Plastic Omnium : hausse de 20% du CA économique

Plastic Omnium annonce un chiffre d'affaires économique (CA consolidé et CA des co-entreprises à hauteur de leur pourcentage de détention) de 2236 millions d'euros pour le premier trimestre 2019, en progression de 20%.



A périmètre et change constants, le chiffre d'affaires de l'équipementier automobile est stable (-0,3%), en comparaison d'une production automobile mondiale en baisse de 6,8%, soit une surperformance de 6,5 points de la production automobile mondiale.



Le groupe anticipe désormais une production automobile mondiale en baisse sur l'ensemble de 2019, mais confirme pour le premier semestre une surperformance de cinq points de ses activités par rapport à une production automobile mondiale en baisse d'environ 5%.



