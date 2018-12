Plastic Omnium : La valeur du jour à Paris PLASTIC OMNIUM rassure sur ses perspectives, le titre reprend des couleurs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Plastic Omnium s’offre un bol d’air frais aujourd’hui en Bourse, à la faveur d’un gain de 4,59% à 20,15 euros. A l’occasion de sa journée Investisseurs, l’équipementier automobile s’est montré rassurant sur ses perspectives 2018 mais également à l’horizon 2021. Tout d’abord, Plastic Omnium a confirmé ses objectifs 2018, malgré le repli attendu de 3,2% du marché automobile mondial au second semestre.Le groupe vise donc toujours une croissance de son chiffre d'affaires économique d'au moins 5% à 8,9 milliards d'euros cette année, un résultat opérationnel comparable à celui de 2017 (615 millions d'euros), mais également un résultat net part du groupe en forte progression." Cela est clairement un premier élément positif, les investisseurs étant de plus en plus inquiets en raison de la faiblesse du marché ", note Oddo BHF.En effet, les " profit warnings " se sont succédé ces derniers mois dans le secteur automobile (Continental, Valeo, Daimler…) dans le sillage de la guerre commerciale opposant les Etats-Unis et la Chine, la mise en place des nouvelles normes d'homologation des véhicules en Europe (WLTP) et le ralentissement observé sur le marché chinois.Plastic Omnium a également rassuré avec ses perspectives sur 2019-2021. L'équipementier souhaite surperformer la production mondiale de cinq points par an. Il vise aussi un résultat opérationnel en progression continue, un free cash flow d'au moins 200 millions d'euros (en forte hausse par rapport à l'objectif à trois chiffres de cette année estimé à 130 millions d'euros) et une intensification de la réduction des coûts." D'autres éléments sont attendues au cours de la journée, mais à notre avis, le message est suffisamment solide pour susciter une réaction positive du marché ce matin à la suite de la récente faiblesse de l'action ", conclut Oddo BHF.