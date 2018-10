PLASTIC OMNIUM : une publication trimestrielle fraichement accueillie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le contexte est toujours difficile pour le secteur automobile comme l’illustre le point d’activité de Plastic Omnium (-5% à 26,56 euros). L’équipementier automobile a réalisé un chiffre d’affaires économique de 2,04 milliards d’euros au titre de son troisième trimestre 2018, en hausse de 15,7% en données publiées sur un an, mais en recul de 2,1% à périmètre et changes constants.Sur les neufs premiers mois de 2018, le groupe affiche un chiffre d'affaires économique de 5,86 milliards d'euros, en progression de 3,6% en données publiées et de 2,3% à périmètre et changes constants.Dans son communiqué, Plastic Omnium explique que le chiffre d'affaires économique reflète la réalité opérationnelle et managériale du groupe.Au troisième trimestre, la production automobile européenne a été particulièrement affectée par les difficultés ponctuelles des constructeurs dans l'application des normes WLTP, indique Plastic Omnium, notamment en Allemagne, un pays important pour le groupe.S'agissant de l'ensemble de l'exercice 2018, Plastic Omnium a adopté un ton plus prudent. Par rapport à une croissance annuelle de la production automobile mondiale estimée à +2,2% en juillet 2018, les dernières prévisions pour l'année 2018 abaissent celle-ci à +0,7% (source IHS : octobre 2018).Compte tenu de l'évolution des conditions de marché, le groupe prévoit pour 2018 une croissance du chiffre d'affaires d'au-moins 5% (soit un chiffre d'affaires d'environ 8,9 milliards d'euros en données proforma). En juillet dernier, le groupe visait environ 9 milliards d'euros. Le groupe vise toujours un free cash-flow à 3 chiffres. De plus, Plastic Omnium table sur un résultat opérationnel 2018 comparable à celui de 2017 et un résultat net part du groupe en forte progression suite aux effets de périmètre.