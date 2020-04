Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Oddo BHF a réitéré sa recommandation d’Achat sur le titre Plastic Omnium, assortie d’un objectif de cours de 20 euros, dans le sillage d’une solide publication au premier trimestre, malgré le contexte de crise du Covid-19. Le chiffre d’affaires consolidé limite ainsi son repli à 2,2 % et surperforme la production mondiale de près de 22 points, ce que le broker juge très impressionnant. Si le deuxième trimestre s’annonce plus difficile, l’analyste salue le management qui semble avoir la situation sous contrôle.Le bureau d'études conclut que cette publication soutient clairement sa position selon laquelle Plastic Omnium reste de loin la meilleure option au sein des équipementiers et que le titre devrait rebondir dans les semaines à venir, au moins d'un point de vue relatif par rapport à ses pairs.