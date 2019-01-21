Plastic Omnium : conclut un partenariat avec Hella

21 janvier (Reuters) - Plastic Omnium SA a annoncé
lundi dans un communiqué :
* SIGNER AVEC HELLA UN PARTENARIAT SUR UN SYSTÈME
INNOVANT COMBINANT CARROSSERIE ET ÉCLAIRAGE.
* DES EXPERTS EN INGÉNIERIE ET EN DESIGN DE CHAQUE GROUPE,
INSTALLÉS EN ALLEMAGNE, TRAVAILLERONT CONJOINTEMENT SUR LE
DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX CONCEPTS.
* LES DEUX GROUPES SONT DÉJÀ ASSOCIÉS DANS LA SOCIÉTÉ HBPO,
SPÉCIALISÉE DANS LE DÉVELOPPEMENT, LASSEMBLAGE ET LA LOGISTIQUE
DES MODULES BLOC AVANT, QUI A RÉALISÉ UN CHIFFRE DAFFAIRES DE 2
MILLIARDS DEUROS EN 2018.
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(Rédaction de Paris)