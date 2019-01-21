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Plastic Omnium : conclut un partenariat avec Hella

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21/01/2019 | 08:27

21 janvier (Reuters) - Plastic Omnium SA a annoncé lundi dans un communiqué :

* SIGNER AVEC HELLA UN PARTENARIAT SUR UN SYSTÈME INNOVANT COMBINANT CARROSSERIE ET ÉCLAIRAGE.

* DES EXPERTS EN INGÉNIERIE ET EN DESIGN DE CHAQUE GROUPE, INSTALLÉS EN ALLEMAGNE, TRAVAILLERONT CONJOINTEMENT SUR LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX CONCEPTS.

* LES DEUX GROUPES SONT DÉJÀ ASSOCIÉS DANS LA SOCIÉTÉ HBPO, SPÉCIALISÉE DANS LE DÉVELOPPEMENT, LASSEMBLAGE ET LA LOGISTIQUE DES MODULES BLOC AVANT, QUI A RÉALISÉ UN CHIFFRE DAFFAIRES DE 2 MILLIARDS DEUROS EN 2018. Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
HELLA KGAA HUECK & CO. 4.05%41.06 Cours en différé.17.99%
PLASTIC OMNIUM 2.46%23.76 Cours en temps réel.17.80%
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Données financières (€)
CA 2018 7 363 M
EBIT 2018 601 M
Résultat net 2018 421 M
Dette 2018 843 M
Rendement 2018 2,82%
PER 2018 8,51
PER 2019 8,06
VE / CA 2018 0,59x
VE / CA 2019 0,48x
Capitalisation 3 530 M
Graphique PLASTIC OMNIUM
Durée : Période :
Plastic Omnium : Graphique analyse technique Plastic Omnium | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique PLASTIC OMNIUM
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 8
Objectif de cours Moyen 29,8 €
Ecart / Objectif Moyen 25%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Laurent Burelle Chairman & Co-Chief Executive Officer
Jean-Michel Szczerba Co-Chief Executive Officer & Director
Paul-Henry Lemarié Chief Operating Officer & Director
Rodolphe Lapillonne Group Chief Financial Officer & Senior EVP
Ronan Stephan Scientific Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
PLASTIC OMNIUM17.80%4 010
STANLEY ELECTRIC CO LTD4.74%5 001
LINAMAR CORPORATION7.75%2 370
UNIPRES CORP6.10%843
AUTONEUM HOLDING AG8.55%750
CAYMAN ENGLEY INDUSTRIAL CO LTD--.--%500
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