Chiffre d’affaires au 30 septembre 2018 : 5 858 M, +3,6%

Croissance du chiffre d'affaires1 de 3,6% sur les 9 premiers mois de l'année et de 15,7% sur le 3ème trimestre.

Compte tenu de l'évolution des conditions de marché, le Groupe prévoit pour 2018 (et en comparaison des données 2017 IFRS 5) :

- une croissance du chiffre d'affaires1 d'au-moins 5% (soit un chiffre d'affaires1 d'environ 8,9 milliards d'euros en données proforma4) ;

- un résultat opérationnel 2018 comparable à celui de 2017 ;

- un résultat net part du groupe en forte progression suite aux effets de périmètre ;

- un free cash-flow à 3 chiffres.

Investor Day organisé le 13 décembre 2018 à α-Alphatech (Compiègne - France) pour présenter la stratégie de croissance et d'innovation du Groupe sur son nouveau périmètre.

Ouvrir le fichier pdf

Lexique

1Le chiffre d'affaires économique reflète la réalité opérationnelle et managériale du Groupe. Il correspond au chiffre d'affaires consolidé plus le chiffre d'affaires des co-entreprises du Groupe à hauteur de leur pourcentage de détention : BPO (50%) et YFPO (50%) et HBPO pour 33,33% jusqu'à son intégration globale au 1er juillet 2018.

4Le chiffre d'affaires économique proforma comprend 100% du chiffre d'affaires de Plastic Omnium Modules au 1er janvier 2018 et ne comprend pas le chiffre d'affaires de Plastic Omnium Environnement.

Envoyer par mail