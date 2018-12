Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le français Plastic Omnium et l’allemand Brose lancent un projet innovant de co-développement de portes automobiles. Ainsi, des experts en ingénierie et en design de chaque groupe, installés dans de nouveaux locaux à Nuremberg, en Allemagne, travaillent conjointement sur le développement d'un nouveau système de porte hybride, visant à anticiper les besoins futurs des constructeurs automobiles.Plastic Omnium apporte son savoir-faire technologique dans la conception et le design de systèmes de carrosserie ainsi que dans les crashs tests, et Brose apporte ses solutions innovantes dans le domaine de la mécatronique et des systèmes de portes.