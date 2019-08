PLASTIC OMNIUM :, parmi les plus fortes baisses du SBF 120 à la clôture -Vendredi 9 août 2019

Données financières (EUR) CA 2019 8 477 M EBIT 2019 569 M Résultat net 2019 334 M Dette 2019 830 M Rendement 2019 3,16% PER 2019 9,50x PER 2020 8,52x VE / CA2019 0,48x VE / CA2020 0,43x Capitalisation 3 237 M Graphique PLASTIC OMNIUM Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique PLASTIC OMNIUM Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 8 Objectif de cours Moyen 25,94 € Dernier Cours de Cloture 22,15 € Ecart / Objectif Haut 35,4% Ecart / Objectif Moyen 17,1% Ecart / Objectif Bas 3,84% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Laurent Burelle Chairman & Co-Chief Executive Officer Jean-Michel Szczerba Co-Chief Executive Officer & Director Paul-Henry Lemarié Chief Operating Officer & Director Rodolphe Lapillonne Group Chief Financial Officer & Senior EVP Ronan Stephan Scientific Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) PLASTIC OMNIUM 9.82% 3 629 DENSO CORPORATION (ADR) --.--% 32 520 DENSO CORP -6.29% 32 520 CONTINENTAL AG -2.28% 26 398 CUMMINS INC. 13.93% 24 209 APTIV 38.80% 21 894