestre, la croissance est de +19,1% du fait de l'intégration de HBPO: sa contribution auchiffre d'affaires est de 138 millions d'euros. A périmètre et change constants, l'activité nord-américaine recule de 2,5% dans une production en hausse de 1,7%. Plastic Omnium a mis en opération, en juillet 2018,l'usine de Greer (Caroline du Sud)dédiée à BMW, dans laquelle elletransfère dans un premier temps la production de l'usine d'Anderson (Caroline du Sud). Cette usine, 1èreusine 4.0 du Groupe, sera à terme la plus grosse usine du groupe avec environ 450 millions dedollars de chiffre d'affaires.Le groupe est également en cours de lancement de nouveaux programmes dans ses usines mexicaines et a récemment gagné de nouvelles parts de marché chez HBPO. Il confirme ainsi sa capacité à accélérer significativement sa croissance en Amérique du Nord dès 2019.

L'activitéen Asie, y compris Chine, progresse de +5,7% à périmètre et changes constants sur 9 mois.En Chine, qui représente un chiffre d'affaires1de 549,5millions d'euros, soit9%du chiffre d'affaires total, la hausse de l'activité à changes constants s'élève à +10,2%sur les 9 premiers mois de l'année. Au 3èmetrimestre, la croissance en Chine est de +4,0% dans une production automobile en retrait de 3,6%, soit une surperformance de 7,6 points. Le Groupe bénéficie dans ce pays de gains de parts de marché,d'une montéeen puissance continue de son outil industriel et d'une hausse de son activiténotamment avec les constructeurs européens.

Perspectives 2018

Par rapport à une croissance annuelle de la production automobile mondiale estimée à +2,2% en juillet 2018, les dernières prévisions pourl'année 2018abaissent celle-ci à +0,7% (source IHS : octobre 2018).

Compte tenu de cette évolution, le Groupe prévoit pour 2018 (et en comparaison des données 2017 IFRS 5) :

-une croissance duchiffre d'affaires1d'au-moins 5% (soit un chiffre d'affaires1d'environ 8,9milliards d'euros en données proforma4) ;

-un résultat opérationnel 2018 comparable à celui de 2017 ;

-un résultat net part du groupe en forte progression suite aux effets de périmètre ;

-un free cash-flow à 3 chiffres.

Le 13décembre 2018, Plastic Omnium organise à α-Alphatech (Compiègne-France) un Investor Dayconsacré à sa stratégie de croissance et d'innovation dans son nouveau périmètre.

Calendrier

13 décembre 2018

14 février 2019

Investor Day à α-Alphatech (Compiègne-France) Résultats annuels 2018

La conférence téléphonique pour les analystes financiers, les investisseurs et la presse aura lieu ce jour à 7h30 (heure de Paris).

Numéros à composer :