Plastic Omnium : Déclaration des transactions sur actions propres

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE Déclaration des transactions sur actions propres Raison sociale :COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 16/03/2020 au 20/03/2020 Présentation agrégée par jour et par marché Code identifiant Volume total Prix pondéré Code Identifiant de Jour de la journalier (en moyen journalier Nom de l'émetteur de l'instrument Marché l'émetteur transaction nombre d'acquisition des financier d'actions) actions COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 16/03/2020 FR0000124570 3 500 13,59071 XPAR COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 17/03/2020 FR0000124570 10 110 13,97967 XPAR COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 18/03/2020 FR0000124570 66 000 13,39597 XPAR Informations financières Tél. : +33 (0)1 40 87 66 78 Fax : +33 (0)1 40 87 96 62 investor.relations@plasticomnium.com Plastic Omnium est le leader mondial des systèmes de carrosserie intelligents, des systèmes d'énergie propre et des modules pour l'automobile. Le Groupe et ses coentreprises emploient plus de 32 000 personnes dans 131 usines, 26 centres de R&D et 26 pays dans le monde, pour servir 93 marques automobiles. Plastic Omnium est cotée à l'Euronext Paris, compartiment A, fait partie du SRD et des indices SBF 120 et CAC Mid 60 (code ISIN : FR0000124570). Détail transaction par transaction Jour/Heure de la Code identifiant de Prix unitaire Quantite Code identifiant Numéro de référence Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI l'instrument Devise Objectif du rachat transaction (unité) achetée Marché de la transaction financier COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 16/03/2020 15:02:41 FR0000124570 13,41 EUR 1 000 XPAR 1110523-444929b76 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 16/03/2020 15:03:41 FR0000124570 13,375 EUR 177 XPAR 1110523-447745b76 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 16/03/2020 15:03:41 FR0000124570 13,375 EUR 123 XPAR 1110523-448001b76 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 16/03/2020 15:03:41 FR0000124570 13,375 EUR 200 XPAR 1110523-448257b76 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 16/03/2020 15:15:30 FR0000124570 13,5 EUR 193 XPAR 1110523-481537b76 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 16/03/2020 15:15:30 FR0000124570 13,5 EUR 193 XPAR 1110523-481793b76 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 16/03/2020 15:15:30 FR0000124570 13,5 EUR 114 XPAR 1110523-482049b76 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 16/03/2020 15:20:13 FR0000124570 13,45 EUR 400 XPAR 1110523-492289b76 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 16/03/2020 15:20:13 FR0000124570 13,45 EUR 100 XPAR 1110523-492545b76 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 16/03/2020 16:01:47 FR0000124570 14, EUR 298 XPAR 1110523-611073b76 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 16/03/2020 16:01:47 FR0000124570 14, EUR 202 XPAR 1110523-611329b76 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 16/03/2020 16:01:56 FR0000124570 13,99 EUR 500 XPAR 1110523-611585b76 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 17/03/2020 10:32:39 FR0000124570 14, EUR 1 000 XPAR 1110523-88321b77 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 17/03/2020 10:33:03 FR0000124570 13,95 EUR 399 XPAR 1110523-89601b77 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 17/03/2020 10:33:03 FR0000124570 13,95 EUR 101 XPAR 1110523-89857b77 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 17/03/2020 12:44:02 FR0000124570 14, EUR 66 XPAR 1110523-160513b77 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 17/03/2020 12:44:02 FR0000124570 14, EUR 45 XPAR 1110523-160769b77 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 17/03/2020 12:44:06 FR0000124570 14, EUR 35 XPAR 1110523-161025b77 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 17/03/2020 12:44:23 FR0000124570 14, EUR 40 XPAR 1110523-161281b77 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 17/03/2020 12:44:23 FR0000124570 14, EUR 814 XPAR 1110523-161537b77 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 17/03/2020 14:31:38 FR0000124570 14, EUR 627 XPAR 1110523-206849b77 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 17/03/2020 14:31:38 FR0000124570 14, EUR 373 XPAR 1110523-207105b77 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 17/03/2020 14:41:22 FR0000124570 13,95 EUR 242 XPAR 1110523-218881b77 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 17/03/2020 14:41:22 FR0000124570 13,95 EUR 258 XPAR 1110523-219137b77 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 17/03/2020 14:42:23 FR0000124570 13,9 EUR 1 000 XPAR 1110523-219649b77 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 17/03/2020 15:17:11 FR0000124570 14, EUR 375 XPAR 1110523-243969b77 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 17/03/2020 15:19:15 FR0000124570 14, EUR 58 XPAR 1110523-244993b77 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 17/03/2020 15:19:16 FR0000124570 14, EUR 236 XPAR 1110523-245249b77 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 17/03/2020 15:19:38 FR0000124570 14, EUR 331 XPAR 1110523-245505b77 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 17/03/2020 15:19:38 FR0000124570 14, EUR 111 XPAR 1110523-245761b77 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 17/03/2020 15:20:00 FR0000124570 14, EUR 1 000 XPAR 1110523-246017b77 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 17/03/2020 15:20:10 FR0000124570 14, EUR 29 XPAR 1110523-246273b77 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 17/03/2020 15:20:22 FR0000124570 14, EUR 971 XPAR 1110523-246529b77 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 17/03/2020 15:21:39 FR0000124570 14, EUR 442 XPAR 1110523-246785b77 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 17/03/2020 15:21:44 FR0000124570 14, EUR 35 XPAR 1110523-247041b77 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 17/03/2020 15:21:44 FR0000124570 14, EUR 284 XPAR 1110523-247297b77 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 17/03/2020 15:26:19 FR0000124570 14, EUR 128 XPAR 1110523-252673b77 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 17/03/2020 15:27:22 FR0000124570 13,95 EUR 166 XPAR 1110523-255745b77 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 17/03/2020 15:27:22 FR0000124570 13,95 EUR 400 XPAR 1110523-256001b77 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 17/03/2020 15:27:22 FR0000124570 13,95 EUR 200 XPAR 1110523-256257b77 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 17/03/2020 15:27:22 FR0000124570 13,95 EUR 234 XPAR 1110523-256513b77 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 17/03/2020 16:26:59 FR0000124570 13,95 EUR 110 XPAR 1110523-318721b77 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:11:08 FR0000124570 13,99 EUR 77 XPAR 1110523-16129b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:11:12 FR0000124570 13,99 EUR 120 XPAR 1110523-17409b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:11:17 FR0000124570 13,99 EUR 303 XPAR 1110523-18433b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:11:19 FR0000124570 13,99 EUR 169 XPAR 1110523-19201b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:11:21 FR0000124570 13,99 EUR 111 XPAR 1110523-19457b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:11:27 FR0000124570 13,99 EUR 78 XPAR 1110523-19713b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:11:36 FR0000124570 13,99 EUR 142 XPAR 1110523-19969b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:12:00 FR0000124570 13,99 EUR 433 XPAR 1110523-20737b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:12:00 FR0000124570 13,99 EUR 67 XPAR 1110523-20993b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:12:00 FR0000124570 13,99 EUR 116 XPAR 1110523-21505b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:12:24 FR0000124570 13,99 EUR 106 XPAR 1110523-22529b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:12:24 FR0000124570 13,99 EUR 394 XPAR 1110523-22785b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:12:24 FR0000124570 13,99 EUR 106 XPAR 1110523-23041b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:12:30 FR0000124570 13,99 EUR 50 XPAR 1110523-23297b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:12:32 FR0000124570 13,99 EUR 379 XPAR 1110523-23553b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:12:32 FR0000124570 13,99 EUR 71 XPAR 1110523-23809b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:14:00 FR0000124570 13,99 EUR 415 XPAR 1110523-26881b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:14:00 FR0000124570 13,99 EUR 16 XPAR 1110523-27137b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:14:00 FR0000124570 13,99 EUR 69 XPAR 1110523-27393b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:14:00 FR0000124570 13,99 EUR 16 XPAR 1110523-27649b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:14:00 FR0000124570 13,99 EUR 69 XPAR 1110523-27905b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:14:00 FR0000124570 13,99 EUR 69 XPAR 1110523-28161b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:15:21 FR0000124570 13,99 EUR 251 XPAR 1110523-28417b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:15:31 FR0000124570 13,99 EUR 87 XPAR 1110523-28673b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:15:31 FR0000124570 13,99 EUR 24 XPAR 1110523-28929b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:16:34 FR0000124570 13,99 EUR 82 XPAR 1110523-29441b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:16:34 FR0000124570 13,99 EUR 212 XPAR 1110523-29697b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:16:34 FR0000124570 13,99 EUR 122 XPAR 1110523-29953b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:16:34 FR0000124570 13,99 EUR 84 XPAR 1110523-30209b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:17:02 FR0000124570 13,99 EUR 11 XPAR 1110523-30465b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:17:02 FR0000124570 13,99 EUR 283 XPAR 1110523-30721b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:17:02 FR0000124570 13,99 EUR 147 XPAR 1110523-30977b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:17:02 FR0000124570 13,99 EUR 59 XPAR 1110523-31233b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:17:02 FR0000124570 13,99 EUR 59 XPAR 1110523-31489b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:17:02 FR0000124570 13,99 EUR 14 XPAR 1110523-31745b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:17:02 FR0000124570 13,99 EUR 133 XPAR 1110523-32001b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:17:02 FR0000124570 13,99 EUR 56 XPAR 1110523-32257b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:18:59 FR0000124570 13,95 EUR 354 XPAR 1110523-33793b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:19:28 FR0000124570 13,95 EUR 146 XPAR 1110523-34049b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:19:28 FR0000124570 13,95 EUR 38 XPAR 1110523-34305b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:19:28 FR0000124570 13,95 EUR 116 XPAR 1110523-34561b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:19:28 FR0000124570 13,95 EUR 40 XPAR 1110523-34817b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:19:57 FR0000124570 13,95 EUR 306 XPAR 1110523-35073b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:20:59 FR0000124570 13,9 EUR 30 XPAR 1110523-36609b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:20:59 FR0000124570 13,9 EUR 139 XPAR 1110523-36865b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:20:59 FR0000124570 13,9 EUR 331 XPAR 1110523-37121b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 09:20:59 FR0000124570 13,9 EUR 139 XPAR 1110523-37377b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:12:25 FR0000124570 13,9 EUR 77 XPAR 1110523-79617b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:12:32 FR0000124570 13,9 EUR 423 XPAR 1110523-80385b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:12:32 FR0000124570 13,9 EUR 98 XPAR 1110523-81921b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:14:37 FR0000124570 13,9 EUR 65 XPAR 1110523-82433b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:14:37 FR0000124570 13,9 EUR 315 XPAR 1110523-82689b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:14:37 FR0000124570 13,9 EUR 22 XPAR 1110523-82945b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:14:37 FR0000124570 13,9 EUR 178 XPAR 1110523-83201b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:14:37 FR0000124570 13,9 EUR 137 XPAR 1110523-83457b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:15:07 FR0000124570 13,9 EUR 46 XPAR 1110523-83713b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:16:38 FR0000124570 13,85 EUR 132 XPAR 1110523-86785b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:16:38 FR0000124570 13,85 EUR 97 XPAR 1110523-87041b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:16:39 FR0000124570 13,85 EUR 5 XPAR 1110523-87297b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:16:39 FR0000124570 13,85 EUR 43 XPAR 1110523-87553b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:16:42 FR0000124570 13,85 EUR 200 XPAR 1110523-87809b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:16:43 FR0000124570 13,85 EUR 23 XPAR 1110523-88065b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:17:54 FR0000124570 13,75 EUR 168 XPAR 1110523-92161b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:18:37 FR0000124570 13,75 EUR 332 XPAR 1110523-92673b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:18:37 FR0000124570 13,75 EUR 253 XPAR 1110523-92929b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:18:37 FR0000124570 13,75 EUR 436 XPAR 1110523-93185b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:18:37 FR0000124570 13,75 EUR 311 XPAR 1110523-93441b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:19:07 FR0000124570 13,7 EUR 223 XPAR 1110523-97537b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:19:07 FR0000124570 13,7 EUR 111 XPAR 1110523-97793b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:19:07 FR0000124570 13,7 EUR 1 XPAR 1110523-98305b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:19:07 FR0000124570 13,7 EUR 111 XPAR 1110523-98561b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:19:07 FR0000124570 13,7 EUR 54 XPAR 1110523-98817b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:19:07 FR0000124570 13,7 EUR 123 XPAR 1110523-99073b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:19:07 FR0000124570 13,7 EUR 79 XPAR 1110523-99329b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:19:39 FR0000124570 13,7 EUR 273 XPAR 1110523-100353b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:19:47 FR0000124570 13,7 EUR 25 XPAR 1110523-100609b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:28:47 FR0000124570 13,65 EUR 99 XPAR 1110523-102657b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:28:47 FR0000124570 13,65 EUR 168 XPAR 1110523-102913b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:28:47 FR0000124570 13,65 EUR 624 XPAR 1110523-103169b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:28:47 FR0000124570 13,65 EUR 109 XPAR 1110523-103425b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:30:30 FR0000124570 13,6 EUR 500 XPAR 1110523-106241b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:30:30 FR0000124570 13,6 EUR 500 XPAR 1110523-106497b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:30:30 FR0000124570 13,6 EUR 273 XPAR 1110523-106753b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:30:30 FR0000124570 13,6 EUR 367 XPAR 1110523-107009b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:30:30 FR0000124570 13,6 EUR 133 XPAR 1110523-107265b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:30:30 FR0000124570 13,6 EUR 227 XPAR 1110523-107521b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:51:19 FR0000124570 13,65 EUR 200 XPAR 1110523-124417b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:51:19 FR0000124570 13,65 EUR 229 XPAR 1110523-124673b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:51:19 FR0000124570 13,65 EUR 400 XPAR 1110523-124929b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:51:19 FR0000124570 13,65 EUR 171 XPAR 1110523-125185b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:51:43 FR0000124570 13,6 EUR 216 XPAR 1110523-126721b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:52:16 FR0000124570 13,6 EUR 708 XPAR 1110523-127233b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:52:38 FR0000124570 13,6 EUR 76 XPAR 1110523-127489b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:53:39 FR0000124570 13,55 EUR 200 XPAR 1110523-129281b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:53:39 FR0000124570 13,55 EUR 149 XPAR 1110523-129537b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:53:43 FR0000124570 13,55 EUR 145 XPAR 1110523-129793b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:54:09 FR0000124570 13,55 EUR 6 XPAR 1110523-130049b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:54:09 FR0000124570 13,55 EUR 4 XPAR 1110523-130305b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:54:09 FR0000124570 13,55 EUR 352 XPAR 1110523-130561b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:54:15 FR0000124570 13,55 EUR 148 XPAR 1110523-130817b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:54:15 FR0000124570 13,55 EUR 285 XPAR 1110523-131073b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:55:00 FR0000124570 13,55 EUR 84 XPAR 1110523-134145b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:55:00 FR0000124570 13,55 EUR 416 XPAR 1110523-134401b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:55:00 FR0000124570 13,55 EUR 52 XPAR 1110523-134657b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:55:13 FR0000124570 13,55 EUR 11 XPAR 1110523-135169b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 10:55:13 FR0000124570 13,55 EUR 148 XPAR 1110523-135425b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 11:15:17 FR0000124570 13,5 EUR 1 000 XPAR 1110523-152833b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 11:15:18 FR0000124570 13,45 EUR 67 XPAR 1110523-153857b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 11:15:39 FR0000124570 13,45 EUR 198 XPAR 1110523-154113b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 11:15:42 FR0000124570 13,45 EUR 235 XPAR 1110523-154369b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 11:15:42 FR0000124570 13,45 EUR 69 XPAR 1110523-154625b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 11:15:46 FR0000124570 13,45 EUR 500 XPAR 1110523-154881b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 11:15:49 FR0000124570 13,45 EUR 409 XPAR 1110523-155137b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 11:15:49 FR0000124570 13,45 EUR 91 XPAR 1110523-155393b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 11:15:49 FR0000124570 13,45 EUR 42 XPAR 1110523-155649b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 11:16:08 FR0000124570 13,45 EUR 125 XPAR 1110523-155905b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 11:24:40 FR0000124570 13,45 EUR 169 XPAR 1110523-163841b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 11:24:40 FR0000124570 13,45 EUR 15 XPAR 1110523-164097b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 11:28:50 FR0000124570 13,45 EUR 80 XPAR 1110523-164609b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 11:29:42 FR0000124570 13,4 EUR 457 XPAR 1110523-167937b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 11:29:58 FR0000124570 13,4 EUR 500 XPAR 1110523-168193b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 11:29:58 FR0000124570 13,4 EUR 43 XPAR 1110523-168449b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 11:35:22 FR0000124570 13,35 EUR 500 XPAR 1110523-175617b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 11:35:22 FR0000124570 13,35 EUR 1 000 XPAR 1110523-175873b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 12:02:44 FR0000124570 13,3 EUR 296 XPAR 1110523-206337b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 12:05:46 FR0000124570 13,3 EUR 204 XPAR 1110523-207105b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 12:10:08 FR0000124570 13,3 EUR 332 XPAR 1110523-217857b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 12:10:08 FR0000124570 13,3 EUR 15 XPAR 1110523-218113b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 12:10:08 FR0000124570 13,3 EUR 153 XPAR 1110523-218369b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 12:10:08 FR0000124570 13,3 EUR 15 XPAR 1110523-218625b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 12:10:15 FR0000124570 13,3 EUR 40 XPAR 1110523-218881b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 12:10:15 FR0000124570 13,3 EUR 227 XPAR 1110523-219137b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 12:10:15 FR0000124570 13,3 EUR 67 XPAR 1110523-219393b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 12:10:15 FR0000124570 13,3 EUR 166 XPAR 1110523-219649b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 12:10:15 FR0000124570 13,3 EUR 29 XPAR 1110523-219905b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 12:10:16 FR0000124570 13,3 EUR 1 XPAR 1110523-220161b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 12:28:32 FR0000124570 13,32 EUR 11 XPAR 1110523-232193b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 12:28:34 FR0000124570 13,32 EUR 484 XPAR 1110523-232449b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 12:28:34 FR0000124570 13,32 EUR 200 XPAR 1110523-232705b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 12:28:34 FR0000124570 13,32 EUR 424 XPAR 1110523-232961b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 12:28:34 FR0000124570 13,32 EUR 152 XPAR 1110523-233217b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 12:28:34 FR0000124570 13,32 EUR 104 XPAR 1110523-233473b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 12:28:34 FR0000124570 13,32 EUR 600 XPAR 1110523-233729b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 12:28:34 FR0000124570 13,32 EUR 25 XPAR 1110523-233985b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 12:30:56 FR0000124570 13,3 EUR 434 XPAR 1110523-237569b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 12:30:57 FR0000124570 13,3 EUR 21 XPAR 1110523-237825b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 12:35:42 FR0000124570 13,25 EUR 67 XPAR 1110523-247297b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 12:35:42 FR0000124570 13,25 EUR 84 XPAR 1110523-247553b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 12:35:42 FR0000124570 13,25 EUR 91 XPAR 1110523-247809b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 12:35:42 FR0000124570 13,25 EUR 758 XPAR 1110523-248065b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 12:41:52 FR0000124570 13,2 EUR 380 XPAR 1110523-250369b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 12:41:52 FR0000124570 13,2 EUR 620 XPAR 1110523-250625b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 12:45:29 FR0000124570 13,15 EUR 398 XPAR 1110523-253697b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 12:45:29 FR0000124570 13,15 EUR 200 XPAR 1110523-253953b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 12:45:29 FR0000124570 13,15 EUR 402 XPAR 1110523-254209b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 12:47:03 FR0000124570 13,1 EUR 19 XPAR 1110523-262145b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 12:47:03 FR0000124570 13,1 EUR 23 XPAR 1110523-262401b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 12:47:03 FR0000124570 13,1 EUR 211 XPAR 1110523-262657b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 12:47:03 FR0000124570 13,1 EUR 247 XPAR 1110523-262913b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 12:47:03 FR0000124570 13,1 EUR 190 XPAR 1110523-263169b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 12:47:05 FR0000124570 13,1 EUR 49 XPAR 1110523-263425b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 14:00:32 FR0000124570 13,1 EUR 200 XPAR 1110523-295425b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 14:00:32 FR0000124570 13,1 EUR 61 XPAR 1110523-295681b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 14:00:35 FR0000124570 13,1 EUR 96 XPAR 1110523-296449b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 14:00:35 FR0000124570 13,1 EUR 200 XPAR 1110523-296705b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 14:00:35 FR0000124570 13,1 EUR 200 XPAR 1110523-296961b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 14:00:53 FR0000124570 13,1 EUR 4 XPAR 1110523-297217b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 14:00:53 FR0000124570 13,1 EUR 156 XPAR 1110523-297473b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 14:00:53 FR0000124570 13,1 EUR 216 XPAR 1110523-297729b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 14:00:53 FR0000124570 13,1 EUR 128 XPAR 1110523-297985b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 14:11:35 FR0000124570 13,05 EUR 169 XPAR 1110523-304385b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 14:17:38 FR0000124570 13,1 EUR 400 XPAR 1110523-306433b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 14:17:38 FR0000124570 13,1 EUR 100 XPAR 1110523-306689b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 14:17:38 FR0000124570 13,1 EUR 140 XPAR 1110523-307201b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 14:17:38 FR0000124570 13,1 EUR 360 XPAR 1110523-307457b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 14:17:38 FR0000124570 13,1 EUR 35 XPAR 1110523-307713b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 14:17:38 FR0000124570 13,1 EUR 140 XPAR 1110523-307969b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 14:17:38 FR0000124570 13,1 EUR 20 XPAR 1110523-308225b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 14:26:37 FR0000124570 13,1 EUR 340 XPAR 1110523-313857b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 14:26:37 FR0000124570 13,1 EUR 439 XPAR 1110523-314113b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 14:29:16 FR0000124570 13,1 EUR 26 XPAR 1110523-314625b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 14:39:12 FR0000124570 13,05 EUR 331 XPAR 1110523-320001b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 14:39:34 FR0000124570 13,05 EUR 150 XPAR 1110523-320513b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 14:51:25 FR0000124570 13,05 EUR 221 XPAR 1110523-332033b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 14:51:27 FR0000124570 13,05 EUR 129 XPAR 1110523-332289b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 14:51:27 FR0000124570 13,05 EUR 7 XPAR 1110523-332545b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 14:56:38 FR0000124570 13,1 EUR 261 XPAR 1110523-339969b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 14:56:49 FR0000124570 13,1 EUR 239 XPAR 1110523-340225b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 14:58:47 FR0000124570 13,135 EUR 201 XPAR 1110523-341761b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 14:58:47 FR0000124570 13,135 EUR 99 XPAR 1110523-342017b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 14:58:47 FR0000124570 13,135 EUR 99 XPAR 1110523-342273b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 14:58:47 FR0000124570 13,135 EUR 99 XPAR 1110523-342529b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 14:58:47 FR0000124570 13,135 EUR 102 XPAR 1110523-342785b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 14:58:47 FR0000124570 13,135 EUR 99 XPAR 1110523-343041b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 14:58:47 FR0000124570 13,135 EUR 125 XPAR 1110523-343297b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 14:58:47 FR0000124570 13,135 EUR 175 XPAR 1110523-343553b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 14:58:47 FR0000124570 13,135 EUR 1 XPAR 1110523-343809b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 14:59:40 FR0000124570 13,1 EUR 400 XPAR 1110523-344577b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 14:59:40 FR0000124570 13,1 EUR 100 XPAR 1110523-344833b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 14:59:40 FR0000124570 13,1 EUR 400 XPAR 1110523-345089b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 14:59:40 FR0000124570 13,1 EUR 400 XPAR 1110523-345345b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 14:59:40 FR0000124570 13,1 EUR 100 XPAR 1110523-345601b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 14:59:40 FR0000124570 13,1 EUR 100 XPAR 1110523-345857b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 15:44:44 FR0000124570 13,12 EUR 500 XPAR 00367477486VELO0057 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 15:44:44 FR0000124570 13,12 EUR 500 XPAR 00367477487VELO0057 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 15:44:44 FR0000124570 13,12 EUR 23 XPAR 00367477488VELO0057 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 15:45:02 FR0000124570 13,12 EUR 39 XPAR 00367477720VELO0057 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:00:30 FR0000124570 13,13 EUR 500 XPAR 00367493993VELO0057 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:00:30 FR0000124570 13,13 EUR 351 XPAR 00367493994VELO0057 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:00:46 FR0000124570 13,13 EUR 149 XPAR 00367494337VELO0057 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:00:46 FR0000124570 13,13 EUR 120 XPAR 00367494338VELO0057 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:00:46 FR0000124570 13,13 EUR 29 XPAR 00367494339VELO0057 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:00:46 FR0000124570 13,13 EUR 200 XPAR 00367494340VELO0057 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:00:46 FR0000124570 13,13 EUR 151 XPAR 00367494341VELO0057 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:00:46 FR0000124570 13,13 EUR 9 XPAR 00367494342VELO0057 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:00:46 FR0000124570 13,13 EUR 111 XPAR 00367494343VELO0057 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:00:46 FR0000124570 13,13 EUR 12 XPAR 00367494344VELO0057 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:00:47 FR0000124570 13,13 EUR 134 XPAR 00367494345VELO0057 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:11:46 FR0000124570 13,05 EUR 34 XPAR 1110523-387329b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:11:46 FR0000124570 13,05 EUR 466 XPAR 1110523-387585b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:11:46 FR0000124570 13,05 EUR 256 XPAR 1110523-388097b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:11:46 FR0000124570 13,05 EUR 237 XPAR 1110523-388353b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:18:01 FR0000124570 13, EUR 57 XPAR 1110523-393217b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:18:01 FR0000124570 13, EUR 443 XPAR 1110523-393473b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:18:01 FR0000124570 13, EUR 238 XPAR 1110523-394497b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:18:01 FR0000124570 13, EUR 132 XPAR 1110523-394753b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:18:07 FR0000124570 13, EUR 367 XPAR 1110523-395009b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:19:01 FR0000124570 13, EUR 1 XPAR 1110523-395521b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:19:01 FR0000124570 13, EUR 234 XPAR 1110523-395777b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:19:01 FR0000124570 13, EUR 266 XPAR 1110523-396033b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:19:01 FR0000124570 13, EUR 262 XPAR 1110523-396289b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:26:00 FR0000124570 12,99 EUR 200 XPAR 1110523-407553b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:26:00 FR0000124570 12,99 EUR 300 XPAR 1110523-407809b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:26:00 FR0000124570 12,99 EUR 200 XPAR 1110523-408065b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:26:00 FR0000124570 12,99 EUR 100 XPAR 1110523-408321b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:26:00 FR0000124570 12,99 EUR 100 XPAR 1110523-408577b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:26:18 FR0000124570 12,99 EUR 100 XPAR 1110523-408833b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:26:18 FR0000124570 12,99 EUR 23 XPAR 1110523-409089b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:26:41 FR0000124570 12,99 EUR 287 XPAR 1110523-409345b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:26:41 FR0000124570 12,99 EUR 213 XPAR 1110523-409601b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:26:41 FR0000124570 12,99 EUR 190 XPAR 1110523-409857b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:26:48 FR0000124570 12,99 EUR 27 XPAR 1110523-410113b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:27:01 FR0000124570 12,99 EUR 53 XPAR 1110523-410369b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:27:01 FR0000124570 12,99 EUR 22 XPAR 1110523-410625b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:27:01 FR0000124570 12,99 EUR 109 XPAR 1110523-410881b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:27:06 FR0000124570 12,99 EUR 258 XPAR 1110523-411137b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:27:06 FR0000124570 12,99 EUR 31 XPAR 1110523-411393b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:27:06 FR0000124570 12,99 EUR 199 XPAR 1110523-411905b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:27:42 FR0000124570 12,99 EUR 301 XPAR 1110523-414977b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:29:44 FR0000124570 12,99 EUR 95 XPAR 1110523-416769b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:45:09 FR0000124570 13, EUR 208 XPAR 1110523-435201b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:45:09 FR0000124570 13, EUR 292 XPAR 1110523-435457b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:52:47 FR0000124570 13,1 EUR 128 XPAR 1110523-446721b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:52:47 FR0000124570 13,1 EUR 79 XPAR 1110523-446977b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:53:07 FR0000124570 13,1 EUR 293 XPAR 1110523-447233b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:53:07 FR0000124570 13,1 EUR 500 XPAR 1110523-448001b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:53:07 FR0000124570 13,1 EUR 500 XPAR 1110523-448257b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:53:07 FR0000124570 13,1 EUR 1 XPAR 1110523-448513b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:53:07 FR0000124570 13,1 EUR 210 XPAR 1110523-448769b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:54:55 FR0000124570 13,1 EUR 290 XPAR 1110523-449025b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 16:54:55 FR0000124570 13,1 EUR 2 499 XPAR 1110523-449537b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:06:33 FR0000124570 13,16 EUR 2 XPAR 1110523-467713b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:06:33 FR0000124570 13,16 EUR 246 XPAR 1110523-467969b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:06:33 FR0000124570 13,16 EUR 46 XPAR 1110523-468225b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:15:52 FR0000124570 13,295 EUR 160 XPAR 1110523-474625b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:15:52 FR0000124570 13,295 EUR 46 XPAR 1110523-474881b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:15:52 FR0000124570 13,295 EUR 57 XPAR 1110523-475393b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:15:52 FR0000124570 13,295 EUR 58 XPAR 1110523-475649b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:15:52 FR0000124570 13,295 EUR 99 XPAR 1110523-475905b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:17:22 FR0000124570 13,295 EUR 40 XPAR 1110523-476161b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:19:14 FR0000124570 13,31 EUR 99 XPAR 1110523-481793b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:20:32 FR0000124570 13,335 EUR 29 XPAR 1110523-483329b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:20:32 FR0000124570 13,335 EUR 401 XPAR 1110523-483585b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:20:32 FR0000124570 13,335 EUR 500 XPAR 1110523-483841b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:20:32 FR0000124570 13,335 EUR 401 XPAR 1110523-484097b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:20:32 FR0000124570 13,335 EUR 99 XPAR 1110523-484353b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:20:32 FR0000124570 13,335 EUR 500 XPAR 1110523-484609b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:20:32 FR0000124570 13,335 EUR 235 XPAR 1110523-484865b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:20:32 FR0000124570 13,335 EUR 265 XPAR 1110523-485121b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:20:32 FR0000124570 13,335 EUR 367 XPAR 1110523-485633b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:20:32 FR0000124570 13,335 EUR 90 XPAR 1110523-485889b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:20:32 FR0000124570 13,335 EUR 43 XPAR 1110523-486145b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:20:32 FR0000124570 13,335 EUR 352 XPAR 1110523-486913b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:20:32 FR0000124570 13,335 EUR 148 XPAR 1110523-487425b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:21:04 FR0000124570 13,35 EUR 50 XPAR 1110523-488705b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:21:04 FR0000124570 13,35 EUR 286 XPAR 1110523-488961b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:21:04 FR0000124570 13,35 EUR 214 XPAR 1110523-489217b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:24:25 FR0000124570 13,375 EUR 500 XPAR 1110523-495873b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:24:25 FR0000124570 13,375 EUR 67 XPAR 1110523-496641b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:24:25 FR0000124570 13,375 EUR 107 XPAR 1110523-496897b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:24:25 FR0000124570 13,375 EUR 68 XPAR 1110523-497153b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:26:05 FR0000124570 13,375 EUR 141 XPAR 1110523-501249b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:26:05 FR0000124570 13,375 EUR 117 XPAR 1110523-501505b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:26:05 FR0000124570 13,375 EUR 6 XPAR 1110523-502017b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:26:05 FR0000124570 13,375 EUR 463 XPAR 1110523-502273b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:26:06 FR0000124570 13,375 EUR 37 XPAR 1110523-502529b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:26:06 FR0000124570 13,375 EUR 234 XPAR 1110523-502785b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:26:10 FR0000124570 13,375 EUR 500 XPAR 1110523-503041b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:26:10 FR0000124570 13,375 EUR 189 XPAR 1110523-503553b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:26:10 FR0000124570 13,375 EUR 26 XPAR 1110523-503809b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:26:10 FR0000124570 13,375 EUR 474 XPAR 1110523-504065b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:26:10 FR0000124570 13,375 EUR 148 XPAR 1110523-504321b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:26:10 FR0000124570 13,375 EUR 43 XPAR 1110523-504577b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:26:10 FR0000124570 13,375 EUR 76 XPAR 1110523-504833b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:26:10 FR0000124570 13,375 EUR 50 XPAR 1110523-505089b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:26:10 FR0000124570 13,375 EUR 20 XPAR 1110523-505345b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:26:10 FR0000124570 13,375 EUR 163 XPAR 1110523-505601b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:26:26 FR0000124570 13,375 EUR 22 XPAR 1110523-506113b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:26:26 FR0000124570 13,375 EUR 12 XPAR 1110523-506369b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:26:26 FR0000124570 13,375 EUR 37 XPAR 1110523-506625b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:26:31 FR0000124570 13,375 EUR 38 XPAR 1110523-506881b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:26:32 FR0000124570 13,375 EUR 173 XPAR 1110523-507137b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:26:32 FR0000124570 13,375 EUR 51 XPAR 1110523-507393b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:26:32 FR0000124570 13,375 EUR 17 XPAR 1110523-507649b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:26:32 FR0000124570 13,375 EUR 85 XPAR 1110523-507905b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:26:32 FR0000124570 13,375 EUR 33 XPAR 1110523-508161b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:26:32 FR0000124570 13,375 EUR 32 XPAR 1110523-508417b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:26:32 FR0000124570 13,375 EUR 158 XPAR 1110523-509185b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:26:47 FR0000124570 13,375 EUR 342 XPAR 1110523-509441b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:26:47 FR0000124570 13,375 EUR 87 XPAR 1110523-509953b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:26:47 FR0000124570 13,375 EUR 484 XPAR 1110523-510209b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:26:47 FR0000124570 13,35 EUR 373 XPAR 1110523-511489b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:26:48 FR0000124570 13,35 EUR 127 XPAR 1110523-512001b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:26:55 FR0000124570 13,35 EUR 429 XPAR 1110523-512257b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:27:06 FR0000124570 13,35 EUR 71 XPAR 1110523-512513b78 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/03/2020 17:37:56 FR0000124570 13,8 EUR 3 031 XPAR 1110523-553729b78 ANNULATION La Sté Compagnie Plastic Omnium SA a publié ce contenu, le 23 mars 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

