Plastic Omnium : La valeur du jour à Paris - PLASTIC OMNIUM sanctionné après la baisse de ses prévisions financières annuelles

Plastic Omium (-6,72% à 21,37 euros) accuse l’un des plus lourds replis du SBF 120 après avoir révisé à la baisse ses prévisions financières pour l'année 2019. L’équipementier automobile anticipe désormais une marge opérationnelle autour de 6% du chiffre d'affaires, suite à des difficultés opérationnelles significatives dans la montée en cadence de son usine nord-américaine de Greer (Caroline du Sud). Ces difficultés sont liées à la taille de l’usine, la complexité des process et l’accélération des volumes depuis l’été 2019.Plastic Omnium indique qu'un plan d'actions détaillé, sur la période 2019-2020, est mis en place sur le dispositif industriel complet en Caroline du Sud.Hormis cette usine, l'équipementier précise que l'ensemble de son réseau industriel continue à démontrer " son efficience industrielle habituelle "." Les fondamentaux du groupe sont solides, l'activité dynamique et les programmes de réduction de coûts et de génération de free cash-flow sont renforcés ", fait valoir Plastic Omnium.Sur les neufs premiers mois de l'année 2019, le chiffre d'affaires économique s'élève à 6,852 milliards d'euros, en hausse de 17% sur un an. A périmètre et change constants, il progresse de 2,7%. Cela représente une " surperformance de 8,7 points par rapport à une production automobile estimée en baisse de 6% sur la période ", souligne le groupe.Concernant les autres objectifs 2019, Plastic Omnium vise toujours une surperformance d'au moins 5 points par rapport à une production automobile mondiale estimée en baisse de plus de 5%. Le groupe confirme également que son Ebitda 2019 sera supérieur à celui de l'année précédente.Il prévoit de plus une génération d'un free cash-flow d'environ 300 millions d'euros, en incluant l'impact du projet de cession immobilière déjà annoncé.S'agissant de 2020, Plastic Omnium vise une nouvelle surperformance du marché automobile de plus de 5 points.Au final, LCM a abaissé son objectif de cours de 26 à 20,7 euros sur le titre Plastic Omnium, tout en réitérant son opinion Neutre.