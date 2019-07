PLASTIC OMNIUM : en tête du SBF 120, sa résistance dans un marché automobile difficile est salué

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Plastic Omnium possède de bons airbags, qui lui permettent d’amortir l’impact de la baisse du marché automobile, et les investisseurs apprécient. L’action de l’équipementier automobile domine nettement le SBF 120 avec un gain de 11,06% à 23 euros. A l’instar de ses concurrents, Plastic Omnium a pourtant dévoilé des résultats en nette baisse au premier semestre. La marge opérationnelle a reculé de 13% à 281 millions, soit 6,6 % du chiffre d'affaires consolidé contre 10,2% un an auparavant.Pour autant, les investisseurs apprécient la capacité du groupe à surperformer le marché. Le chiffre d'affaires économique a progressé de 20,7% à 4,611 milliards d'euros. Il est en hausse de 0,2% à périmètre et change constants alors que dans le même temps, le marché automobile mondial a reculé de 6,9%.Toutes les zones géographiques surperforment la production automobile, avec une forte surperformance, comme prévu, en Chine (+ 13,5 points) et en Amérique du Nord (+ 10,2 points).La faiblesse de la production automobile mondiale, estimée en baisse de 4,5% sur l'ensemble de l'année 2019, a poussé le groupe à réduire son objectif de résultat opérationnel. Il est désormais anticipe en légère baisse en comparaison des 610 millions d'euros réalisés en 2018.Les analystes sont d'autant plus compréhensifs s'agissant de cette révision que certains d'entre eux prévoyaient déjà une baisse. Oddo BHF visait ainsi 589 millions d'euros, mais en utilisant des hypothèses bien plus prudentes. Le bureau d'études IHS prévoit ainsi un repli du marché de 3,6%.Le groupe a en revanche confirmé ses autres objectifs d'une surperformance de ses activités d'au moins 5 points par rapport à la production automobile mondiale et d'un cash-flow libre d'environ 200 millions d'euros.Plastic Omnium ne prévoit pas de rebond de la production automobile mondiale en 2020 et 2021. Sur cette base et sur cette période, il confirme la surperformance de ses activités de l'ordre de 5 points et la génération d'un cash-flow libre annuel supérieur à 200 millions d'euros.