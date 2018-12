Plastic Omnium : baisse 'excessive', selon un analyste

14/12/2018 | 16:29

Le titre perd plus de 6% à la Bourse de Paris. Invest Securities, le bureau d'études parisien, confirme son conseil d'achat sur l'action de l'équipementier automobile après sa journée investisseurs. Quoi qu'écrêté de 28,5 à 27 euros, l'objectif de cours augure toujours d'une progression potentielle de l'ordre de 40%.



Selon les analystes, c'est un 'message de confiance dans un marché perturbé' que le groupe contrôlé et dirigé par les Burelle a envoyé lors de cet événement. En outre, 'la présentation sur les perspectives 2018-2021 était attendue avec intérêt, car Plastic Omnium est le premier équipementier automobile à détailler sa vision des marchés à trois ans et ses guidances de moyen terme', souligne une note.



Qu'en retenir ? 'Sur une hypothèse de marché automobile stable en 2019/20/21, les objectifs sont maintenus au prix d'une plus grande sélectivité des (investissements et de la) R&D et d'un effort spécifique d'économies sur les coûts', indiquent les analystes.



Et Invest Securities de conclure : 'la chute du titre en dessous de 25 euros semble excessive', à l'appui de la confirmation de leur conseil d'achat.



