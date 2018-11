Plastic Omnium : Réduction de 0,87 % du capital par annulation d'actions propres

Levallois, 8 novembre 2018,

REDUCTION DE 0,87 % DU CAPITAL

PAR ANNULATION D'ACTIONS PROPRES

Lors de sa réunion du 30 octobre2018, le Conseil d'Administration de la Compagnie Plastic Omnium a décidé l'annulation de 1300 000 actions propres, soit 0,87 % du capital social.

Cette opération a été réalisée ce jour.

A la suite de cette réduction de capital par annulation d'actions propres, le capital social de la Compagnie Plastic Omnium est ramené de 149 866 107 actions à 148 566 107 actions d'une valeur nominale de 0,06 €, soit un montant de 8913966,42 €.

La participation du holding de contrôle Burelle SA est portée, après cette opération, de 58,00 % à 58,51 %du capital social.

