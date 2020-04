Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans un contexte de crise du Covid-19, Plastic Omnium a réalisé un chiffre d’affaires économique de 2,137 milliards d’euros au premier trimestre 2020, soit une baisse de 4,4% par rapport au premier trimestre 2019 et de 4,8% à périmètre et change constants. L’équipementier automobile a fait preuve de résilience avec une surperformance de 19,6 points par rapport à la production automobile mondiale.Face à la pandémie de Covid-19, le groupe dit accentuer les mesures de préservation de sa trésorerie, en gérant strictement son besoin en fonds de roulement et en réduisant d'au moins 30% ses investissements sur l'année (par rapport aux 512 millions d'euros de 2019) tout en renforçant sa stratégie d'innovation, notamment dans l'hydrogène. Il a également suspendu ses rachats d'actions.Sur le plan financier, Plastic Omnium dispose, au 21 avril, de 2,6 milliards d'euros de liquidités.Se basant sur son expérience de redémarrage de ses 29 usines chinoises, Plastic Omnium prévoit, en Europe et en Amérique du Nord, une reprise progressive de son outil industriel entre début mai et fin juin avec des taux d'utilisation qui resteront modérés dans les premiers mois.D'ores et déjà, le groupe prévoit un chiffre d'affaires en forte décroissance au 2ème trimestre dans un marché automobile en chute de 45%.Sur l'ensemble de l'année, Plastic Omnium table sur une chute de la production automobile mondiale de l'ordre de 25 %.Compte tenu de la faible visibilité actuelle, l'équipementier automobile n'est pas en mesure de donner de nouveaux objectifs pour 2020.