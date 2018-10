Plastic Omnium : La mobilité propre et connectée au coeur du stand Plastic Omnium au Mondial de l'Automobile

2 octobre 2018

LA MOBILITÉPROPRE ET CONNECTÉEAU CŒUR

DU STANDPLASTICOMNIUM AUMONDIAL DE L'AUTOMOBILE

Plastic Omnium, numéro un mondial des systèmes de carrosserie intelligents, des systèmesd'énergie propre et des modules complexes pour l'automobile, présente au Mondial de Paris ses dernières solutions pour une mobilité propre et connectée.

Un acteur majeur de la transition vers la mobilité propre, avec des solutions permettant :

A court terme, d'atteindre les objectifs de réduction de CO2des véhicules fixés pour 2021 :allègement des véhicules et solutions d'optimisation aérodynamique passives et actives, réservoirs spécifiques et pilotés électroniquement pour véhicules hybrides rechargeables.

A plus long terme, de viser une mobilité entièrement décarbonée, grâce à la pile à combustible(jusqu'à 800km d'autonomie avec zéro-émission). Plastic Omnium présente, pour la première fois, un véhicule électrique hybride-batterie / pile à combustible: grâce à un réservoir de 74 litres d'hydrogène qui ne pèseque 1,7 kg, et une pile à combustible, développés par Swiss Hydrogen, start- up suisseacquise en décembre 2017, l'autonomiede la voiture est doublée et le temps de recharge est limité à 5 mn.

Un savoir-faire essentiel à la fabrication du véhicule autonome et connecté

Une expertise en intégration des fonctions :jusqu'à 50 composants de hautetechnologie intégrés dans un pare-chocs pour accroître lesperceptions humaines, simplifier etsécuriser la conduite. La prise de contrôle opérationnelde HBPO, leader mondial de l'assemblage complexe des modules bloc avant, donne à Plastic Omnium l'opportunité de présenterson offre en matière de modularisation du véhicule.

Une maîtrise des matériaux complexes et dont les propriétés physiques les rendent perméables aux ondes des équipements embarqués au service de la conduite autonome (radars, lidars) ;

Informations financières Tél. : +33 (0)1 40 87 66 78 Fax : +33 (0)1 40 87 96 62investor.relations@plasticomnium.com

Plastic Omnium est le leader mondial des systèmes de carrosserie intelligents, des systèmesd'énergie propre et des modulespour l'automobile.

Le Groupe et ses coentreprises emploient plus de 31 000 personnes dans 122 usines, 24 centres de R&D et 26 pays dans le monde, pour servir 83 marques automobiles. Plastic Omnium est cotée à l'Euronext Paris, compartiment A, fait partie du SRD et des indices SBF 120 et CAC Mid 60 (code ISIN : FR0000124570).

Un groupe qui fait del'innovation une priorité

Plastic Omnium, sur un effectif total de 31 000 personnes dans 122 usines et 26 pays, emploie plus de 3 500 ingénieurs dans 24 centres de R&D dans le monde, consacre 6,4% de son chiffred'affaires à la Recherche et Développement et investit 100 millions d'euros dans la construction ou l'extension de 3 centres de R&D(France, Belgique et Chine)

Plastic Omnium dispose déjà d'un écosystèmede start-ups, de partenariats avec de grandesuniversités et d'un Comité d'Analyse Scientifique regroupant des experts internationalement reconnus dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'analyse prédictive de données etde la propagation des ondes.

Pour enrichir ce dispositif d'Open Innovation, Plastic Omnium est partenaire de Mondial Tech.

Dans ce cadre, le groupe désignera le lauréat du trophée de la start-up la plus innovante, sélectionnée parmi un panel de 8 finalistes dans la catégorie « Matériaux et réduction de poids »

Mondial de l'Automobile

Plastic Omnium : Hall 1, allée C, stand 315

Conférence de presse sur le stand le 2 octobre à 14 h 45