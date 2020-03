Accueil Zone bourse > Actions > Euronext Paris > Plastic Omnium POM FR0000124570 PLASTIC OMNIUM (POM) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Temps réel Euronext Paris - 16/03 17:35:25 14.62 EUR -0.61% 18:25 PLASTIC OMNIUM : Déclaration des transactions sur actions propres du 09/03/2020 au 13/03/2020 PU 11/03 PLASTIC OMNIUM : Mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel 2019 PU 09/03 PLASTIC OMNIUM : Déclaration des transactions sur actions propres du 02/03/2020 au 06/03/2020 PU Synthèse Cotations Graphiques Actualités Notations Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Analyses Zonebourse Recommandations des analystes Plastic Omnium : Déclaration des transactions sur actions propres du 09/03/2020 au 13/03/2020 0 16/03/2020 | 18:25 Envoyer par e-mail :

Plastic Omnium est le leader mondial des systèmes de carrosserie intelligents, des systèmes d'énergie propre et des modules pour l'automobile. Le Groupe et ses coentreprises emploient plus de 32 000 personnes dans 131 usines, 26 centres de R&D et 26 pays dans le monde, pour servir 93 marques automobiles. Plastic Omnium est cotée à l'Euronext Paris, compartiment A, fait partie du SRD et des indices SBF 120 et CAC Mid 60 (code ISIN : FR0000124570). Détail transaction par transaction Jour/Heure de la Code identifiant de Prix unitaire Quantite Code identifiant Numéro de référence Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI l'instrument Devise Objectif du rachat transaction (unité) achetée Marché de la transaction financier COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 09:03:09 FR0000124570 16,46 EUR 135 XPAR 1110523-35841b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 09:03:10 FR0000124570 16,46 EUR 365 XPAR 1110523-36097b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 09:04:31 FR0000124570 16,4 EUR 29 XPAR 1110523-37889b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 09:04:31 FR0000124570 16,4 EUR 471 XPAR 1110523-38401b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 09:06:28 FR0000124570 16,3 EUR 340 XPAR 1110523-41473b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 09:14:31 FR0000124570 16,3 EUR 160 XPAR 1110523-46081b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 09:22:14 FR0000124570 16,3 EUR 30 XPAR 1110523-65793b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 09:22:16 FR0000124570 16,3 EUR 36 XPAR 1110523-66049b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 09:22:17 FR0000124570 16,3 EUR 57 XPAR 1110523-66305b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 09:22:18 FR0000124570 16,3 EUR 59 XPAR 1110523-66561b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 09:22:19 FR0000124570 16,3 EUR 318 XPAR 1110523-66817b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 09:23:56 FR0000124570 16,2 EUR 370 XPAR 1110523-72449b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 09:23:56 FR0000124570 16,2 EUR 130 XPAR 1110523-72705b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 09:30:51 FR0000124570 16,1 EUR 500 XPAR 1110523-87041b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 09:43:42 FR0000124570 16, EUR 500 XPAR 1110523-114945b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 09:58:10 FR0000124570 16,15 EUR 31 XPAR 1110523-145665b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 09:58:10 FR0000124570 16,15 EUR 469 XPAR 1110523-145921b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 09:59:35 FR0000124570 16,1 EUR 77 XPAR 1110523-148993b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 09:59:36 FR0000124570 16,1 EUR 423 XPAR 1110523-149249b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 10:21:34 FR0000124570 16,68 EUR 71 XPAR 1110523-184065b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 10:21:34 FR0000124570 16,68 EUR 400 XPAR 1110523-184321b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 10:21:34 FR0000124570 16,68 EUR 29 XPAR 1110523-184577b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 10:24:38 FR0000124570 16,6 EUR 500 XPAR 1110523-189953b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 10:34:20 FR0000124570 16,54 EUR 470 XPAR 1110523-218113b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 10:34:20 FR0000124570 16,54 EUR 30 XPAR 1110523-218369b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 10:34:33 FR0000124570 16,5 EUR 87 XPAR 1110523-218625b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 10:34:33 FR0000124570 16,5 EUR 413 XPAR 1110523-218881b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 11:34:26 FR0000124570 16,87 EUR 301 XPAR 1110523-378625b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 11:34:26 FR0000124570 16,87 EUR 101 XPAR 1110523-378881b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 11:34:26 FR0000124570 16,87 EUR 98 XPAR 1110523-379137b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 11:38:33 FR0000124570 16,8 EUR 100 XPAR 1110523-391169b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 11:38:33 FR0000124570 16,8 EUR 100 XPAR 1110523-391425b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 11:38:33 FR0000124570 16,8 EUR 100 XPAR 1110523-391681b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 11:38:33 FR0000124570 16,8 EUR 100 XPAR 1110523-391937b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 11:38:33 FR0000124570 16,8 EUR 100 XPAR 1110523-392193b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 11:48:11 FR0000124570 16,7 EUR 500 XPAR 1110523-400641b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 12:33:23 FR0000124570 16,7 EUR 100 XPAR 1110523-442369b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 12:33:23 FR0000124570 16,7 EUR 154 XPAR 1110523-442625b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 12:33:23 FR0000124570 16,7 EUR 43 XPAR 1110523-442881b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 12:33:23 FR0000124570 16,7 EUR 140 XPAR 1110523-443137b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 12:33:23 FR0000124570 16,7 EUR 63 XPAR 1110523-443393b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 12:51:45 FR0000124570 16,7 EUR 372 XPAR 1110523-453889b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 12:51:45 FR0000124570 16,7 EUR 128 XPAR 1110523-454145b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 13:26:09 FR0000124570 16,7 EUR 200 XPAR 1110523-474113b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 13:26:09 FR0000124570 16,7 EUR 300 XPAR 1110523-474369b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 13:57:45 FR0000124570 16,6 EUR 41 XPAR 1110523-492289b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 13:57:45 FR0000124570 16,6 EUR 21 XPAR 1110523-492545b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 13:57:45 FR0000124570 16,6 EUR 120 XPAR 1110523-492801b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 13:57:45 FR0000124570 16,6 EUR 164 XPAR 1110523-493057b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 13:57:45 FR0000124570 16,6 EUR 154 XPAR 1110523-493313b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 13:57:45 FR0000124570 16,6 EUR 46 XPAR 1110523-493569b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 13:57:45 FR0000124570 16,6 EUR 200 XPAR 1110523-493825b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 13:57:45 FR0000124570 16,6 EUR 200 XPAR 1110523-494081b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 13:57:45 FR0000124570 16,6 EUR 54 XPAR 1110523-494337b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 14:01:58 FR0000124570 16,5 EUR 500 XPAR 1110523-498689b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 14:51:42 FR0000124570 16,6 EUR 14 XPAR 1110523-538881b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 14:51:42 FR0000124570 16,6 EUR 215 XPAR 1110523-539137b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 14:51:42 FR0000124570 16,6 EUR 271 XPAR 1110523-539393b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 15:10:11 FR0000124570 16,75 EUR 200 XPAR 1110523-554753b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 15:10:11 FR0000124570 16,75 EUR 151 XPAR 1110523-555009b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 15:10:11 FR0000124570 16,75 EUR 149 XPAR 1110523-555265b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 15:11:00 FR0000124570 16,7 EUR 470 XPAR 1110523-557313b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 15:11:00 FR0000124570 16,7 EUR 30 XPAR 1110523-557569b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 15:32:05 FR0000124570 16,77 EUR 166 XPAR 1110523-583937b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 15:32:05 FR0000124570 16,77 EUR 166 XPAR 1110523-584193b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 15:32:05 FR0000124570 16,77 EUR 166 XPAR 1110523-584449b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 15:32:05 FR0000124570 16,77 EUR 2 XPAR 1110523-584705b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 15:43:10 FR0000124570 16,7 EUR 41 XPAR 1110523-597249b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 15:43:39 FR0000124570 16,7 EUR 200 XPAR 1110523-597505b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 15:43:39 FR0000124570 16,7 EUR 227 XPAR 1110523-597761b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 15:44:38 FR0000124570 16,7 EUR 32 XPAR 1110523-598017b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 16:06:05 FR0000124570 16,86 EUR 387 XPAR 1110523-625409b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 16:06:05 FR0000124570 16,86 EUR 38 XPAR 1110523-625665b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 16:06:05 FR0000124570 16,86 EUR 75 XPAR 1110523-625921b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 16:08:03 FR0000124570 16,87 EUR 451 XPAR 1110523-629505b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 16:08:03 FR0000124570 16,87 EUR 49 XPAR 1110523-629761b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 16:09:02 FR0000124570 16,85 EUR 500 XPAR 1110523-630273b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 16:20:51 FR0000124570 16,86 EUR 201 XPAR 1110523-642049b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 16:20:51 FR0000124570 16,86 EUR 299 XPAR 1110523-642305b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 16:21:12 FR0000124570 16,86 EUR 121 XPAR 1110523-642561b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 16:21:12 FR0000124570 16,86 EUR 118 XPAR 1110523-642817b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 16:21:12 FR0000124570 16,86 EUR 261 XPAR 1110523-643073b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 16:23:35 FR0000124570 16,86 EUR 244 XPAR 1110523-651009b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 16:23:35 FR0000124570 16,86 EUR 11 XPAR 1110523-651265b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 16:23:35 FR0000124570 16,86 EUR 200 XPAR 1110523-651521b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 16:23:35 FR0000124570 16,86 EUR 45 XPAR 1110523-651777b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 16:46:19 FR0000124570 16,9 EUR 500 XPAR 1110523-684289b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 16:46:36 FR0000124570 16,9 EUR 500 XPAR 1110523-685825b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 16:50:58 FR0000124570 16,91 EUR 85 XPAR 1110523-688385b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 16:50:58 FR0000124570 16,91 EUR 400 XPAR 1110523-688641b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 16:50:58 FR0000124570 16,91 EUR 15 XPAR 1110523-688897b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 16:51:31 FR0000124570 16,88 EUR 370 XPAR 1110523-690945b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 16:54:06 FR0000124570 16,8 EUR 500 XPAR 1110523-694529b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 17:07:40 FR0000124570 16,9 EUR 300 XPAR 1110523-713217b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 17:07:40 FR0000124570 16,9 EUR 200 XPAR 1110523-713473b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 17:08:36 FR0000124570 16,9 EUR 221 XPAR 1110523-714753b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 17:08:36 FR0000124570 16,9 EUR 279 XPAR 1110523-715009b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/03/2020 17:09:19 FR0000124570 16,9 EUR 500 XPAR 1110523-716033b69 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:09:32 FR0000124570 16,975 EUR 500 XPAR 1110523-525569b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:10:03 FR0000124570 16,975 EUR 500 XPAR 1110523-526081b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:10:03 FR0000124570 16,975 EUR 500 XPAR 1110523-526593b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:10:04 FR0000124570 16,975 EUR 100 XPAR 1110523-526849b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:10:23 FR0000124570 16,9 EUR 500 XPAR 1110523-527873b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:10:25 FR0000124570 16,9 EUR 100 XPAR 1110523-528385b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:10:25 FR0000124570 16,9 EUR 400 XPAR 1110523-528641b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:10:48 FR0000124570 16,9 EUR 78 XPAR 1110523-528897b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:10:48 FR0000124570 16,9 EUR 204 XPAR 1110523-529153b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:10:48 FR0000124570 16,9 EUR 218 XPAR 1110523-529409b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:10:48 FR0000124570 16,9 EUR 124 XPAR 1110523-529665b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:10:48 FR0000124570 16,9 EUR 376 XPAR 1110523-529921b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:10:48 FR0000124570 16,9 EUR 46 XPAR 1110523-530177b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:10:48 FR0000124570 16,9 EUR 178 XPAR 1110523-531969b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:10:48 FR0000124570 16,9 EUR 322 XPAR 1110523-532225b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:10:48 FR0000124570 16,9 EUR 500 XPAR 1110523-532737b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:10:48 FR0000124570 16,9 EUR 500 XPAR 1110523-532993b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:10:48 FR0000124570 16,9 EUR 500 XPAR 1110523-533249b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:10:48 FR0000124570 16,9 EUR 500 XPAR 1110523-533505b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:10:48 FR0000124570 16,9 EUR 454 XPAR 1110523-533761b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:14:47 FR0000124570 16,895 EUR 500 XPAR 00364245175VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:14:47 FR0000124570 16,895 EUR 500 XPAR 00364245177VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:16:20 FR0000124570 16,875 EUR 194 XPAR 00364248006VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:16:20 FR0000124570 16,875 EUR 306 XPAR 00364248007VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:16:20 FR0000124570 16,875 EUR 500 XPAR 00364248008VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:17:49 FR0000124570 16,8 EUR 400 XPAR 1110523-544001b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:17:49 FR0000124570 16,8 EUR 100 XPAR 1110523-544257b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:17:49 FR0000124570 16,8 EUR 152 XPAR 1110523-544769b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:17:49 FR0000124570 16,8 EUR 294 XPAR 1110523-545025b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:17:49 FR0000124570 16,8 EUR 54 XPAR 1110523-545281b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:17:49 FR0000124570 16,8 EUR 500 XPAR 1110523-545537b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:22:09 FR0000124570 16,8 EUR 455 XPAR 1110523-550145b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:22:09 FR0000124570 16,8 EUR 45 XPAR 1110523-550401b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:22:09 FR0000124570 16,8 EUR 38 XPAR 1110523-550913b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:22:09 FR0000124570 16,8 EUR 91 XPAR 1110523-551169b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:22:09 FR0000124570 16,8 EUR 61 XPAR 1110523-551425b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:22:09 FR0000124570 16,8 EUR 310 XPAR 1110523-551681b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:23:23 FR0000124570 16,8 EUR 297 XPAR 1110523-553729b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:23:23 FR0000124570 16,8 EUR 133 XPAR 1110523-553985b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:23:23 FR0000124570 16,8 EUR 70 XPAR 1110523-554241b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:23:23 FR0000124570 16,8 EUR 133 XPAR 1110523-554497b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:24:02 FR0000124570 16,8 EUR 267 XPAR 1110523-555777b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:24:10 FR0000124570 16,75 EUR 500 XPAR 1110523-557313b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:24:10 FR0000124570 16,75 EUR 60 XPAR 1110523-557569b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:24:10 FR0000124570 16,75 EUR 60 XPAR 1110523-557825b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:24:10 FR0000124570 16,75 EUR 380 XPAR 1110523-558081b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:24:24 FR0000124570 16,75 EUR 85 XPAR 1110523-558337b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:24:24 FR0000124570 16,75 EUR 415 XPAR 1110523-558593b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:24:24 FR0000124570 16,75 EUR 206 XPAR 1110523-558849b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:24:24 FR0000124570 16,75 EUR 294 XPAR 1110523-559105b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:32:37 FR0000124570 16,7 EUR 110 XPAR 1110523-570625b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:32:37 FR0000124570 16,7 EUR 390 XPAR 1110523-570881b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:32:37 FR0000124570 16,7 EUR 163 XPAR 1110523-571393b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:32:37 FR0000124570 16,7 EUR 200 XPAR 1110523-571649b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:32:37 FR0000124570 16,7 EUR 137 XPAR 1110523-571905b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:32:41 FR0000124570 16,65 EUR 312 XPAR 1110523-573441b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:32:41 FR0000124570 16,65 EUR 188 XPAR 1110523-573697b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:33:37 FR0000124570 16,65 EUR 500 XPAR 1110523-574721b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:33:37 FR0000124570 16,65 EUR 42 XPAR 1110523-575233b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:33:37 FR0000124570 16,65 EUR 458 XPAR 1110523-575489b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:33:37 FR0000124570 16,65 EUR 500 XPAR 1110523-575745b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:50:30 FR0000124570 16,8 EUR 160 XPAR 1110523-603393b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:50:30 FR0000124570 16,8 EUR 340 XPAR 1110523-603649b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:50:30 FR0000124570 16,8 EUR 340 XPAR 1110523-603905b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:50:30 FR0000124570 16,8 EUR 41 XPAR 1110523-604161b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:50:30 FR0000124570 16,8 EUR 119 XPAR 1110523-604417b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:52:28 FR0000124570 16,75 EUR 21 XPAR 1110523-605953b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:52:28 FR0000124570 16,75 EUR 2 XPAR 1110523-606209b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:52:28 FR0000124570 16,75 EUR 477 XPAR 1110523-606465b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:52:28 FR0000124570 16,75 EUR 2 XPAR 1110523-606721b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:52:28 FR0000124570 16,75 EUR 77 XPAR 1110523-606977b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:52:28 FR0000124570 16,75 EUR 400 XPAR 1110523-607233b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:52:28 FR0000124570 16,75 EUR 21 XPAR 1110523-607489b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:56:50 FR0000124570 16,7 EUR 500 XPAR 1110523-612097b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:56:50 FR0000124570 16,7 EUR 356 XPAR 1110523-612865b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:56:50 FR0000124570 16,7 EUR 144 XPAR 1110523-613121b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:56:50 FR0000124570 16,7 EUR 26 XPAR 1110523-613377b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:56:50 FR0000124570 16,7 EUR 370 XPAR 1110523-613633b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:56:50 FR0000124570 16,7 EUR 130 XPAR 1110523-613889b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:56:50 FR0000124570 16,7 EUR 474 XPAR 1110523-614145b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:59:50 FR0000124570 16,7 EUR 198 XPAR 1110523-619777b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:59:50 FR0000124570 16,7 EUR 198 XPAR 1110523-620033b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:59:50 FR0000124570 16,7 EUR 104 XPAR 1110523-620289b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 16:59:50 FR0000124570 16,7 EUR 181 XPAR 1110523-621313b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:03:19 FR0000124570 16,835 EUR 500 XPAR 00364315641VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:03:19 FR0000124570 16,835 EUR 200 XPAR 00364315650VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:03:20 FR0000124570 16,835 EUR 200 XPAR 00364315651VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:03:20 FR0000124570 16,835 EUR 100 XPAR 00364315652VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:03:44 FR0000124570 16,82 EUR 500 XPAR 00364316146VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:03:44 FR0000124570 16,82 EUR 10 XPAR 00364316147VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:04:21 FR0000124570 16,805 EUR 500 XPAR 00364317037VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:04:23 FR0000124570 16,805 EUR 419 XPAR 00364317070VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:04:23 FR0000124570 16,805 EUR 81 XPAR 00364317071VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:04:23 FR0000124570 16,805 EUR 81 XPAR 00364317072VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:04:33 FR0000124570 16,805 EUR 419 XPAR 00364317286VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:04:35 FR0000124570 16,805 EUR 10 XPAR 00364317383VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:04:35 FR0000124570 16,805 EUR 490 XPAR 00364317384VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:04:41 FR0000124570 16,8 EUR 500 XPAR 00364317481VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:04:41 FR0000124570 16,8 EUR 500 XPAR 00364317482VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:04:58 FR0000124570 16,795 EUR 490 XPAR 00364317791VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:08:50 FR0000124570 16,75 EUR 200 XPAR 1110523-643841b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:08:50 FR0000124570 16,75 EUR 300 XPAR 1110523-644097b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:08:50 FR0000124570 16,75 EUR 100 XPAR 1110523-644353b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:08:50 FR0000124570 16,75 EUR 200 XPAR 1110523-644609b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:08:50 FR0000124570 16,75 EUR 200 XPAR 1110523-644865b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:09:27 FR0000124570 16,75 EUR 200 XPAR 1110523-645377b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:09:53 FR0000124570 16,75 EUR 200 XPAR 1110523-645633b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:09:53 FR0000124570 16,75 EUR 100 XPAR 1110523-645889b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:09:53 FR0000124570 16,75 EUR 500 XPAR 1110523-646657b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:09:54 FR0000124570 16,75 EUR 500 XPAR 1110523-646913b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:16:37 FR0000124570 16,98 EUR 427 XPAR 00364340161VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:16:37 FR0000124570 16,98 EUR 73 XPAR 00364340162VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:16:38 FR0000124570 16,98 EUR 280 XPAR 00364340216VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:16:48 FR0000124570 16,98 EUR 220 XPAR 00364340555VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:16:54 FR0000124570 16,98 EUR 265 XPAR 00364340752VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:16:56 FR0000124570 16,98 EUR 235 XPAR 00364340846VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:16:56 FR0000124570 16,98 EUR 120 XPAR 00364340847VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:16:56 FR0000124570 16,98 EUR 380 XPAR 00364340848VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:16:57 FR0000124570 16,98 EUR 120 XPAR 00364340849VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:17:30 FR0000124570 16,985 EUR 106 XPAR 00364341973VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:17:30 FR0000124570 16,985 EUR 28 XPAR 00364341974VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:17:30 FR0000124570 16,985 EUR 366 XPAR 00364341975VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:17:30 FR0000124570 16,985 EUR 28 XPAR 00364341976VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:17:30 FR0000124570 16,985 EUR 266 XPAR 00364341977VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:17:30 FR0000124570 16,985 EUR 234 XPAR 00364341978VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:17:49 FR0000124570 16,97 EUR 500 XPAR 00364342755VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:17:50 FR0000124570 16,97 EUR 400 XPAR 00364342766VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:17:51 FR0000124570 16,97 EUR 100 XPAR 00364342823VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:17:56 FR0000124570 16,945 EUR 500 XPAR 00364343054VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:18:21 FR0000124570 16,94 EUR 236 XPAR 00364343992VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:18:21 FR0000124570 16,94 EUR 27 XPAR 00364343993VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:18:21 FR0000124570 16,94 EUR 237 XPAR 00364343994VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:20:00 FR0000124570 16,92 EUR 213 XPAR 00364347298VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:20:00 FR0000124570 16,92 EUR 287 XPAR 00364347299VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:20:00 FR0000124570 16,92 EUR 211 XPAR 00364347300VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:20:00 FR0000124570 16,92 EUR 187 XPAR 00364347301VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:20:00 FR0000124570 16,92 EUR 288 XPAR 00364347302VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:20:06 FR0000124570 16,92 EUR 25 XPAR 00364347496VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:20:06 FR0000124570 16,92 EUR 349 XPAR 00364347498VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:20:06 FR0000124570 16,92 EUR 151 XPAR 00364347499VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:21:07 FR0000124570 16,915 EUR 61 XPAR 00364349804VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:21:07 FR0000124570 16,915 EUR 80 XPAR 00364349805VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:21:59 FR0000124570 16,855 EUR 500 XPAR 00364351596VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:22:00 FR0000124570 16,855 EUR 500 XPAR 00364351640VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:22:00 FR0000124570 16,855 EUR 500 XPAR 00364351641VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:22:09 FR0000124570 16,855 EUR 500 XPAR 00364351966VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:22:09 FR0000124570 16,855 EUR 7 XPAR 00364351967VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:22:09 FR0000124570 16,855 EUR 1 XPAR 00364351969VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:22:17 FR0000124570 16,855 EUR 492 XPAR 00364352308VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:22:24 FR0000124570 16,855 EUR 500 XPAR 00364352526VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:22:52 FR0000124570 16,87 EUR 500 XPAR 00364353579VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:22:52 FR0000124570 16,87 EUR 319 XPAR 00364353586VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/03/2020 17:35:10 FR0000124570 16,685 EUR 5 000 XPAR 1110523-729857b70 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 09:05:08 FR0000124570 16,995 EUR 500 XPAR 00364383453VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 09:05:08 FR0000124570 16,995 EUR 500 XPAR 00364383454VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 09:05:17 FR0000124570 16,98 EUR 500 XPAR 00364383666VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 09:05:17 FR0000124570 16,98 EUR 500 XPAR 00364383667VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 09:05:24 FR0000124570 16,9 EUR 470 XPAR 1110523-20737b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 09:05:24 FR0000124570 16,9 EUR 30 XPAR 1110523-20993b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 09:05:37 FR0000124570 16,8 EUR 500 XPAR 1110523-22273b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 09:12:42 FR0000124570 16,91 EUR 33 XPAR 00364388724VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 09:12:42 FR0000124570 16,91 EUR 467 XPAR 00364388725VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 09:12:42 FR0000124570 16,91 EUR 294 XPAR 00364388726VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 09:12:42 FR0000124570 16,91 EUR 200 XPAR 00364388727VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 09:12:42 FR0000124570 16,91 EUR 6 XPAR 00364388728VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 09:12:42 FR0000124570 16,91 EUR 394 XPAR 00364388729VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 09:12:42 FR0000124570 16,91 EUR 200 XPAR 00364388730VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 09:12:42 FR0000124570 16,91 EUR 67 XPAR 00364388731VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 09:12:42 FR0000124570 16,91 EUR 67 XPAR 00364388732VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 09:12:42 FR0000124570 16,91 EUR 166 XPAR 00364388733VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 09:12:42 FR0000124570 16,91 EUR 34 XPAR 00364388734VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 09:12:42 FR0000124570 16,91 EUR 500 XPAR 00364388735VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 09:12:43 FR0000124570 16,91 EUR 500 XPAR 00364388759VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 09:13:58 FR0000124570 16,955 EUR 72 XPAR 00364389438VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 09:26:26 FR0000124570 16,7 EUR 500 XPAR 1110523-56833b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 09:46:59 FR0000124570 17,275 EUR 189 XPAR 00364430017VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 09:46:59 FR0000124570 17,275 EUR 311 XPAR 00364430018VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 09:46:59 FR0000124570 17,275 EUR 311 XPAR 00364430019VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 09:46:59 FR0000124570 17,275 EUR 189 XPAR 00364430020VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 09:46:59 FR0000124570 17,275 EUR 122 XPAR 00364430021VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 09:46:59 FR0000124570 17,275 EUR 156 XPAR 00364430022VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 09:46:59 FR0000124570 17,275 EUR 102 XPAR 00364430023VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 09:46:59 FR0000124570 17,275 EUR 242 XPAR 00364430025VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 09:46:59 FR0000124570 17,275 EUR 69 XPAR 00364430026VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 09:46:59 FR0000124570 17,275 EUR 311 XPAR 00364430027VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 09:46:59 FR0000124570 17,275 EUR 189 XPAR 00364430028VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 09:46:59 FR0000124570 17,275 EUR 331 XPAR 00364430029VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 09:46:59 FR0000124570 17,275 EUR 311 XPAR 00364430030VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 09:46:59 FR0000124570 17,275 EUR 189 XPAR 00364430031VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 09:46:59 FR0000124570 17,275 EUR 122 XPAR 00364430032VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 09:46:59 FR0000124570 17,275 EUR 100 XPAR 00364430033VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 09:47:00 FR0000124570 17,275 EUR 100 XPAR 00364430086VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 09:47:00 FR0000124570 17,275 EUR 100 XPAR 00364430088VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 09:47:00 FR0000124570 17,275 EUR 56 XPAR 00364430089VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 10:15:49 FR0000124570 17,23 EUR 500 XPAR 00364454759VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 10:16:08 FR0000124570 17,23 EUR 500 XPAR 00364455167VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 10:16:08 FR0000124570 17,23 EUR 500 XPAR 00364455168VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 10:16:08 FR0000124570 17,23 EUR 64 XPAR 00364455169VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 10:16:08 FR0000124570 17,23 EUR 436 XPAR 00364455170VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 10:16:21 FR0000124570 17,21 EUR 500 XPAR 00364455331VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 10:16:46 FR0000124570 17,17 EUR 31 XPAR 00364455801VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 10:16:46 FR0000124570 17,17 EUR 469 XPAR 00364455802VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 10:16:47 FR0000124570 17,175 EUR 500 XPAR 00364455833VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 10:18:05 FR0000124570 17,19 EUR 100 XPAR 00364456714VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 10:18:05 FR0000124570 17,19 EUR 400 XPAR 00364456715VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 10:18:05 FR0000124570 17,19 EUR 500 XPAR 00364456716VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 10:18:05 FR0000124570 17,19 EUR 70 XPAR 00364456717VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 10:18:05 FR0000124570 17,19 EUR 430 XPAR 00364456718VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 10:26:43 FR0000124570 17,1 EUR 100 XPAR 1110523-185345b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 10:26:43 FR0000124570 17,1 EUR 900 XPAR 1110523-185601b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 10:39:13 FR0000124570 17, EUR 189 XPAR 1110523-199425b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 10:39:13 FR0000124570 17, EUR 400 XPAR 1110523-199681b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 10:39:13 FR0000124570 17, EUR 400 XPAR 1110523-199937b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 10:39:13 FR0000124570 17, EUR 11 XPAR 1110523-200193b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 10:49:20 FR0000124570 17, EUR 100 XPAR 1110523-208385b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 10:49:20 FR0000124570 17, EUR 400 XPAR 1110523-208641b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 10:49:20 FR0000124570 17, EUR 400 XPAR 1110523-208897b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 10:49:20 FR0000124570 17, EUR 100 XPAR 1110523-209153b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 10:49:20 FR0000124570 17, EUR 300 XPAR 1110523-209409b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 10:49:21 FR0000124570 17, EUR 100 XPAR 1110523-209665b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 10:49:21 FR0000124570 17, EUR 100 XPAR 1110523-209921b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 10:50:22 FR0000124570 17, EUR 300 XPAR 1110523-213761b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 10:50:22 FR0000124570 17, EUR 500 XPAR 1110523-214017b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 10:50:42 FR0000124570 17, EUR 100 XPAR 1110523-214273b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 10:50:42 FR0000124570 17, EUR 400 XPAR 1110523-214529b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 10:50:42 FR0000124570 17, EUR 200 XPAR 1110523-214785b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 10:52:44 FR0000124570 16,9 EUR 1 000 XPAR 1110523-215809b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 11:21:11 FR0000124570 16,8 EUR 911 XPAR 1110523-240641b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 11:21:11 FR0000124570 16,8 EUR 89 XPAR 1110523-240897b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 11:24:07 FR0000124570 16,7 EUR 118 XPAR 1110523-244481b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 11:27:15 FR0000124570 16,745 EUR 22 XPAR 00364509122VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 11:27:15 FR0000124570 16,745 EUR 478 XPAR 00364509123VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 11:27:15 FR0000124570 16,745 EUR 478 XPAR 00364509124VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 11:31:34 FR0000124570 16,7 EUR 614 XPAR 1110523-260865b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 11:31:34 FR0000124570 16,7 EUR 200 XPAR 1110523-261121b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 11:31:34 FR0000124570 16,7 EUR 68 XPAR 1110523-261377b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 11:34:29 FR0000124570 16,75 EUR 1 022 XPAR 1110523-272129b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 11:39:06 FR0000124570 16,665 EUR 313 XPAR 00364518884VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 11:39:06 FR0000124570 16,665 EUR 187 XPAR 00364518885VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 11:39:06 FR0000124570 16,665 EUR 187 XPAR 00364518886VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 11:39:06 FR0000124570 16,665 EUR 187 XPAR 00364518887VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 11:39:06 FR0000124570 16,665 EUR 126 XPAR 00364518888VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 11:39:06 FR0000124570 16,665 EUR 61 XPAR 00364518889VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 11:39:06 FR0000124570 16,665 EUR 187 XPAR 00364518890VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 11:39:06 FR0000124570 16,665 EUR 166 XPAR 00364518891VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 11:39:06 FR0000124570 16,665 EUR 100 XPAR 00364518892VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 11:39:08 FR0000124570 16,665 EUR 47 XPAR 00364518947VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 11:39:09 FR0000124570 16,665 EUR 500 XPAR 00364518949VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 11:39:09 FR0000124570 16,665 EUR 500 XPAR 00364518950VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 11:39:09 FR0000124570 16,665 EUR 47 XPAR 00364518951VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 11:39:12 FR0000124570 16,665 EUR 27 XPAR 00364519003VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 11:39:12 FR0000124570 16,665 EUR 426 XPAR 00364519004VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 11:39:12 FR0000124570 16,665 EUR 179 XPAR 00364519006VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 11:39:12 FR0000124570 16,665 EUR 200 XPAR 00364519007VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 11:39:12 FR0000124570 16,665 EUR 121 XPAR 00364519008VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 11:39:12 FR0000124570 16,665 EUR 500 XPAR 00364519010VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 11:39:12 FR0000124570 16,665 EUR 115 XPAR 00364519011VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 11:39:12 FR0000124570 16,665 EUR 348 XPAR 00364519014VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 11:39:12 FR0000124570 16,665 EUR 37 XPAR 00364519015VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 11:39:12 FR0000124570 16,665 EUR 24 XPAR 00364519016VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 11:39:12 FR0000124570 16,665 EUR 128 XPAR 00364519017VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 11:39:13 FR0000124570 16,665 EUR 287 XPAR 00364519018VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 11:56:30 FR0000124570 16,7 EUR 1 000 XPAR 1110523-311297b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 12:35:33 FR0000124570 16,6 EUR 1 000 XPAR 1110523-364289b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 13:09:12 FR0000124570 16,64 EUR 200 XPAR 1110523-401409b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 13:09:12 FR0000124570 16,64 EUR 200 XPAR 1110523-401665b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 13:09:12 FR0000124570 16,64 EUR 100 XPAR 1110523-401921b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 13:09:12 FR0000124570 16,64 EUR 100 XPAR 1110523-402177b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 13:09:12 FR0000124570 16,64 EUR 300 XPAR 1110523-402433b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 13:09:12 FR0000124570 16,64 EUR 100 XPAR 1110523-402689b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 13:09:12 FR0000124570 16,64 EUR 194 XPAR 1110523-402945b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 13:09:12 FR0000124570 16,64 EUR 200 XPAR 1110523-403201b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 13:14:39 FR0000124570 16,64 EUR 200 XPAR 1110523-413441b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 13:14:40 FR0000124570 16,64 EUR 100 XPAR 1110523-413697b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 13:14:40 FR0000124570 16,64 EUR 100 XPAR 1110523-413953b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 13:17:39 FR0000124570 16,64 EUR 188 XPAR 1110523-417793b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 13:17:39 FR0000124570 16,64 EUR 52 XPAR 1110523-418049b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 13:17:39 FR0000124570 16,64 EUR 160 XPAR 1110523-418305b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 13:17:40 FR0000124570 16,64 EUR 52 XPAR 1110523-418561b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 13:17:40 FR0000124570 16,64 EUR 160 XPAR 1110523-418817b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 13:19:21 FR0000124570 16,64 EUR 45 XPAR 1110523-419585b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 13:19:21 FR0000124570 16,64 EUR 295 XPAR 1110523-419841b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 13:19:21 FR0000124570 16,64 EUR 212 XPAR 1110523-420097b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 13:19:21 FR0000124570 16,64 EUR 42 XPAR 1110523-420353b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 13:22:19 FR0000124570 16,575 EUR 154 XPAR 1110523-431361b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 13:22:19 FR0000124570 16,575 EUR 181 XPAR 1110523-431617b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 13:22:19 FR0000124570 16,575 EUR 400 XPAR 1110523-431873b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 13:22:19 FR0000124570 16,575 EUR 265 XPAR 1110523-432129b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 13:35:53 FR0000124570 16,55 EUR 117 XPAR 1110523-447233b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 13:35:53 FR0000124570 16,55 EUR 883 XPAR 1110523-447489b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 13:49:19 FR0000124570 16,5 EUR 48 XPAR 1110523-468225b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 13:49:19 FR0000124570 16,5 EUR 85 XPAR 1110523-468481b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 13:49:19 FR0000124570 16,5 EUR 200 XPAR 1110523-468737b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 13:49:19 FR0000124570 16,5 EUR 200 XPAR 1110523-468993b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 13:49:19 FR0000124570 16,5 EUR 129 XPAR 1110523-469249b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 13:49:19 FR0000124570 16,5 EUR 338 XPAR 1110523-469505b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 14:00:11 FR0000124570 16,4 EUR 74 XPAR 1110523-480769b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 14:00:11 FR0000124570 16,4 EUR 200 XPAR 1110523-481025b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 14:00:11 FR0000124570 16,4 EUR 726 XPAR 1110523-481281b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 14:26:55 FR0000124570 16,625 EUR 91 XPAR 00364605009VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 14:44:10 FR0000124570 16,685 EUR 111 XPAR 00364616839VELO005 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 14:45:20 FR0000124570 16,6 EUR 271 XPAR 1110523-523521b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 14:45:20 FR0000124570 16,6 EUR 229 XPAR 1110523-523777b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 14:45:20 FR0000124570 16,6 EUR 171 XPAR 1110523-524033b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 14:45:20 FR0000124570 16,6 EUR 200 XPAR 1110523-524289b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 14:45:20 FR0000124570 16,6 EUR 200 XPAR 1110523-524545b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 14:45:20 FR0000124570 16,6 EUR 100 XPAR 1110523-524801b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 14:45:20 FR0000124570 16,6 EUR 529 XPAR 1110523-525057b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 14:45:20 FR0000124570 16,6 EUR 229 XPAR 1110523-525313b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 14:45:20 FR0000124570 16,6 EUR 35 XPAR 1110523-525825b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 14:47:00 FR0000124570 16,6 EUR 226 XPAR 1110523-527617b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 14:47:00 FR0000124570 16,6 EUR 10 XPAR 1110523-527873b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 14:47:00 FR0000124570 16,6 EUR 61 XPAR 1110523-528385b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 14:47:00 FR0000124570 16,6 EUR 4 XPAR 1110523-528641b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 14:47:00 FR0000124570 16,6 EUR 61 XPAR 1110523-528897b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 14:47:00 FR0000124570 16,6 EUR 287 XPAR 1110523-529153b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 14:47:00 FR0000124570 16,6 EUR 87 XPAR 1110523-529409b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 14:47:00 FR0000124570 16,6 EUR 300 XPAR 1110523-529921b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 14:50:38 FR0000124570 16,5 EUR 51 XPAR 1110523-534529b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 14:50:38 FR0000124570 16,5 EUR 200 XPAR 1110523-534785b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 14:50:38 FR0000124570 16,5 EUR 249 XPAR 1110523-535041b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 14:50:38 FR0000124570 16,5 EUR 269 XPAR 1110523-535809b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 14:50:38 FR0000124570 16,5 EUR 200 XPAR 1110523-536065b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 14:50:38 FR0000124570 16,5 EUR 31 XPAR 1110523-536321b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 14:50:38 FR0000124570 16,5 EUR 169 XPAR 1110523-536577b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 14:50:38 FR0000124570 16,5 EUR 200 XPAR 1110523-536833b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 14:50:38 FR0000124570 16,5 EUR 200 XPAR 1110523-537089b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 14:50:38 FR0000124570 16,5 EUR 100 XPAR 1110523-537345b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 14:50:38 FR0000124570 16,5 EUR 100 XPAR 1110523-537601b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 14:50:38 FR0000124570 16,5 EUR 500 XPAR 1110523-537857b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 14:50:38 FR0000124570 16,5 EUR 643 XPAR 1110523-538113b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 14:50:38 FR0000124570 16,5 EUR 88 XPAR 1110523-538369b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:00:25 FR0000124570 16,5 EUR 379 XPAR 1110523-549633b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:00:25 FR0000124570 16,5 EUR 121 XPAR 1110523-549889b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:00:25 FR0000124570 16,5 EUR 121 XPAR 1110523-550145b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:00:25 FR0000124570 16,5 EUR 25 XPAR 1110523-550401b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:00:25 FR0000124570 16,5 EUR 121 XPAR 1110523-550657b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:20:10 FR0000124570 16,59 EUR 200 XPAR 1110523-576769b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:20:10 FR0000124570 16,59 EUR 200 XPAR 1110523-577025b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:20:10 FR0000124570 16,59 EUR 100 XPAR 1110523-577281b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:20:10 FR0000124570 16,59 EUR 100 XPAR 1110523-577537b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:20:10 FR0000124570 16,59 EUR 100 XPAR 1110523-577793b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:20:10 FR0000124570 16,59 EUR 75 XPAR 1110523-580353b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:20:27 FR0000124570 16,59 EUR 134 XPAR 1110523-580609b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:20:28 FR0000124570 16,59 EUR 55 XPAR 1110523-580865b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:20:28 FR0000124570 16,59 EUR 136 XPAR 1110523-581121b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:20:28 FR0000124570 16,59 EUR 55 XPAR 1110523-581377b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:20:50 FR0000124570 16,59 EUR 500 XPAR 1110523-583937b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:20:55 FR0000124570 16,59 EUR 500 XPAR 1110523-584193b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:20:55 FR0000124570 16,59 EUR 505 XPAR 1110523-584449b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:20:55 FR0000124570 16,59 EUR 233 XPAR 1110523-584705b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:21:04 FR0000124570 16,59 EUR 107 XPAR 1110523-585473b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:43:02 FR0000124570 16,5 EUR 125 XPAR 1110523-605953b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:43:02 FR0000124570 16,5 EUR 108 XPAR 1110523-606209b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:43:02 FR0000124570 16,5 EUR 9 XPAR 1110523-606721b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:43:02 FR0000124570 16,5 EUR 169 XPAR 1110523-606977b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:43:02 FR0000124570 16,5 EUR 58 XPAR 1110523-607233b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:43:17 FR0000124570 16,5 EUR 264 XPAR 1110523-607489b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:43:28 FR0000124570 16,5 EUR 305 XPAR 1110523-607745b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:43:28 FR0000124570 16,5 EUR 195 XPAR 1110523-608001b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:43:48 FR0000124570 16,5 EUR 50 XPAR 1110523-610305b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:43:48 FR0000124570 16,5 EUR 171 XPAR 1110523-610561b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:43:50 FR0000124570 16,5 EUR 279 XPAR 1110523-610817b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:44:01 FR0000124570 16,5 EUR 140 XPAR 1110523-612353b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:44:01 FR0000124570 16,5 EUR 188 XPAR 1110523-612609b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:44:01 FR0000124570 16,5 EUR 100 XPAR 1110523-612865b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:44:01 FR0000124570 16,5 EUR 72 XPAR 1110523-613121b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:44:24 FR0000124570 16,45 EUR 400 XPAR 1110523-614145b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:44:24 FR0000124570 16,45 EUR 100 XPAR 1110523-614401b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:44:24 FR0000124570 16,45 EUR 200 XPAR 1110523-615425b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:44:24 FR0000124570 16,45 EUR 200 XPAR 1110523-615681b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:44:24 FR0000124570 16,45 EUR 50 XPAR 1110523-615937b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:44:24 FR0000124570 16,45 EUR 50 XPAR 1110523-616193b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:44:24 FR0000124570 16,45 EUR 400 XPAR 1110523-616449b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:44:25 FR0000124570 16,45 EUR 100 XPAR 1110523-616705b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:44:25 FR0000124570 16,45 EUR 905 XPAR 1110523-616961b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:44:27 FR0000124570 16,45 EUR 125 XPAR 1110523-617217b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:44:41 FR0000124570 16,45 EUR 18 XPAR 1110523-619009b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:44:41 FR0000124570 16,45 EUR 116 XPAR 1110523-619265b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:44:41 FR0000124570 16,45 EUR 160 XPAR 1110523-619521b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:44:41 FR0000124570 16,45 EUR 81 XPAR 1110523-619777b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:44:46 FR0000124570 16,45 EUR 100 XPAR 1110523-620033b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:44:49 FR0000124570 16,45 EUR 125 XPAR 1110523-620289b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:44:49 FR0000124570 16,45 EUR 275 XPAR 1110523-620545b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 15:44:49 FR0000124570 16,45 EUR 595 XPAR 1110523-620801b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 16:21:50 FR0000124570 16,3 EUR 1 000 XPAR 1110523-676353b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 16:24:08 FR0000124570 16,25 EUR 403 XPAR 1110523-683777b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 16:24:08 FR0000124570 16,25 EUR 97 XPAR 1110523-684033b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 16:24:08 FR0000124570 16,25 EUR 97 XPAR 1110523-684289b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 16:24:08 FR0000124570 16,25 EUR 200 XPAR 1110523-684545b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 16:24:08 FR0000124570 16,25 EUR 43 XPAR 1110523-684801b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 16:24:27 FR0000124570 16,25 EUR 160 XPAR 1110523-685057b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 16:24:27 FR0000124570 16,25 EUR 284 XPAR 1110523-685313b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 16:24:27 FR0000124570 16,25 EUR 356 XPAR 1110523-685825b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 16:24:27 FR0000124570 16,25 EUR 144 XPAR 1110523-686081b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 16:24:52 FR0000124570 16,25 EUR 500 XPAR 1110523-686337b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 16:26:53 FR0000124570 16,25 EUR 233 XPAR 1110523-687873b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 16:26:53 FR0000124570 16,25 EUR 267 XPAR 1110523-688129b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 16:31:20 FR0000124570 16,25 EUR 500 XPAR 1110523-694529b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 16:31:20 FR0000124570 16,25 EUR 500 XPAR 1110523-695041b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 16:31:21 FR0000124570 16,25 EUR 144 XPAR 1110523-695297b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 16:31:21 FR0000124570 16,25 EUR 166 XPAR 1110523-695553b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 16:31:21 FR0000124570 16,25 EUR 334 XPAR 1110523-695809b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 16:31:21 FR0000124570 16,25 EUR 166 XPAR 1110523-696065b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 16:31:21 FR0000124570 16,25 EUR 200 XPAR 1110523-696321b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 16:31:21 FR0000124570 16,25 EUR 206 XPAR 1110523-696577b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:05:44 FR0000124570 16,31 EUR 48 XPAR 1110523-744705b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:05:44 FR0000124570 16,31 EUR 452 XPAR 1110523-744961b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:06:33 FR0000124570 16,31 EUR 135 XPAR 1110523-747777b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:06:33 FR0000124570 16,31 EUR 234 XPAR 1110523-748033b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:06:33 FR0000124570 16,31 EUR 131 XPAR 1110523-748289b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:06:33 FR0000124570 16,31 EUR 38 XPAR 1110523-748545b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:06:33 FR0000124570 16,31 EUR 400 XPAR 1110523-748801b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:06:33 FR0000124570 16,31 EUR 100 XPAR 1110523-749057b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:06:33 FR0000124570 16,31 EUR 58 XPAR 1110523-749313b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:07:29 FR0000124570 16,31 EUR 500 XPAR 1110523-751617b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:07:29 FR0000124570 16,31 EUR 200 XPAR 1110523-752385b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:07:29 FR0000124570 16,31 EUR 200 XPAR 1110523-752641b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:07:29 FR0000124570 16,31 EUR 100 XPAR 1110523-752897b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:07:29 FR0000124570 16,31 EUR 100 XPAR 1110523-753153b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:07:29 FR0000124570 16,31 EUR 100 XPAR 1110523-753409b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:16:42 FR0000124570 16,43 EUR 217 XPAR 1110523-772097b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:16:42 FR0000124570 16,43 EUR 183 XPAR 1110523-772353b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:16:59 FR0000124570 16,46 EUR 80 XPAR 1110523-774913b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:16:59 FR0000124570 16,46 EUR 177 XPAR 1110523-775169b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:16:59 FR0000124570 16,46 EUR 49 XPAR 1110523-775425b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:16:59 FR0000124570 16,46 EUR 164 XPAR 1110523-775681b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:16:59 FR0000124570 16,46 EUR 336 XPAR 1110523-775937b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:16:59 FR0000124570 16,46 EUR 64 XPAR 1110523-776193b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:16:59 FR0000124570 16,46 EUR 200 XPAR 1110523-776449b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:16:59 FR0000124570 16,46 EUR 100 XPAR 1110523-776705b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:16:59 FR0000124570 16,46 EUR 166 XPAR 1110523-776961b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:16:59 FR0000124570 16,46 EUR 34 XPAR 1110523-777217b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:16:59 FR0000124570 16,46 EUR 434 XPAR 1110523-777473b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:18:03 FR0000124570 16,49 EUR 500 XPAR 1110523-781313b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:18:03 FR0000124570 16,49 EUR 500 XPAR 1110523-781569b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:19:51 FR0000124570 16,49 EUR 24 XPAR 1110523-790785b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:19:51 FR0000124570 16,49 EUR 196 XPAR 1110523-791041b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:19:51 FR0000124570 16,49 EUR 47 XPAR 1110523-791297b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:20:25 FR0000124570 16,49 EUR 233 XPAR 1110523-793089b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:20:25 FR0000124570 16,49 EUR 89 XPAR 1110523-793345b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:20:26 FR0000124570 16,49 EUR 411 XPAR 1110523-793601b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:21:35 FR0000124570 16,49 EUR 341 XPAR 1110523-798209b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:21:59 FR0000124570 16,49 EUR 159 XPAR 1110523-799233b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:21:59 FR0000124570 16,49 EUR 211 XPAR 1110523-799489b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:22:04 FR0000124570 16,49 EUR 276 XPAR 1110523-801281b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:22:04 FR0000124570 16,49 EUR 38 XPAR 1110523-801537b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:22:04 FR0000124570 16,49 EUR 101 XPAR 1110523-801793b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:22:04 FR0000124570 16,49 EUR 85 XPAR 1110523-802049b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:22:10 FR0000124570 16,49 EUR 57 XPAR 1110523-802305b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:22:13 FR0000124570 16,49 EUR 400 XPAR 1110523-802561b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:22:23 FR0000124570 16,49 EUR 43 XPAR 1110523-802817b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:22:25 FR0000124570 16,49 EUR 171 XPAR 1110523-803073b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:22:25 FR0000124570 16,49 EUR 118 XPAR 1110523-803329b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:22:41 FR0000124570 16,49 EUR 211 XPAR 1110523-807169b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:22:41 FR0000124570 16,49 EUR 485 XPAR 1110523-807425b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:22:43 FR0000124570 16,49 EUR 15 XPAR 1110523-807681b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:22:59 FR0000124570 16,49 EUR 354 XPAR 1110523-808961b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:22:59 FR0000124570 16,49 EUR 13 XPAR 1110523-809217b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:22:59 FR0000124570 16,49 EUR 18 XPAR 1110523-809473b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:22:59 FR0000124570 16,49 EUR 115 XPAR 1110523-809729b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:22:59 FR0000124570 16,49 EUR 236 XPAR 1110523-809985b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:24:35 FR0000124570 16,54 EUR 25 XPAR 1110523-823553b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:24:40 FR0000124570 16,54 EUR 147 XPAR 1110523-823809b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:24:40 FR0000124570 16,54 EUR 87 XPAR 1110523-824065b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:25:13 FR0000124570 16,54 EUR 241 XPAR 1110523-827137b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:26:08 FR0000124570 16,54 EUR 182 XPAR 1110523-829441b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:26:08 FR0000124570 16,54 EUR 318 XPAR 1110523-829697b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:26:08 FR0000124570 16,54 EUR 100 XPAR 1110523-830209b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:26:10 FR0000124570 16,54 EUR 13 XPAR 1110523-830465b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:26:16 FR0000124570 16,54 EUR 386 XPAR 1110523-830721b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:26:18 FR0000124570 16,54 EUR 1 XPAR 1110523-830977b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:26:21 FR0000124570 16,54 EUR 500 XPAR 1110523-831233b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:26:26 FR0000124570 16,54 EUR 500 XPAR 1110523-831489b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:26:38 FR0000124570 16,54 EUR 500 XPAR 1110523-831745b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:26:38 FR0000124570 16,54 EUR 239 XPAR 1110523-832513b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:26:38 FR0000124570 16,54 EUR 75 XPAR 1110523-832769b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:26:38 FR0000124570 16,54 EUR 425 XPAR 1110523-833025b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:26:38 FR0000124570 16,54 EUR 814 XPAR 1110523-833281b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:28:36 FR0000124570 16,48 EUR 500 XPAR 1110523-840705b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:29:22 FR0000124570 16,48 EUR 102 XPAR 1110523-841985b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:29:24 FR0000124570 16,48 EUR 118 XPAR 1110523-842241b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:29:41 FR0000124570 16,48 EUR 280 XPAR 1110523-843009b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:29:42 FR0000124570 16,48 EUR 497 XPAR 1110523-843521b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:29:42 FR0000124570 16,48 EUR 3 XPAR 1110523-843777b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:29:46 FR0000124570 16,48 EUR 39 XPAR 1110523-845569b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:29:52 FR0000124570 16,48 EUR 461 XPAR 1110523-846081b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:29:52 FR0000124570 16,48 EUR 339 XPAR 1110523-846337b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:35:23 FR0000124570 16,415 EUR 2 469 XPAR 1110523-871681b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 11/03/2020 17:35:23 FR0000124570 16,415 EUR 590 XPAR 1110523-871937b71 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:07:31 FR0000124570 15,715 EUR 100 XPAR 1110523-25089b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:07:31 FR0000124570 15,715 EUR 100 XPAR 1110523-25345b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:07:31 FR0000124570 15,715 EUR 100 XPAR 1110523-25601b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:07:31 FR0000124570 15,715 EUR 100 XPAR 1110523-25857b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:07:31 FR0000124570 15,715 EUR 100 XPAR 1110523-26113b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:07:31 FR0000124570 15,715 EUR 100 XPAR 1110523-26369b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:07:31 FR0000124570 15,715 EUR 100 XPAR 1110523-26625b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:07:31 FR0000124570 15,715 EUR 100 XPAR 1110523-26881b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:07:31 FR0000124570 15,715 EUR 100 XPAR 1110523-27137b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:07:31 FR0000124570 15,715 EUR 100 XPAR 1110523-27393b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:07:31 FR0000124570 15,715 EUR 61 XPAR 1110523-27649b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:07:31 FR0000124570 15,715 EUR 39 XPAR 1110523-27905b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:07:31 FR0000124570 15,715 EUR 61 XPAR 1110523-28161b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:07:31 FR0000124570 15,715 EUR 16 XPAR 1110523-28417b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:07:41 FR0000124570 15,715 EUR 84 XPAR 1110523-28673b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:08:02 FR0000124570 15,715 EUR 100 XPAR 1110523-29441b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:08:09 FR0000124570 15,715 EUR 100 XPAR 1110523-29697b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:08:09 FR0000124570 15,715 EUR 100 XPAR 1110523-29953b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:08:09 FR0000124570 15,715 EUR 100 XPAR 1110523-30209b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:08:10 FR0000124570 15,715 EUR 100 XPAR 1110523-30465b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:08:10 FR0000124570 15,715 EUR 2 XPAR 1110523-30721b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:08:10 FR0000124570 15,715 EUR 10 XPAR 1110523-30977b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:08:10 FR0000124570 15,715 EUR 71 XPAR 1110523-31233b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:08:10 FR0000124570 15,715 EUR 17 XPAR 1110523-31489b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:08:11 FR0000124570 15,715 EUR 30 XPAR 1110523-31745b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:08:11 FR0000124570 15,715 EUR 70 XPAR 1110523-32001b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:08:28 FR0000124570 15,715 EUR 100 XPAR 1110523-32257b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:08:28 FR0000124570 15,715 EUR 100 XPAR 1110523-32513b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:08:28 FR0000124570 15,715 EUR 100 XPAR 1110523-32769b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:08:28 FR0000124570 15,715 EUR 30 XPAR 1110523-33025b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:08:37 FR0000124570 15,715 EUR 100 XPAR 1110523-33281b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:08:51 FR0000124570 15,715 EUR 100 XPAR 1110523-33537b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:08:51 FR0000124570 15,715 EUR 398 XPAR 1110523-33793b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:08:51 FR0000124570 15,715 EUR 100 XPAR 1110523-34049b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:08:51 FR0000124570 15,715 EUR 292 XPAR 1110523-34305b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:09:05 FR0000124570 15,715 EUR 100 XPAR 1110523-35073b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:09:53 FR0000124570 15,715 EUR 6 XPAR 1110523-35329b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:10:09 FR0000124570 15,715 EUR 75 XPAR 1110523-35585b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:10:19 FR0000124570 15,715 EUR 19 XPAR 1110523-35841b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:10:46 FR0000124570 15,715 EUR 100 XPAR 1110523-37633b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:11:33 FR0000124570 15,715 EUR 100 XPAR 1110523-38401b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:12:05 FR0000124570 15,715 EUR 100 XPAR 1110523-38657b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:12:21 FR0000124570 15,715 EUR 100 XPAR 1110523-38913b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:12:21 FR0000124570 15,715 EUR 100 XPAR 1110523-39169b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:12:21 FR0000124570 15,715 EUR 100 XPAR 1110523-39425b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:12:32 FR0000124570 15,715 EUR 100 XPAR 1110523-39681b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:12:41 FR0000124570 15,715 EUR 10 XPAR 1110523-39937b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:12:41 FR0000124570 15,715 EUR 84 XPAR 1110523-40193b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:12:42 FR0000124570 15,715 EUR 6 XPAR 1110523-40449b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:12:42 FR0000124570 15,715 EUR 100 XPAR 1110523-40705b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:12:42 FR0000124570 15,715 EUR 100 XPAR 1110523-40961b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:13:06 FR0000124570 15,715 EUR 100 XPAR 1110523-41217b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:13:06 FR0000124570 15,715 EUR 100 XPAR 1110523-41473b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:13:06 FR0000124570 15,715 EUR 100 XPAR 1110523-41729b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:13:08 FR0000124570 15,715 EUR 100 XPAR 1110523-41985b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:13:31 FR0000124570 15,715 EUR 100 XPAR 1110523-43521b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:13:32 FR0000124570 15,715 EUR 19 XPAR 1110523-43777b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:26:02 FR0000124570 15,6 EUR 1 000 XPAR 1110523-59649b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:26:10 FR0000124570 15,55 EUR 200 XPAR 1110523-61953b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:26:10 FR0000124570 15,55 EUR 400 XPAR 1110523-62209b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:26:10 FR0000124570 15,55 EUR 200 XPAR 1110523-62465b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:26:10 FR0000124570 15,55 EUR 200 XPAR 1110523-62721b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:26:30 FR0000124570 15,5 EUR 1 000 XPAR 1110523-67841b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:32:12 FR0000124570 15,45 EUR 94 XPAR 1110523-74241b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:32:39 FR0000124570 15,45 EUR 140 XPAR 1110523-74497b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:32:39 FR0000124570 15,45 EUR 766 XPAR 1110523-74753b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:33:08 FR0000124570 15,4 EUR 1 000 XPAR 1110523-76545b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:38:50 FR0000124570 15,45 EUR 674 XPAR 1110523-82433b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:38:50 FR0000124570 15,45 EUR 200 XPAR 1110523-82689b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:38:50 FR0000124570 15,45 EUR 126 XPAR 1110523-82945b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:46:39 FR0000124570 15,4 EUR 1 000 XPAR 1110523-93697b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:48:02 FR0000124570 15,35 EUR 570 XPAR 1110523-94209b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:48:02 FR0000124570 15,35 EUR 83 XPAR 1110523-94465b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:48:02 FR0000124570 15,35 EUR 226 XPAR 1110523-94721b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 09:48:02 FR0000124570 15,35 EUR 121 XPAR 1110523-94977b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 10:03:48 FR0000124570 15,48 EUR 14 XPAR 1110523-124673b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 10:03:48 FR0000124570 15,48 EUR 282 XPAR 1110523-124929b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 10:03:48 FR0000124570 15,48 EUR 704 XPAR 1110523-125185b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 10:09:33 FR0000124570 15,3 EUR 1 000 XPAR 1110523-135681b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 10:09:33 FR0000124570 15,25 EUR 277 XPAR 1110523-136193b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 10:09:33 FR0000124570 15,25 EUR 723 XPAR 1110523-136449b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 10:19:52 FR0000124570 15,2 EUR 15 XPAR 1110523-144129b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 10:19:52 FR0000124570 15,2 EUR 985 XPAR 1110523-144385b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 10:22:50 FR0000124570 15,15 EUR 1 000 XPAR 1110523-147713b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 10:24:27 FR0000124570 15,18 EUR 64 XPAR 1110523-150273b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 10:26:35 FR0000124570 15,18 EUR 389 XPAR 1110523-154625b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 10:26:35 FR0000124570 15,18 EUR 47 XPAR 1110523-154881b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 10:26:35 FR0000124570 15,18 EUR 53 XPAR 1110523-155393b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 10:28:50 FR0000124570 15,18 EUR 260 XPAR 1110523-157441b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 10:28:50 FR0000124570 15,18 EUR 187 XPAR 1110523-157697b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 10:29:07 FR0000124570 15,18 EUR 86 XPAR 1110523-159233b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 10:30:08 FR0000124570 15,18 EUR 414 XPAR 1110523-161281b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 10:30:08 FR0000124570 15,18 EUR 414 XPAR 1110523-161537b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 10:30:08 FR0000124570 15,18 EUR 86 XPAR 1110523-161793b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 10:31:55 FR0000124570 15,15 EUR 173 XPAR 1110523-164865b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 10:31:55 FR0000124570 15,15 EUR 200 XPAR 1110523-165121b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 10:31:55 FR0000124570 15,15 EUR 127 XPAR 1110523-165377b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 10:31:55 FR0000124570 15,15 EUR 131 XPAR 1110523-165889b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 10:31:55 FR0000124570 15,15 EUR 331 XPAR 1110523-166145b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 10:31:55 FR0000124570 15,15 EUR 38 XPAR 1110523-166401b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 10:31:55 FR0000124570 15,15 EUR 331 XPAR 1110523-166657b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 11:12:27 FR0000124570 15,15 EUR 178 XPAR 1110523-209409b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 11:12:27 FR0000124570 15,15 EUR 27 XPAR 1110523-209665b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 11:12:27 FR0000124570 15,15 EUR 295 XPAR 1110523-209921b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 11:12:27 FR0000124570 15,15 EUR 27 XPAR 1110523-210177b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 11:12:28 FR0000124570 15,15 EUR 278 XPAR 1110523-210433b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 11:12:28 FR0000124570 15,15 EUR 222 XPAR 1110523-210689b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 11:13:46 FR0000124570 15,15 EUR 244 XPAR 1110523-212481b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 11:13:46 FR0000124570 15,15 EUR 256 XPAR 1110523-212737b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 11:13:46 FR0000124570 15,15 EUR 5 XPAR 1110523-213249b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 11:13:52 FR0000124570 15,15 EUR 100 XPAR 1110523-213505b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 11:13:52 FR0000124570 15,15 EUR 37 XPAR 1110523-213761b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 11:14:00 FR0000124570 15,1 EUR 1 000 XPAR 1110523-214529b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 11:17:04 FR0000124570 15,05 EUR 200 XPAR 1110523-218113b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 11:17:04 FR0000124570 15,05 EUR 200 XPAR 1110523-218369b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 11:17:04 FR0000124570 15,05 EUR 133 XPAR 1110523-218625b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 11:17:04 FR0000124570 15,05 EUR 200 XPAR 1110523-218881b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 11:17:04 FR0000124570 15,05 EUR 267 XPAR 1110523-219137b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 11:19:00 FR0000124570 15, EUR 69 XPAR 1110523-228865b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 11:19:00 FR0000124570 15, EUR 200 XPAR 1110523-229121b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 11:19:00 FR0000124570 15, EUR 200 XPAR 1110523-229377b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 11:19:00 FR0000124570 15, EUR 200 XPAR 1110523-229633b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 11:19:00 FR0000124570 15, EUR 200 XPAR 1110523-229889b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 11:19:00 FR0000124570 15, EUR 131 XPAR 1110523-230145b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 11:30:07 FR0000124570 15, EUR 2 000 XPAR 1110523-254721b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 11:58:50 FR0000124570 15,1 EUR 14 XPAR 1110523-299521b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 12:04:18 FR0000124570 15,1 EUR 208 XPAR 1110523-311041b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 12:04:18 FR0000124570 15,1 EUR 180 XPAR 1110523-311297b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 12:04:18 FR0000124570 15,1 EUR 200 XPAR 1110523-311553b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 12:04:18 FR0000124570 15,1 EUR 198 XPAR 1110523-311809b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 12:04:18 FR0000124570 15,1 EUR 200 XPAR 1110523-312065b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 12:19:18 FR0000124570 15,08 EUR 219 XPAR 1110523-327425b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 12:19:18 FR0000124570 15,08 EUR 81 XPAR 1110523-327681b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 12:19:18 FR0000124570 15,08 EUR 219 XPAR 1110523-327937b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 12:19:19 FR0000124570 15,08 EUR 81 XPAR 1110523-328193b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 12:19:19 FR0000124570 15,08 EUR 138 XPAR 1110523-328449b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 12:19:19 FR0000124570 15,08 EUR 300 XPAR 1110523-328705b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 12:19:19 FR0000124570 15,08 EUR 300 XPAR 1110523-328961b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 12:19:19 FR0000124570 15,08 EUR 6 XPAR 1110523-329217b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 12:19:20 FR0000124570 15,08 EUR 300 XPAR 1110523-329473b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 12:19:20 FR0000124570 15,08 EUR 200 XPAR 1110523-329729b72 ANNULATION COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 9695001VLC2KYXX0DW73 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 12/03/2020 12:19:20 FR0000124570 15,08