Plastic Omnium : nette baisse, un analyste ajuste sa cible

23/07/2018 | 17:22

Le titre Plastic Omnium s'affiche en nette baisse ce lundi, à quelques minutes de la clôture de la Bourse. Il perd en effet près de 2,5% sur le SBF 120, alors que l'analyste Invest Securities a annoncé revoir à la baisse son objectif de cours.



Après la publication par le groupe de résultats semestriels 'solides', Invest Securities a en effet ajusté légèrement son objectif de cours, qui passe de 48 à 47 euros, tout en maintenant sa recommandation Achat sur le titre.



'Le groupe a réitéré son optimisme pour le S2 2018 dans un périmètre désormais recentré sur l'équipement automobile. L'ensemble des tendances du plan 2017/22 est maintenu. L'amélioration de la marge opérationnelle est confirmée en 2018 hors HPBO. Après mise à jour de nos BNA 2018/2020e intégrant HPBO et la cession des activités Environnement, notre OC résiste bien', retient Invest Securities.



'Les cours montrent que le marché est plus sensible aux risques potentiels qui planent sur le S2 2018 qu'aux anticipations rassurantes de la direction', analyse cependant Invest Securities.





