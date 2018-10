Plastic Omnium : croissance de 3,6% du CA économique

25/10/2018 | 09:14

Plastic Omnium annonce un chiffre d'affaires économique de 5.858,5 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2018, en progression de 3,6% par rapport à la même période retraitée IFRS 5 de l'année précédente.



La croissance ressort à +2,3% à périmètre et changes constants et la surperformance du marché automobile se monte ainsi à 1,5 point (production automobile en hausse de 0,8% sur neuf mois), dont 2,8 points pour Plastic Omnium Industries.



Le groupe prévoit pour 2018 une croissance du chiffre d'affaires d'au moins 5%, un résultat opérationnel comparable à celui de 2017, un résultat net part du groupe en forte progression suite aux effets de périmètre et un free cash-flow à trois chiffres.



