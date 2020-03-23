Plastic Omnium : Déclaration des transactions sur actions propres

Plastic Omnium est le leader mondial des systèmes de carrosserie intelligents, des systèmes d'énergie propre et des modules pour l'automobile. Le Groupe et ses coentreprises emploient plus de 32 000 personnes dans 131 usines, 26 centres de R&D et 26 pays dans le monde, pour servir 93 marques automobiles. Plastic Omnium est cotée à l'Euronext Paris, compartiment A, fait partie du SRD et des indices SBF 120 et CAC Mid 60 (code ISIN : FR0000124570).
Détail transaction par transaction
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Code identifiant de
Prix unitaire
Quantite
Code identifiant
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Nom de l'émetteur
Code Identifiant
Nom du PSI
Code Identifiant PSI
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(unité)
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financier
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