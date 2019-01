Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les équipementiers automobiles Plastic Omnium et Hella annoncent le lancement d'un projet innovant de co-développement de solutions intégrées, combinant les pièces extérieures de carrosserie et l’éclairage. « Cela renforcera notre offre sur les pare-chocs et les hayons intelligents, en enrichissant leur contenu avec de l’éclairage et des fonctions de communication », a déclaré Laurent Burelle, le PDG de Plastic Omnium.