Plastic Omnium : carbure en Bourse, après avoir rassuré sur ses perspectives

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier automobile Plastic Omnium bondit en Bourse après avoir publié ses résultats semestriels et rassuré le marché sur ses perspectives, démontrant sa faculté à résister à des conditions de marchés délétères.

Vers 10h30, l'action Plastic Omnium occupe la tête du SBF 120, prenant 12,5% à 23,29 euros. L'action est également soutenue par Kepler Cheuvreux qui a relevé sa recommandation de "conserver" à "achat" avec un objectif de cours maintenu à 26 euros.

Pour ses perspectives 2019, Plastic Omnium a pris comme hypothèse une baisse de la production mondiale de 4,5%. Dans ces conditions de marché, l'équipementier de la famille Burelle prévoit désormais une marge opérationnelle "en légère baisse" par rapport aux 610 millions d'euros réalisés en 2018, et un excédent brut d'exploitation (Ebitda) supérieur à celui de l'an dernier. Le groupe confirme par ailleurs anticiper une croissance annuelle de son chiffre d'affaires d'au moins 5 points de pourcentage à celle de la production automobile et un flux de trésorerie libre "d'environ" 200 millions d'euros. Oddo BHF juge ces perspectives "rassurantes", démontrant la flexibilité et la capacité du groupe à réduire ses coûts.

A plus long terme, Plastic Omnium n'anticipe pas de rebond de la production automobile en 2020, ni en 2021. Le groupe confirme néanmoins, sur cette période, vouloir surperformer la production automobile de l'ordre de 5 points de pourcentage en moyenne et générer un flux de trésorerie libre annuel supérieur à 200 millions d'euros.

Sur l'ensemble du premier semestre, Plastic Omnium a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 4,27 milliards d'euros, en hausse de 34% sur un an, grâce notamment à un effet de périmètre lié à la consolidation, à compter du 1er juillet 2018, de 100% de l'allemand HBPO, spécialiste des modules bloc avant de carrosserie. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaire consolidé s'inscrit en léger recul de 0,1%.

Le chiffre d'affaires économique, qui tient compte des contributions de ses coentreprises, a quant à lui progressé de 20,7% en données publiées et de 0,2% à périmètre et taux de change constants, à 4,61 milliards d'euros. La croissance organique du chiffre d'affaires économique traduit une surperformance de 7,1 points de pourcentage par rapport à une production automobile mondiale en baisse de 6,9% au premier semestre.

La marge opérationnelle a atteint 281 millions d'euros au premier semestre, soit 6,6% du chiffre d'affaires consolidé, contre une marge de 324 millions d'euros représentant 10,2% du chiffre d'affaires au premier semestre 2018. Pour faire face au recul de la production automobile, Plastic Omnium a lancé fin 2018 un plan de réduction de coûts que le groupe a renforcé au premier trimestre et dont le montant total en année pleine atteint 100 millions d'euros. Ce plan d'économies a permis "à la marge opérationnelle du groupe de bien résister à la baisse de la production automobile mondiale et de compenser le surcroît d'amortissement lié aux lancements de nouvelles usines et aux démarrages de nombreux programmes pour soutenir la croissance du groupe", a expliqué Plastic Omnium.

Le bénéfice net part du groupe ressort à 155 millions d'euros, en baisse de 33% par rapport aux 230 millions d'euros du premier semestre 2018.

Selon un consensus réalisé par FactSet, les analystes tablaient sur un résultat net de 167 millions d'euros, une marge opérationnelle de 229 millions d'euros et un chiffre d'affaires consolidé de 4,2 milliards d'euros.

Plastic Omnium avait indiqué que son résultat opérationnel du premier semestre 2019 serait inférieur à celui de la même période de 2018. L'équipementier comptait par ailleurs dégager une surperformance de 5 points de pourcentage de ses activités par rapport à la production automobile mondiale.

En marge de ces résultats, Plastic Omnium a également indiqué prévoir de céder ses actifs immobiliers tertiaires à la foncière Sofiparc, détenue à 100% par Burelle SA, qui est aussi le holding de contrôle de Plastic Omnium.

