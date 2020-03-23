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Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Plastic Omnium    POM   FR0000124570

PLASTIC OMNIUM

(POM)
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Plastic Omnium : Déclaration des transactions sur actions propres

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23/03/2020 | 17:58

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

Déclaration des transactions sur actions propres

Raison sociale :COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 16/03/2020 au 20/03/2020

Présentation agrégée par jour et par marché

Code identifiant

Volume total

Prix pondéré

Code Identifiant de

Jour de la

journalier (en

moyen journalier

Nom de l'émetteur

de l'instrument

Marché

l'émetteur

transaction

nombre

d'acquisition des

financier

d'actions)

actions

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

16/03/2020

FR0000124570

3 500

13,59071

XPAR

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

17/03/2020

FR0000124570

10 110

13,97967

XPAR

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

18/03/2020

FR0000124570

66 000

13,39597

XPAR

Informations financières Tél. : +33 (0)1 40 87 66 78 Fax : +33 (0)1 40 87 96 62 investor.relations@plasticomnium.com

Plastic Omnium est le leader mondial des systèmes de carrosserie intelligents, des systèmes d'énergie propre et des modules pour l'automobile. Le Groupe et ses coentreprises emploient plus de 32 000 personnes dans 131 usines, 26 centres de R&D et 26 pays dans le monde, pour servir 93 marques automobiles. Plastic Omnium est cotée à l'Euronext Paris, compartiment A, fait partie du SRD et des indices SBF 120 et CAC Mid 60 (code ISIN : FR0000124570).

Détail transaction par transaction

Jour/Heure de la

Code identifiant de

Prix unitaire

Quantite

Code identifiant

Numéro de référence

Nom de l'émetteur

Code Identifiant

Nom du PSI

Code Identifiant PSI

l'instrument

Devise

Objectif du rachat

transaction

(unité)

achetée

Marché

de la transaction

financier

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

16/03/2020 15:02:41

FR0000124570

13,41

EUR

1 000

XPAR

1110523-444929b76

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

16/03/2020 15:03:41

FR0000124570

13,375

EUR

177

XPAR

1110523-447745b76

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

16/03/2020 15:03:41

FR0000124570

13,375

EUR

123

XPAR

1110523-448001b76

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

16/03/2020 15:03:41

FR0000124570

13,375

EUR

200

XPAR

1110523-448257b76

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

16/03/2020 15:15:30

FR0000124570

13,5

EUR

193

XPAR

1110523-481537b76

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

16/03/2020 15:15:30

FR0000124570

13,5

EUR

193

XPAR

1110523-481793b76

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

16/03/2020 15:15:30

FR0000124570

13,5

EUR

114

XPAR

1110523-482049b76

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

16/03/2020 15:20:13

FR0000124570

13,45

EUR

400

XPAR

1110523-492289b76

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

16/03/2020 15:20:13

FR0000124570

13,45

EUR

100

XPAR

1110523-492545b76

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

16/03/2020 16:01:47

FR0000124570

14,

EUR

298

XPAR

1110523-611073b76

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

16/03/2020 16:01:47

FR0000124570

14,

EUR

202

XPAR

1110523-611329b76

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

16/03/2020 16:01:56

FR0000124570

13,99

EUR

500

XPAR

1110523-611585b76

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

17/03/2020 10:32:39

FR0000124570

14,

EUR

1 000

XPAR

1110523-88321b77

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

17/03/2020 10:33:03

FR0000124570

13,95

EUR

399

XPAR

1110523-89601b77

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

17/03/2020 10:33:03

FR0000124570

13,95

EUR

101

XPAR

1110523-89857b77

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

17/03/2020 12:44:02

FR0000124570

14,

EUR

66

XPAR

1110523-160513b77

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

17/03/2020 12:44:02

FR0000124570

14,

EUR

45

XPAR

1110523-160769b77

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

17/03/2020 12:44:06

FR0000124570

14,

EUR

35

XPAR

1110523-161025b77

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

17/03/2020 12:44:23

FR0000124570

14,

EUR

40

XPAR

1110523-161281b77

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

17/03/2020 12:44:23

FR0000124570

14,

EUR

814

XPAR

1110523-161537b77

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

17/03/2020 14:31:38

FR0000124570

14,

EUR

627

XPAR

1110523-206849b77

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

17/03/2020 14:31:38

FR0000124570

14,

EUR

373

XPAR

1110523-207105b77

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

17/03/2020 14:41:22

FR0000124570

13,95

EUR

242

XPAR

1110523-218881b77

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

17/03/2020 14:41:22

FR0000124570

13,95

EUR

258

XPAR

1110523-219137b77

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

17/03/2020 14:42:23

FR0000124570

13,9

EUR

1 000

XPAR

1110523-219649b77

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

17/03/2020 15:17:11

FR0000124570

14,

EUR

375

XPAR

1110523-243969b77

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

17/03/2020 15:19:15

FR0000124570

14,

EUR

58

XPAR

1110523-244993b77

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

17/03/2020 15:19:16

FR0000124570

14,

EUR

236

XPAR

1110523-245249b77

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

17/03/2020 15:19:38

FR0000124570

14,

EUR

331

XPAR

1110523-245505b77

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

17/03/2020 15:19:38

FR0000124570

14,

EUR

111

XPAR

1110523-245761b77

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

17/03/2020 15:20:00

FR0000124570

14,

EUR

1 000

XPAR

1110523-246017b77

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

17/03/2020 15:20:10

FR0000124570

14,

EUR

29

XPAR

1110523-246273b77

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

17/03/2020 15:20:22

FR0000124570

14,

EUR

971

XPAR

1110523-246529b77

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

17/03/2020 15:21:39

FR0000124570

14,

EUR

442

XPAR

1110523-246785b77

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

17/03/2020 15:21:44

FR0000124570

14,

EUR

35

XPAR

1110523-247041b77

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

17/03/2020 15:21:44

FR0000124570

14,

EUR

284

XPAR

1110523-247297b77

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

17/03/2020 15:26:19

FR0000124570

14,

EUR

128

XPAR

1110523-252673b77

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

17/03/2020 15:27:22

FR0000124570

13,95

EUR

166

XPAR

1110523-255745b77

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

17/03/2020 15:27:22

FR0000124570

13,95

EUR

400

XPAR

1110523-256001b77

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

17/03/2020 15:27:22

FR0000124570

13,95

EUR

200

XPAR

1110523-256257b77

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

17/03/2020 15:27:22

FR0000124570

13,95

EUR

234

XPAR

1110523-256513b77

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

17/03/2020 16:26:59

FR0000124570

13,95

EUR

110

XPAR

1110523-318721b77

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

18/03/2020 09:11:08

FR0000124570

13,99

EUR

77

XPAR

1110523-16129b78

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

18/03/2020 09:11:12

FR0000124570

13,99

EUR

120

XPAR

1110523-17409b78

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

18/03/2020 09:11:17

FR0000124570

13,99

EUR

303

XPAR

1110523-18433b78

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

18/03/2020 09:11:19

FR0000124570

13,99

EUR

169

XPAR

1110523-19201b78

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

18/03/2020 09:11:21

FR0000124570

13,99

EUR

111

XPAR

1110523-19457b78

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

18/03/2020 09:11:27

FR0000124570

13,99

EUR

78

XPAR

1110523-19713b78

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

18/03/2020 09:11:36

FR0000124570

13,99

EUR

142

XPAR

1110523-19969b78

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

18/03/2020 09:12:00

FR0000124570

13,99

EUR

433

XPAR

1110523-20737b78

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

18/03/2020 09:12:00

FR0000124570

13,99

EUR

67

XPAR

1110523-20993b78

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

18/03/2020 09:12:00

FR0000124570

13,99

EUR

116

XPAR

1110523-21505b78

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

18/03/2020 09:12:24

FR0000124570

13,99

EUR

106

XPAR

1110523-22529b78

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

18/03/2020 09:12:24

FR0000124570

13,99

EUR

394

XPAR

1110523-22785b78

ANNULATION

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

9695001VLC2KYXX0DW73

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

18/03/2020 09:12:24

FR0000124570

13,99

EUR

106

XPAR

1110523-23041b78

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18/03/2020 17:26:55

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13,35

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429

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13,35

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La Sté Compagnie Plastic Omnium SA a publié ce contenu, le 23 mars 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le23 mars 2020 16:57:08 UTC.

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EBIT 2019 498 M
Résultat net 2019 272 M
Dette 2019 727 M
Rendement 2019 4,25%
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Capitalisation 2 011 M
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Durée : Période :
Plastic Omnium : Graphique analyse technique Plastic Omnium | Zone bourse
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Dernier Cours de Cloture 13,76  €
Ecart / Objectif Haut 111%
Ecart / Objectif Moyen 81,3%
Ecart / Objectif Bas 59,9%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Laurent Favre Chief Executive Officer & Director
Laurent Burelle Chairman
Rodolphe Lapillonne Chief Financial & Information Officer, Senior EVP
Ronan Stephan Scientific Director
Jérôme Gallot Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
PLASTIC OMNIUM-44.74%2 153
DENSO CORPORATION-0.20%21 308
CUMMINS INC.-34.91%17 503
WEICHAI POWER CO., LTD.0.52%13 756
CONTINENTAL AG-50.23%12 278
APTIV PLC-52.44%11 528
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