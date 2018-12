PLASTIC OMNIUM : la croissance restera soutenue et rentable

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A l’occasion de son "Investor Day", Plastic Omnium a assuré qu'il portera au cours de la période 2019-2021 une attention particulière à la génération de free cash-flow. L’enveloppe d’investissements pour la période s’élèvera à environ 6% du chiffre d’affaires contre 7% à 8% sur la période 2016-2018. Ainsi, la génération de free cash-flow devrait atteindre au moins 200 millions d'euros. Dans un contexte de marché qualifié de "volatil", l'équipementier automobile va intensifier sa politique de réduction de coûts.Plastic Omnium a réaffirmé son ambition en termes d'excellence industrielle avec le déploiement de l'industrie 4.0 au sein de ses usines sur la période 2018-2022. L'industrie 4.0 permettra, grâce à une gestion prédictive de l'outil industriel du groupe, de réduire les capitaux employés et d'améliorer la rentabilité.Fort d'un carnet de commandes sécurisé à 90% à l'horizon 2021, de gains de parts de marché sur ses principales lignes de produits et du succès de son offre innovante, Plastic Omnium surperformera en moyenne de 5 points par an la production automobile mondiale sur la période 2019-2021.Déjà numéro 1 mondial dans chacun de ses métiers, Plastic Omnium va renforcer ses positions de leader avec 19% de parts de marché attendues dans les pare-chocs en 2021, contre 16% en 2018, 25% dans les systèmes à carburant, contre 22% en 2018 et 18% dans les modules bloc-avant contre 17% en 2018.Au final, sur la période 2019-2021, le résultat opérationnel du groupe est attendu en progression continue.Plastic Omnium bénéficiera des leviers opérationnels suivants : un strict contrôle des coûts ; la croissance relutive des activités du Groupe en Amérique du Nord ; l'amélioration des taux d'utilisation de son outil industriel notamment en Chine ; le succès du portefeuille d'innovation ; le déploiement de l'industrie 4.0 au sein de son outil industriel."Fort de fondamentaux solides et dans un environnement de marché volatil, Plastic Omnium se donne les moyens de financer une croissance soutenue, tant de son chiffre d'affaires que de ses résultats, pour renforcer sa stratégie d'innovation, qui positionne le groupe en acteur majeur de la voiture connectée, autonome et électrifiée", a conclu la société dans un communiqué.