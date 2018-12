PLASTIC OMNIUM : Invest Securities abaisse sa cible

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invest Securities abaisse son objectif de cours 28,50 à 27 euros sur le titre Plastic Omnium, tout en maintenant sa recommandation d’Achat, au lendemain de la journée Investisseurs de l’équipementier automobile. Globalement, le bureau d’études y a décelé un message de confiance dans un marché perturbé. En synthèse, sur une hypothèse de marché automobile stable en 2019/2020/2021, les objectifs sont maintenus au prix d’une plus grande sélectivité des Capex et R&D et d’un effort spécifique d’économies sur les coûts, explique l’analyste.In fine, l'expert a ajusté ses estimations de bénéfice par action sur 2019-2020 (-5%/-7%). Néanmoins, la chute du titre en dessous de 25 euros lui semble excessive.