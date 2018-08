Plastic Omnium : Disclosure of trading in own shares from 08/13/2018 to 08/17/2018 (Only FR)

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM

Déclaration des transactions sur actions propres

Raison sociale :

PLASTIC OMNIUMDéclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13/08/2018 au 17/08/2018

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché PLASTIC OMNIUM 9695001VLC2KYXX0DW73 13/08/2018 FR0000124570 28 717 35,0921 XPAR PLASTIC OMNIUM 9695001VLC2KYXX0DW73 14/08/2018 FR0000124570 41 694 35,0411 XPAR PLASTIC OMNIUM 9695001VLC2KYXX0DW73 15/08/2018 FR0000124570 43 093 34,6185 XPAR PLASTIC OMNIUM 9695001VLC2KYXX0DW73 16/08/2018 FR0000124570 45 970 34,5408 XPAR PLASTIC OMNIUM 9695001VLC2KYXX0DW73 17/08/2018 FR0000124570 40 810 34,2396 XPAR

Détail transaction par transaction