Plastic Omnium : cède sa filiale Environnement pour 220 ME

18/12/2018 | 18:39

Le groupe confirme la vente de sa filiale Plastic Omnium Environment BV au consortium Latour Capital/Bpifrance (Banque Publique d'Investissement).



Cette cession est réalisée pour une valeur d'entreprise de 220 millions d'euros.



L'activité Environnement est le leader européen de la conteneurisation des déchets. Cette filiale compte 6 usines en France, en Allemagne et en Espagne, un centre de R&D et de services clients et un réseau d'agences et de points service servant 8 000 clients.



La société réalise un chiffre d'affaires de 340 millions d'euros. Elle emploie 1 800 personnes, opérant dans 12 pays.



' Plastic Omnium affirme sa volonté de concentrer tous ses moyens humains et financiers sur le développement de ses activités automobiles ' indique la direction.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.